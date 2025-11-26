К потерям приводит и элементарное несоблюдение правил техники безопасности

К потерям приводит и элементарное несоблюдение правил техники безопасности

Казалось, к концу четвертого года специальной военной операции военнослужащие уже на подкорке должны усвоить и соблюдать элементарные правила техники безопасности (ТБ) при обнаружении подозрительных предметов. К сожалению, это не так. Отсутствие элементарной предусмотрительности и осторожности, нарушение инструкций до сих пор приводят к потерям среди наших бойцов.

В сети опубликовано видео примера такой беспечности, к счастью, без трагического финала. Наш боец находит в поле алюминиевый ящик, завернутый в тряпицу. Недолго думая, военнослужащий начинает его осматривать, затем открывает, снимая всё на камеру.





Внутри контейнера оказался магнитный взрыватель ВТ-06 от противотанковой мины ПТМ-3. По чистой случайности он не был взведен. В противном случае беспечность чрезмерно любопытного и неосторожного бойца закончилась бы трагически.



Военные инженеры вынуждены напомнить элементарные правила ТБ, когда нет возможности дождаться саперов, а просто оставить подозрительный предмет не менее опасно. Нельзя сразу подходить к незнакомому объекту вне зависимости от его внешнего вида. Это может быть многоуровневая ловушка, например, растяжка или другие взрывоопасные «сюрпризы» от врага. Сам объект в этом случае — элементарная приманка. Можно, сохраняя безопасную дистанцию, из-за укрытия бросить в подозрительный предмет что-то металлическое.

Можно попробовать сдвинуть находку дистанционно, используя «кошку» или другой удлиненный инструмент. Лучше всего его перевернуть несколько раз (не менее трех). Это позволит хотя бы частично оценить, нет ли внутри акселерометра (датчик движения).

Некоторые устройства могут иметь таймер или задержку срабатывания. Поэтому после механической проверки с безопасного расстояния необходимо выждать некоторое время перед непосредственным осмотром. Да и его следует делать издалека. Осматривать объект лучше всего с помощью зума камеры смартфона.



Еще более осторожно при обнаружении даже на вид вполне безопасных предметов следует вести себя гражданским. И речь не только о жителях приграничья и прифронтовой зоны. Все помнят недавний трагический случай, когда в подмосковном Красногорске мальчик подобрал заминированную купюру и лишился кисти.

Увидев подозрительный предмет, следует отойти от него подальше, обязательно тем же путем, которым подошли. Следует сразу вызвать экстренную службу, позвонив по номеру 112. До приезда специалистов необходимо не допустить приближения к опасной находке других людей.

Это не шутки. После атак ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу 18 ноября только на третий день были обнаружены неразорвавшиеся фрагменты на окраине города вблизи с одним из СНТ, в котором постоянно проживали люди. Блоки с БЧ подорвали на месте, жителей садового товарищества предварительно эвакуировали.

Такие крупные и явно опасные находки обнаружить несложно. Взрослый человек сразу поймет, что приближаться к ним нельзя, чего не скажешь о детях. Сейчас личная безопасность и безопасность детей в прямом смысле слова в наших руках.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +11
    Сегодня, 13:08
    Главное правило (универсальное) - Не тобой положено - не тобой должно быть поднято.
    В какую бы обёртку не было упаковано.
    Особенно сейчас.
    Алексей_12
      Алексей_12
      -3
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Товарищ Берия
      не тобой должно быть поднято

      И должно быть помечено(для тех кто потом будет проходить и второй линии саперам-деминерам). Нет флажков с собой - отрывной блокнот + маркер подписать.
  Егоза
    Егоза
    +1
    Сегодня, 13:10
    Отсутствие элементарной предусмотрительности и осторожности, нарушение инструкций до сих пор приводят к потерям среди наших бойцов.

    Ну, вот! Не было, не было, и вот опять!!!
  Попандос
    Попандос
    -1
    Сегодня, 13:12
    Ролик в конце статьи для кого?
  rosomaha
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 13:16
    а вот эти хитромудрые взрыватели - это серийка или самопал переделка? Если серийка-значит его заведомо разрабатывали для запрещённых способов ведения войны.
    Nikolaevich I
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 14:04
      Цитата: rosomaha
      эти хитромудрые взрыватели - это серийка или самопал переделка?

      Ну как сказать ! Можно так,а можно и эдак ! В ВСУ свои очумельцы разработали разнообразные минные взрыватели и сами мины ; а войсковые мастерские(лаборатории) воспроизводят их ! Заказы на производство мин и взрывателей могут передаваться всу-шниками в частные ("мирные") мастерские !Некоторые образцы "самодельных" мин и взрывателей оказались весьма популярными в ВСУ и пошли в массовое производство ! Широко используется 3D-"печать" ! Весьма широкое распространение получили "самодельные" неконтактные магнитные взрыватели ("джоник") , инерционные , акустические с таймерами и без... ! Налажено изготовление "хитрых" корпусов для мин-ловушек ! Производится "хитрое" (скрытое) минирование помещений,блиндажей , подбитой техники ,как будто всё оставлено (брошено) спешно,в панике ! Наши опытные бойцы уже не врываются "абы как" в помещения через двери ,окна ...только после соблюдения определённых "ритуалов" !Соблюдают правило : Ты не положил,ты и не поднимай !
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 13:24
    Были двухсотые от применения врагом отравляющих веществ проникающих через кожу человека внутрь организма.
    Повезло бойцу что не намазали ипритом поверхность ловушки.
    Враг пустился во все тяжкие...всякие конвенции о запрещёнии применения ОВ его уже не останавливают. request
    Алексей_12
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Враг пустился во все тяжкие

      А он и не останавливался и с начала СВО (по секрету lol ). Сейчас просто стало больше и порой не сильно заморачиваются.
  AK-1945
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 13:32
    К потерям приводит и элементарное несоблюдение правил техники безопасности

    Такое всегда было и всегда будет, по собственному печальному опыту знаю. Сколько людям не объясняй, что ТБ написано кровью, сколько примеров из жизни не приводи, все понятливо кивают... И нет же! Найдется БАРАН, а то и не один! Дальше одни междометия...
    Алексей_12
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 14:03
      Цитата: AK-1945
      И нет же! Найдется БАРАН, а то и не один! Дальше одни междометия...

      Может я буду и циничен - но естественный отбор в действии. Конечно это касается +- взрослых подростков и дальше. Но некоторые пытаются сознательно, считая себя умными. Насмотрелись фильмов, что там проводки кусачками нужно перекусывать. lol
      Я в свое время проходил обучение по минно взрывному будучи простым (не совсем правда) срочником. Во второй чечне и так был понятен и известен враг, что все закончится от прямых боестолкновений к партизанской и в т.ч. минной войне. И пацан с инженерной роты - царь и Бог. soldier good Тогда 25 лет назад и стал неровно дышать в эту сторону. Но не срослось. Хотя тогда много чего освоил вплоть до щупов и вперед с песней. Многое что не найти даже тогда детекторами. А сейчас порой щуп наше все. Особенно если местность не сразу очищается, а спустя 1-2 недели.
    tatarin1972
      tatarin1972
      0
      Сегодня, 14:12
      Вы не поверите, баранов на службе целые отары, и ведь их меньше не становится, не смотря на " естественный отбор".
  APASUS
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:55
    В советские времена не было таких очень хитрых взрывателей, но все что вызывало сомнение , мы дергали кошкой для начала .И только потом пытались рассмотреть. Конечно двери , там много чего ,все не упомнить ,провода, камни ,которые не вписываются в местность ,не говоря уже про бытовую технику .Не подходи и не трогай для начала