Недолго музыка играла, недолго в небе он сверкал
Да, пожалуй, пахнет Петровым, Бошировым, Бондом, Хантом и Борном. Всеми сразу. Оно сложное, долгое, мутное. Так и хочется отбросить сигару и голосом Ватсона сказать: «Запутанная история!».
На самом деле, историю мы сейчас разворотим, как «Ланцет» украинский танк. Ничего сложного нет, но какое стечение обстоятельств!
Вот надо было умудриться именно так: чтобы на первом публичном показе, на международной выставке, да еще с катастрофой…
Хочется немного даже спросить у ребят из «Дассо» — вы как там? Что с лицами? Впрочем, их вины там не больше четверти, остальное все-таки на других.
Сегодня многие в Сети выражают сочувствие нашим «индийским друзьям». Друзья, положим, господа из Индии очень так себе. Пару таких друзей плюс — и врагов можно не иметь. Доказательства? Легко. Просто стоит вспомнить историю с Су-30МКИ. Да, концерн «Сухой» практически был спасен этим заказом и индийскими деньгами, но на каких условиях? И не надо напоминать, что некоторые воротилы военного бизнеса из Индии уже в открытую говорят о том, что «Су-30МКИ — индийский самолет». Мы типа сами смогли.
Да, конечно, собирать по схеме и заклёпки в нужное место забивать — это они могут, согласен. А вот двигатель… И многое другое…
Но мы сейчас не о Су-30МКИ, мы о другом самолете. О сверкающем «Теджасе».
О самолете, который начали лепить в далеком 1983 году. А для чего? А для того, чтобы заменить им наш МиГ-21. Да, индийские военные тогда посматривали на МиГ-29, но упорно тихонько пытались сделать свое. За спиной у тогда еще советских структур они начали танцевать свой самолет, чтобы, когда с МиГ-21 придется попрощаться по причине моральной и физической усталости, то у них будет своя игрушка и с русскими дружить будет необязательно.
Всё логично, но вот беда — поставили не на ту карту. На французскую. Нет, мы не станем обвинять родоначальников авиации в том, что они разучились делать боевые самолеты. Не разучились. «Миражи» вполне достойные противники для любого самолета последние лет 50, начиная с «Мираж 5».
Очень сложно сказать, чем индийских военных не устраивала дружба с советскими производителями авиатехники, но факт: индийцы решили станцевать самостоятельно. Хотя как самостоятельно… SNECMA и Dassault в проекте «Теджас» как бы намекают, что в любом случае на выходе будет что-то такое бесхвостое, миражеподобное. Ну просто потому, что «Дассо» иначе уже не умеет.
И в любом случае, при любом раскладе, на выходе было что-то между шведским «Грипеном» и французским «Мираж 2000».
Однако с самого начала всё пошло не так. Партнеры из SNECMA заломили за двигатели такую цену, что индусы вздрогнули первый, но не последний раз. Вторая подача от французов выглядела как «шиш вам, а не лицензионное производство».
В общем, индусы обалдели и потихоньку начали танцевать в сторону и от французов. Типа «сами справимся, мы сильные, мы сможем».
Но так потихоньку реализация проекта «Теджас» ставила один рекорд долголетия в разработке за другим, и в итоге, возможно, заняла и первое место в мире. Хотя Hindustan Aeronautics Limited и дотащила проект до серии, но стоит помнить, что с момента начала работ до принятия на вооружение прошло 42 года.
Больным местом стал двигатель. За производство на территории Индии двигателя SNECMA M53-P2 французы запросили просто невменяемые деньги, и индийцы оттанцевали в сторону. Вообще ситуация очень своеобразная: военное ведомство Индии было готово тратить десятки и сотни крор рупий (крор – это 10 миллионов индийских рупий, или 9,5 миллионов рублей) на производство своего самолета, но на двигатель тратить деньги их явно душила жаба.
Поэтому, обжегшись на SNECMA M53-P2, индийские военные решили обратить свой взор на американский General Electric F404-GE-F2J3. Та самая серия, которая отличалась простотой, дешевизной и готовностью производителей продать двигатель кому угодно.
И американцы продали F404, но вот беда – выяснилось, что для этого двигателя «Теджас», мягко говоря, тяжеловат. Собственный отечественный двигатель GTRE GTX-35VS Kaveri, как вы понимаете, тоже находится в состоянии долгостроя аж с 1989 года без особых шансов на серийное производство. И тогда «Теджас» переориентировали на «Rolls-Royce».
В общем, с самолетом просто гигантские проблемы, но, невзирая на них, индийские авиастроители героически собирают 1–2 самолета в год.
Учитывая, что ВВС Индии заказала 125 истребителей, все это выглядит совсем не смешно. А то, что именно под «Теджас» проектировалась российско-индийская сверхзвуковая крылатая ракета BraMos-NG, — и вообще печально. Печально потому, что наши инженеры-конструкторы тратят свое время на создание ракеты для самолета, боевые возможности которого весьма сомнительны.
Я со своей стороны бы отметил, что совершенно реально то, что индийцам сопутствует успех исключительно в тех проектах, которые они реализуют… Точнее, которые для них реализуют русские.
Между тем, после последнего индо-пакистанского конфликта, внимание всего азиатского региона к ракете BraMos можно определить как повышенное. И если Индия начнет на весь регион торговать не только Су-30МКИ, первый контракт на которые уже заключен, но и крылатыми ракетами – это будет полезно для Индии в первую очередь.
И в Нью-Дели есть над чем подумать.
А вот над тем, что произошло в Дубае, думать надо еще более тщательно. Можно сказать, что «Теджас» рухнул на взлете. Вообще, та программа с большой долей вероятности показала, что индийский истребитель летать научился, но до совершенства ему очень далеко. Оптимисты, конечно, могут заявить, что одна катастрофа — еще не все, но так и кроме дубайского инцидента хватало тем для размышлений.
Хотя на Западе уже изо всех сил начинают информационную кампанию, поскольку есть определенное понимание произошедшего. Там, за океаном, всерьез считают, что «все не просто так», и падение «Теджаса» с последующим разочарованием вполне может ускорить планы индийских военных на тему Су-57.
Здесь понятно, что в военном ведомстве Индии тоже не всё ровно и гладко: есть те, которые стоят за «Теджас», есть те, кому больше нравится «Рафаль» (точнее, выплаты «Дассо» за его покупку), а есть приверженцы российской техники. И все эти группы воюют между собой, поскольку это огромные деньги, которые в напрочь коррумпированной Индии никому не мешают совершенно.
«Теджас» — это всего лишь арена схватки «Дассо» и «Сухого» и не более того. Вы сейчас скажете: «Сухой» тут при каких делах? Да не при каких, в том-то и дело. «Сухой» сделал всё, что мог, в отношении Су-30МКИ, и это тот самолет, который летает, не сбивается пакистанскими ракетами в таких ужасающих количествах, как «Рафаль», кошмарить «БраМосами» (которые тоже не сбиваются) пакистанские аэродромы… В общем, ведет себя так, как и должно вести себя русское оружие.
Что у нас с «Дассо»? А тоже всё хорошо.
42 (Сорок два!!!) года они «помогают» изобразить индусам свой самолет. Стремления индийских военных не зависеть ни от кого понятны. Это хорошие устремления, вопрос только в том, что для их исполнения надо иметь конструкторскую инженерную школу. А у индийцев с этим (в отличие от китайцев) полнейшая тоска и печаль. Они совершенно не в состоянии разработать что-то свое, и всё, что могут, — это копировать и дорабатывать под себя уже созданное.
То есть сегодня Индия на том пути, который Китай прошел лет 20 назад.
