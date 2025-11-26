Молдавские контрабандисты пытались вывезти в Румынию сбитую на Украине «Герань»

3 833 21
Молдавские контрабандисты пытались вывезти в Румынию сбитую на Украине «Герань»

Молдавские контрабандисты пытались перевезти в Румынию сбитый беспилотник-камикадзе «Герань-2», по всей видимости, предоставленный украинской стороной.

По данным молдавской Генпрокуратуры, в остановленном на границе с Румынией грузовике с контрабандным оружием, помимо прочего, были обнаружены несколько частей «Герани», в том числе разобранный двигатель. Кроме того, в грузовике находились переносные зенитные ракетные комплексы, минометы и стрелковое оружие. Следствие выяснило, что машина была загружена в Кишиневе, куда ранее эти вооружения были доставлены с территории Украины. Очевидно, что эти вооружения и сбитую «Герань» предполагалось использовать для провокаций на территории Румынии или других стран НАТО и Евросоюза.

Тем временем, после задержания контрабандного груза, организаторы, по всей видимости, решили ограничиться провокацией непосредственно в Молдавии, заявив, что российские «Герани» якобы атаковали территорию этой республики. В качестве подтверждения они аккуратно уложили дрон на крышу дома в приграничном селе Нижние Кугурешты.

При этом, судя по нанесенному на предъявленном в качестве доказательства БПЛА серийному номеру, беспилотник был собран из остатков «Герберы», которую ВС РФ использовали 18 ноября в ходе одной из атак на энергообъекты в Харьковской области. Вполне очевидно, что противник собирает обломки сбитых и упавших российских дронов, собирает их и запускает в соседних странах, чтобы поддерживать антироссийскую истерию в Европе.
  Fachmann
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 12:23
    "Молдавские контрабандисты" звучит также, как "эстонская разведка" laughing
    Silver99
      Silver99
      +4
      Сегодня, 12:30
      Остап Бендер ночью переходит румынскую границу, выбрав для этого реку Днестр, вблизи города Тирасполя, на нём двойная шуба, множество валюты и драгоценностей, в том числе редкий орден Золотого Руна, который он называет Золотым Телёнком. Но румынские пограничники грабят Бендера до нитки, случайно у него остаётся только орден. (роман Золотой теленок, финал).
      Товарищ Берия
        Товарищ Берия
        +3
        Сегодня, 13:03
        Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге. Ни к кому не обращаясь, он громко сказал:

        – Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.
    Теренин
      Теренин
      +3
      Сегодня, 12:30
      А, нечего жадничать на мзду пограничникам winked
      А, может кому-то за державу обидно.
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 12:38
      Это были цыгане.

      Шумною толпою.
      rosomaha
        rosomaha
        +3
        Сегодня, 12:41
        ...по Бессарабии прошли, гераньку нашли и помчались на базар...покупать евроскандал
    свой1970
      свой1970
      +3
      Сегодня, 12:39
      Цитата: Fachmann
      "Молдавские контрабандисты" звучит также, как "эстонская разведка" laughing

      Молдавские контрабандисты в отличии от эстонской разведки - это серьезно
    Бывший солдат
      Бывший солдат
      +1
      Сегодня, 12:47
      "Молдавские контрабандисты" звучит также, как "эстонская разведка"


      Ошибаетесь. Контрабанда хорошо развита на границе Молдавии и Румынии и даже приднестровцы в этом деле заметно участвуют.
      Fachmann
        Fachmann
        0
        Сегодня, 13:10
        Бывший солдатsoldier, я сам в 90-е через границу в Румынию чего только не возил. Таможня, за мзду естественно, молчадавала добро. hi
    Victor19
      Victor19
      +1
      Сегодня, 13:09
      КАПО действительно эстонская разведка, только политическая. Занимается фактически террором по отношению к русскоязычным жителям Эстонии. Садят в тюрьмы за малейшую нелояльность к неонацистской у государству.
      Fachmann
        Fachmann
        +1
        Сегодня, 13:17
        Уважаемый Виктор, Вы же понимаете, что мой комментарий, это ирония и шутка.
        Любой мало-мальски грамотный человек понимает, что "бодаться" человеку с государством, даже если оно карликовое и несуверенное, бесполезно. Госмашина всегда победит отдельную персону. А таможня и разведка - это часть госаппарата. hi
        Victor19
          Victor19
          +1
          Сегодня, 13:18
          ОК.
    Теренин
      Теренин
      +1
      Сегодня, 12:33
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Молдавские контрабандисты пытались вывезти в Румынию сбитую на Украине «Герань»

      Я, правильно понимаю, что молдавские контрабандисты сами сбили Герань? laughing
      oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 12:34
        Герань сбили ППО ВСУ , а "молдавские контрабандисты" разговаривали с украинским акцентом .
        Егоза
          Егоза
          +1
          Сегодня, 12:40
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          "молдавские контрабандисты" разговаривали с украинским акцентом .

          Эх! Языки надо было учить! Одни на украинском, пограничники на молдавском и даже может на румынском...вот и получилось "недоговореноспособность" laughing laughing
  oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:32
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Молдавские контрабандисты пытались вывезти в Румынию сбитую на Украине «Герань»

    действиями "молдавских контрабандистов" руководили Будановские гуровцы . а цель известна -провокация на одном из объектов НАТО в Румынии.
    Теренин
      Теренин
      +1
      Сегодня, 12:37
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Молдавские контрабандисты пытались вывезти в Румынию сбитую на Украине «Герань»

      действиями "молдавских контрабандистов" руководили Будановские гуровцы . а цель известна -провокация на одном из объектов НАТО в Румынии.

      Возможно по информации российских коллег их и приняли bully
      oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 12:38
        так и было скорее всего , через "третьи руки" и приняли
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:56
    Молдавские контрабандисты пытались вывезти в Румынию сбитую на Украине «Герань»


    Цыганы шумною толпой
    По Бессарабии кочуют. (с) А.С. Пушкин.
  AK-1945
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 13:07
    Веселый народ, все в балаган превратит. laughing
  Mazunga
    Mazunga
    0
    Сегодня, 13:13

    Ромалэ все в дом волокут все продать можно