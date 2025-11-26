К потерям приводит и элементарное несоблюдение правил техники безопасности
Казалось, к концу четвертого года специальной военной операции военнослужащие уже на подкорке должны усвоить и соблюдать элементарные правила техники безопасности (ТБ) при обнаружении подозрительных предметов. К сожалению, это не так. Отсутствие элементарной предусмотрительности и осторожности, нарушение инструкций до сих пор приводят к потерям среди наших бойцов.
В сети опубликовано видео примера такой беспечности, к счастью, без трагического финала. Наш боец находит в поле алюминиевый ящик, завернутый в тряпицу. Недолго думая, военнослужащий начинает его осматривать, затем открывает, снимая всё на камеру.
Внутри контейнера оказался магнитный взрыватель ВТ-06 от противотанковой мины ПТМ-3. По чистой случайности он не был взведен. В противном случае беспечность чрезмерно любопытного и неосторожного бойца закончилась бы трагически.
Военные инженеры вынуждены напомнить элементарные правила ТБ, когда нет возможности дождаться саперов, а просто оставить подозрительный предмет не менее опасно. Нельзя сразу подходить к незнакомому объекту вне зависимости от его внешнего вида. Это может быть многоуровневая ловушка, например, растяжка или другие взрывоопасные «сюрпризы» от врага. Сам объект в этом случае — элементарная приманка. Можно, сохраняя безопасную дистанцию, из-за укрытия бросить в подозрительный предмет что-то металлическое.
Можно попробовать сдвинуть находку дистанционно, используя «кошку» или другой удлиненный инструмент. Лучше всего его перевернуть несколько раз (не менее трех). Это позволит хотя бы частично оценить, нет ли внутри акселерометра (датчик движения).
Некоторые устройства могут иметь таймер или задержку срабатывания. Поэтому после механической проверки с безопасного расстояния необходимо выждать некоторое время перед непосредственным осмотром. Да и его следует делать издалека. Осматривать объект лучше всего с помощью зума камеры смартфона.
Еще более осторожно при обнаружении даже на вид вполне безопасных предметов следует вести себя гражданским. И речь не только о жителях приграничья и прифронтовой зоны. Все помнят недавний трагический случай, когда в подмосковном Красногорске мальчик подобрал заминированную купюру и лишился кисти.
Увидев подозрительный предмет, следует отойти от него подальше, обязательно тем же путем, которым подошли. Следует сразу вызвать экстренную службу, позвонив по номеру 112. До приезда специалистов необходимо не допустить приближения к опасной находке других людей.
Это не шутки. После атак ВСУ ракетами ATACMS по Воронежу 18 ноября только на третий день были обнаружены неразорвавшиеся фрагменты на окраине города вблизи с одним из СНТ, в котором постоянно проживали люди. Блоки с БЧ подорвали на месте, жителей садового товарищества предварительно эвакуировали.
Такие крупные и явно опасные находки обнаружить несложно. Взрослый человек сразу поймет, что приближаться к ним нельзя, чего не скажешь о детях. Сейчас личная безопасность и безопасность детей в прямом смысле слова в наших руках.