Французы, прекрасно это понимая, просто устроили сорокалетнее шоу, где постоянно что-то шло не так. А пока индусы пытались сделать «Теджас», парни из «Дассо» спокойно продавали им «Мираж 5», потом «Мираж 2000», теперь вот пошли «Рафали».
Логично, а зачем французам терять такой откровенно жирный рынок? Я так и вижу, как у них мокнут подушки от просмотра сладчайших снов на тему того, что Индия будет заказывать «Рафали» в таких товарных количествах, в каких собирает Су-30МКИ. И тут ничего личного, Франция борется за свои миллиарды. Всё нормально, это рынок.
Если реально смотреть на вещи, «Теджас» устарел еще на стадии проектирования, и всё, что происходит с этим самолетом, – это не от хорошей жизни. Можно сравнить с внедорожником «Нивой» от одного автопроизводителя: пластик навесили, губки накрасили – еще типа поживет за деньги. Но по сути своей – всё те же 70-е годы прошлого века, абсолютное старье по современным меркам.
Не знаю, консультировали специалистов HAL специалисты ВАЗа, но смотрится один в один.
И тут надо помнить, а зачем индусы столь яростно пытались заставить «Теджас» нормально летать. А потому что надо было заменять списанные и выведенные из строя МиГ-21 «Бизон», которые списать-то списали (сложно сказать, насколько поспешили с этим), убрать убрали, а взамен?
А взамен ничего. «Теджас» все еще не готов (и это после 42 лет танцев вокруг него), а индо-стелс вообще отодвигается куда-то в район следующего столетия такими темпами, так что на самом деле вариантов-то и нет, если мы говорим о шаге вперед.
А что такое шаг вперед? А что угодно, только не «Теджас». Даже «Рафаль» и Су-30МКИ2 – это на месте, а вперед – это более новые и продвинутые самолеты. И тут выбор-то сами понимаете… Китайские изделия для Индии пока недоступны по определенным политическим причинам, остаются… да, F-35, Су-35СЭ и Су-57Э.
То, что в течение последних месяцев представители ОАК и HAL обсуждали план создания сборочной линии, весь вопрос только, насколько тщательно и серьезно. Возможно, после провальной демонстрации «Теджаса» те силы, которые в военном ведомстве Индии ратуют за сотрудничество с Россией, получат определенное преимущество. Тем более что выполнено одно из основных условий для Индии – двигатель, способный обеспечить полет на сверхзвуковых скоростях без форсажа. То есть экономичность плюс сниженная тепловая заметность. У этого варианта даже есть свое название: Су-57Д, то есть двухместный. Экипаж из двух – это тоже одно из непременных условий Индии.
Надо отметить, что двухместный Су-57 – это намного более реальный вариант, нежели Су-35 или F-35, которые изначально разрабатывались без перспективы стать двухместными.
Это понимают многие, особенно там, где хотят индийских денег. То есть Франция и США. Причем французы однозначно лидируют в этой гонке.
Американцы (начнем с отстающих) просто пообещали сорвать поставку 57-х в Индию. Понятно, что «Пингвинов» для Индии они собрать в ближайшее время просто не смогут, поставки уже оплаченных F-35 срываются и отстают, так что протолкнуть такой контракт для Индии — это или много взяток раздать, или потом много штрафов выплачивать, хотя в борьбе с Россией все средства хороши. В нашем случае главное — не поставить свои самолеты индусам, а не дать им купить русские.
Уже сейчас в некоторых индийских СМИ идет череда измышлений на тему того, что Су-57 по возможностям не чета F-35 и даже хуже, чем планируемый собственный истребитель АМСА. Смотреть серьезно без смеха на это невозможно, учитывая, что статьи «на гора» выдают какие-то бывшие психологи, экологи и экономисты, большая часть которых к тому же леди. Ну и господа тоже в отрыв идут. Один господин историк Пракаш Нанда чего стоит.
