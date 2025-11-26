Китайские специалисты исследуют способы подавления сигналов Starlink на Тайване
2673
В рамках задачи по лишению тайваньских военных связи китайские специалисты исследуют способы подавления сигналов спутниковой системы Starlink на Тайване. Вполне возможно, что это является частью комплекса подготовительных мероприятий к установлению контроля Пекина над островом силовым путем.
На данный момент наиболее перспективным сочли инновационный метод, который основан на массовом применении средств радиоэлектронной борьбы. Он предполагает развертывание сотен и даже тысяч маломощных систем РЭБ, которые будут размещены на платформах разных типов. Расчеты показывают, что для полной нейтрализации Starlink на Тайване Китаю потребуется как минимум 935 таких устройств.
Эффективность применения этой системы спутниковой связи подтверждает опыт украинской армии. ВСУ активно пользуются терминалами Starlink, преимущества которых заключаются в широком покрытии, возможности быстрого переключения каналов между спутниками и в устойчивости к глушению.
Что касается китайских исследований, то их успех не гарантирует того, что проблему удастся решить. Дело в том, что ВПК государств Запада сейчас активно ведет разработки самых разнообразных систем связи, не зацикливаясь на Starlink.
Таким образом, задача по нейтрализации военных систем связи и управления является очень важной. Но ее решение, вероятно, никогда не будет окончательным. В данной сфере в мире сейчас происходит настоящая гонка технологий.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация