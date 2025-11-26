МИД Армении: Вопрос выхода республики из состава ОДКБ не обсуждается

В министерстве иностранных дел Республики Армения прокомментировали вопрос дальнейшего пребывания страны в составе Организации Договора о коллективной безопасности. Напомним, что Армения продолжает оставаться членом ОДКБ, однако в последнее время упорно ходят слухи о том, что официальный Ереван «хочет рассмотреть вопрос выхода» из состава этой структуры.

Однако в МИД Армении сегодня высказались о том, что вопрос выхода республики из состава ОДКБ не обсуждается.

Напомним, что сам по себе этот вопрос начали муссировать в Ереване на фоне ситуации с событиями в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Тогда премьер-министр Никол Пашинян фактически обвинил ОДКБ в том, что организация не оказала военную помощь Армении в ходе боевых действий в том самом Арцахе. При этом ситуация даже с гипотетическим оказанием такой помощи по линии ОДКБ выглядела странной априори – уже по той простой причине, что само армянское правительство так и не признало независимость НКР и уж тем более не признало республику частью Армении.

В итоге, как известно, азербайджанская армия в достаточно короткие сроки в ходе вооружённого конфликта контроль над Нагорным Карабахом установила. И после по Армении поползли слухи не только о «готовности» выйти из ОДКБ, но также о «возможном вступлении в НАТО».

Замглавы МИД Республики Армения этот вопрос снимает.



Что по этому поводу говорят ереванские таксисты (чем не глас простого народа)? Какого-либо открытого выступления за выход из ОДКБ в беседах «за рулём» не демонстрируют. Высказываются мысли о том, что Армении необходимо оставаться в военно-политическом союзе с Россией, чтобы гарантировать то, что у Армении в плане территории имеется на сегодняшний день. Адекватные люди прекрасно понимают, что противники Армении быстро воспользуются разрывом Еревана с Москвой, если такой разрыв вдруг произойдёт. В то же время из разговоров становится понятно, что многие жители Армении, мягко говоря, не совсем в курсе того, что вообще такое ОДКБ и какие конкретно цели организация ставит перед собой в настоящее время.
  1. Комментарий был удален.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Гнать их надо из ОДКБ

      Тогда Азербайджан и Турция сразу организуют свою "коллективную безопасность" специально для Армении.
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +5
    Сегодня, 12:02
    Во раскорячились! Сидеть на двух стульях вообще непростое занятие, но сейчас, когда эти стулья раздвинулись на весьма приличное расстояние...
  3. wku
    wku
    -2
    Сегодня, 12:04
    водители такси, никакой не глас народа, а грязный сборник сплетен.
  4. пылесос Звание
    пылесос
    +1
    Сегодня, 12:11
    МИД Армении и лично Пашинян, начали что то подозревать, не прошел и год, решили все таки не выходить из ОДКБ, (сразу видно шарахаются)
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: пылесос
      МИД Армении и лично Пашинян, начали что то подозревать, не прошел и год, решили все таки не выходить из ОДКБ,

      Как! Вроде же на ЕС нацелились вступать! Тут уж "либо крестик снимите, либо..." дальше вы знаете. Или диаспора в РФ надавила на Николку?
  5. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +4
    Сегодня, 12:17
    Армянское радио спрашивают:
    - „Какой город на земле самый красивый?“
    — „Конечно, Ереван!“
    — „А что будет, если на Ереван упадёт атомная бомба?“
    — „Баку тоже красивый город“.
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 12:34
    Во как! Оказывается искры разума у Пашиняна и его шоблы нет нет, да проскакивают.
    Видимо армяне осознали жирный намёк со стороны Азербайджана и таки перевели слова Алиева о том, что "На российских картах времён империи никакого озера Севан не существует, а есть озеро Гёйча".
    Понимая то, что в случае новой зарубы с Баку из всех западных "друзей" Армении за неё никто не впишется, они, не смотря на то, что в заседаниях группы стран входящих в организацию Армения не участвует и взносы в ОДКБ Ереван уже не платит, таки решили сохранять своё формальное присутствие в ОДКБ для прикрытия своей пятой точки используя последний козырь в их рукаве - российскую базу в Гюмри.
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 12:49
    Что то случилось... Пашинян заднюю включил. Я прекрасно помню как Армения по его чутким руководством приостанавливала деятельность в рамках ОДКБ и были не двусмысленные заявления со стороны армянского руководства о намерении покинуть организацию. Что то случилось...
  8. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 12:52
    Если Армения вступит в НАТО то Нато об этом быстро пожалеет)),
  9. Vinnibuh Звание
    Vinnibuh
    0
    Сегодня, 13:09
    Многие жители Армении вообще не понимают что такое ОДКБ и какие цели преследует (с) (почти). Самое интересное,что и в России этим же вопросом озадачены))) не,на бумаге вроде ясно,а в реале?
  10. Архивариус Вася Звание
    Архивариус Вася
    0
    Сегодня, 14:30
    ОДКБ и так не эффективная структура сама по себе, как показало время.
    Арминия организовывает постоянно демарши в нашу сторону, так что спокойно им можно помочь в этом и дать ДРУЖЕСКОГО пинка!