Отчасти все это кагаканье напоминает ту волну, которая была поднята, когда некие силы решили выбить Индию из совместного проекта с Россией FGFA. Тогда, правда, все было изрядно мощнее, в итоге Индия из проекта вышла. На фоне воплей о национальной гордости индусов и необходимости идти своим путем. Помню, там были и такие, кто открыто орал о том, что Россия будет тянуть Индию назад.
В итоге Индия осталась с сорокалетним «молодым» «Теджасом», с якорем в виде концерна «Дассо», который ни за что не даст индийскому истребителю взлететь. А Россия… Ну у нас есть Су-57, который, по мнению тех же индийских писак, уступает отечественному АМСА. Правда, Су-57 мало того, что летает, так еще и воюет. А вот АМСА существует исключительно на бумаге. Но ничего, через каких-то 30 лет этот чудо-самолет всем покажет.
Главное, чтобы не как «Теджас» показал, а так всё ничего.
С французами сложнее. Они просто вцепились в Индию и всеми силами пытаются сделать всё возможное, чтобы остаться на рынке. И хоть уже никто не заикается о том, чтобы довести до ума «Теджас» (реально, мёртвое умереть не может), но крик идёт о том, что «Дассо» поможет с созданием «индийского литака» следующего поколения АМСА.
Ну, конечно, учитывая, что проект АМСА мурыжат с 2006 года (о, скоро половина от «Теджаса» будет!), а самолет все еще на бумаге, то, конечно, польза на ближайшие лет двадцать будет неоценимая. И пока эти двадцать лет французы будут морочить индийские головы (как с «Теджасом»), можно будет под шумок пропихивать «современные» «Рафали» 8, 9 и 10 итераций.
А что, один раз прокатило, зачем методичку менять?
Более того, тут вообще не морковка на веревке перед мордой осла, а манго! Как же, французы обещают передать индусам производство «Рафалей» пятой серии! Ну не все полностью, а часть. Потом, через некоторое время. Главное — «Рафаль 5», он лучше, чем Су-57 по всем параметрам!
Тут главное — верить! А кто сомневается — тот еретик и платный агент Кремля.
В общем, можно говорить на эту тему долго, главное только то, что индийский танец — сложное дело. И натанцевать себе нормальные ВВС в Индии смогут только тогда, когда начнут работать с теми, кто не врет и не пытается ограбить. И тут вариантов не так много, главное — один из них это Россия.
Но, как в одной песне поется, «если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек».
У Индии есть очень неплохая промышленность, способная весьма точно копировать и собирать российское оружие. И оно, это российское оружие, на голову выше того, что в страшных потугах пытаются выродить индийские конструкторы. Ну рано еще, лет через 30-40 – может быть, а пока не стоит.
Каким убогим позорищем смотрится сотня «чисто индийских» танков «Арджун» на фоне тысячи Т-90 и двух тысяч Т-72? А что так? Не потому ли, что просто «Арджун» стоит 3,6 миллиона долларов, а «Арджун-2» — 6,5 миллионов? При том, что Т-90С, который на несколько порядков лучше, стоит 2,5 миллиона тех же долларов.
А если учесть, что у «Арджуна», который разрабатывали с 1972 года, проблемы со всем, кроме ДЗ «Контакт-5» и пулемета НСВТ…
Можно поговорить об индийской «чудо-винтовке» INSAS, которой сегодня срочно ищут замену, потому что она не выдерживает никакого сравнения с любым изделием концерна «Калашников».
И абсолютно точно так же смотрится «Теджас» на фоне любого современного российского самолета.
Итого. Мне жаль индийских летчиков, погибших в убогих французских «литаках». Хорошо, «Рафаль» можно еще назвать самолетом. Убогий, но самолет. Мне жаль (немного) того времени, которое индусы тратят на «незалежность» в попытках родить что-то свое. Рано, слишком рано.
Всё, что здесь можно подытожить не на правах рекламы: хотите, чтобы у вас всё работало, — дружите с Россией. