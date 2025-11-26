72-я механизированная бригада ВСУ сорвала приказ командования идти в бой
Попытка командования ВСУ снова бросить в бой 72-ю отдельную механизированную бригаду имени «Черных запорожцев» обернулась громким провалом. Это произошло в момент, когда соединение еще проходило восстановление в Харьковской области и, по сути, не было готово к новым боям. Как рассказывают источники, приказ встретил глухую тишину в рядах военных.
По словам самих военнослужащих, на участие согласились только расчеты дронов. Пехотные батальоны – костяк любой бригады – отказались идти на передок. Категорично, без оговорок. Сейчас в части работает военная полиция, пытаясь понять, что именно сломало дисциплину: усталость, страх, физическое истощение или полная потеря доверия к командирам.
72-я бригада – далеко не рядовое подразделение. Соединение с историей: создано в 2002 году на базе 72-й гвардейской дивизии, дислокация – Белая Церковь. На бумаге – серьезный арсенал: танки Т-64БВ и Т-64Б, БМП-1/2, МТЛБ, «Грады», «Гвоздики», «Акации», M109A3GN, ЗРК «Стрела-10» и «Тунгуска». Но реальная картина на фронте давно уже не совпадает с каталогами вооружений.
За последние два года бригаду знатно потрепало. В Угледаре в 2023-м ее перемалывали российские морпехи. Осенью 2024-го подразделение попало в оперативное окружение и потом откатывалось с тяжелыми потерями в тыл: некоторые роты просто перестали существовать. После ротации в феврале 2025 года ее отправили на Покровское направление, где она так и не смогла вернуть прежний уровень боеспособности.
