Европа готовит «план Б» для Украины на случай провала конфискации активов РФ

Европейские столицы заметно занервничали: идея направить Украине 140 млрд евро за счет конфискации российских активов снова висит на волоске. Главный тормоз – Бельгия. Именно там лежит большая часть замороженных средств, и местные власти опасаются, что юридические споры могут затянуться настолько, что Киев к началу 2026 года просто останется без денег. А это удар не только по Украине, но и по роли ЕС в предстоящих политических договоренностях.

Именно из-за этого страха в Брюсселе начали формировать запасной маршрут. В кулуарах он звучит как «мостовой кредит» – временная финансовая подушка, которую ЕС готов взять в долг на себя, чтобы тащить Украину на своей шее первые месяцы 2026 года.



По данным европейских СМИ, Еврокомиссия уже на последних этапах подготовки чернового варианта. Но все упирается в тот же вопрос: согласится ли Бельгия пропустить основную схему дальше? Если нет, временный кредит может стать не запасным, а единственным рабочим вариантом.

Для ЕС это, по сути, вопрос статуса. Если Украина войдет в 2026 год без поддержки, а переговоры в это время выйдут на финальный этап, европейское влияние рискует просто испариться. И именно это толкает союз к ускоренной разработке резервного механизма – попытке удержать Киев на плаву хотя бы до момента, когда спор о российских активах получит хоть какое-то юридическое решение.
    Сегодня, 12:17
    огда спор о российских активах получит хоть какое-то юридическое решение.

    Золотая фраза .Какие могут быть решения в ЕС о деньгах ,из нашего кармана ? Точно такие же решения и мы можем принять тогда
    Сегодня, 12:18
    Если описывать этот цирк словами, то самое близкое к пониманию - «на зло маме отморожу ухи».
    Сегодня, 12:20
    ❝ Европа готовит «план Б» для Украины на случай провала конфискации активов РФ ❞ —

    — Готовьте сразу «план π» ...
    (✘рен вам, а не российские активы)
      Сегодня, 12:50
      План peace deal. laughing lol wassat
    Сегодня, 12:20
    Планы множатся, как тараканы.....
      Сегодня, 12:26
      А петлю на шее эвропы краина затягивает всё сильней..
    Сегодня, 12:24
    Какое ещё юридическое решение? Законное воровство? Печатание пустых денег? В любом случае, эти манипуляции на фронт не повлияют.
    Сегодня, 12:28
    Вечное желание Запада воевать на обломках России, за счет России, чужими руками... ничем не унять...не меняют они свои воровские и бандитские привычки.
    И сейчас снова повторятся по кругу то что было в прошлые столетия.
    Сегодня, 12:29
    Европа хочет украсть активы РФ под видом восстановления 404 . США хочет украсть активы РФ под видом репараций Украине в своем "гениальном" плане подразумевая что они должны поступить в экономику США. Украина та вообще орет "моёёёё". Ток Россия отчего то молчит и даже пальчиком не грозит. По сути на активы РФ не претендует только наверное Бурунди )
      Сегодня, 13:31
      Неа.....Путин сказал, что это другим урок вкладывать денежки....Хорошее обучение за 500 лярдов....
    Сегодня, 12:57
    Не понятно совсем другое.
    Ранее, шла речь о заморозке наших 300 мрд $. Теперь каждая поганая глотка в гейропе кричит о наших 140 мрд $.
    Так вот и вопрос: куда делись остальные наши 160 мрд $ или уже все украли и распихали по карманам бравые гейропейцы в союзе с наглосаксами!?
    Сегодня, 13:06
    Что то в последнее время ЕС разродилось на всевозможные планы.
      Сегодня, 13:50
      Есть ли у вас план мистер Фикс? bully
    Сегодня, 14:26
    Там для потенциальных «пользователей» российских активов есть неплохая местечковая поговорка:
    «Нагадай козе смерть, она и ходит: пэрдь да пэрдь»...