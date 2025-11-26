Молдавские контрабандисты пытались вывезти в Румынию сбитую на Украине «Герань»
Молдавские контрабандисты пытались перевезти в Румынию сбитый беспилотник-камикадзе «Герань-2», по всей видимости, предоставленный украинской стороной.
По данным молдавской Генпрокуратуры, в остановленном на границе с Румынией грузовике с контрабандным оружием, помимо прочего, были обнаружены несколько частей «Герани», в том числе разобранный двигатель. Кроме того, в грузовике находились переносные зенитные ракетные комплексы, минометы и стрелковое оружие. Следствие выяснило, что машина была загружена в Кишиневе, куда ранее эти вооружения были доставлены с территории Украины. Очевидно, что эти вооружения и сбитую «Герань» предполагалось использовать для провокаций на территории Румынии или других стран НАТО и Евросоюза.
Тем временем, после задержания контрабандного груза, организаторы, по всей видимости, решили ограничиться провокацией непосредственно в Молдавии, заявив, что российские «Герани» якобы атаковали территорию этой республики. В качестве подтверждения они аккуратно уложили дрон на крышу дома в приграничном селе Нижние Кугурешты.
При этом, судя по нанесенному на предъявленном в качестве доказательства БПЛА серийному номеру, беспилотник был собран из остатков «Герберы», которую ВС РФ использовали 18 ноября в ходе одной из атак на энергообъекты в Харьковской области. Вполне очевидно, что противник собирает обломки сбитых и упавших российских дронов, собирает их и запускает в соседних странах, чтобы поддерживать антироссийскую истерию в Европе.
