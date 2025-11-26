Китайские специалисты исследуют способы подавления сигналов Starlink на Тайване

Китайские специалисты исследуют способы подавления сигналов Starlink на Тайване

В рамках задачи по лишению тайваньских военных связи китайские специалисты исследуют способы подавления сигналов спутниковой системы Starlink на Тайване. Вполне возможно, что это является частью комплекса подготовительных мероприятий к установлению контроля Пекина над островом силовым путем.

На данный момент наиболее перспективным сочли инновационный метод, который основан на массовом применении средств радиоэлектронной борьбы. Он предполагает развертывание сотен и даже тысяч маломощных систем РЭБ, которые будут размещены на платформах разных типов. Расчеты показывают, что для полной нейтрализации Starlink на Тайване Китаю потребуется как минимум 935 таких устройств.

Эффективность применения этой системы спутниковой связи подтверждает опыт украинской армии. ВСУ активно пользуются терминалами Starlink, преимущества которых заключаются в широком покрытии, возможности быстрого переключения каналов между спутниками и в устойчивости к глушению.

Что касается китайских исследований, то их успех не гарантирует того, что проблему удастся решить. Дело в том, что ВПК государств Запада сейчас активно ведет разработки самых разнообразных систем связи, не зацикливаясь на Starlink.

Таким образом, задача по нейтрализации военных систем связи и управления является очень важной. Но ее решение, вероятно, никогда не будет окончательным. В данной сфере в мире сейчас происходит настоящая гонка технологий.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:50
    ❝ Китайские специалисты исследуют способы подавления сигналов Starlink на Тайване ❞ —

    — Потренировались бы на свидомых ...
    (В рамках всеобъемлющего партнёрства и добрососедства)
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 11:52
    Молодцы Китайцы Заранее озаботилисю. Всесторонне готовятся и пугают этим кого надо laughing
  3. ученый Звание
    ученый
    +1
    Сегодня, 11:57
    Лучший способ подавления сигналов спутниковой системы Starlink это вывод его из строя в результате физического воздействия. Ракетами конечно дорого и ненадежно. А вот разбросать на орбите простые шарики из радиопрозрачного и легкого материала типа "шрапнель" на встречных курсах быстро приведет к уничтожению этой группировки. А если нет желания засорять космос, то можно добавить в шарики маленький заряд с часовым механизмом, который через год будет шарик превращать в пыль.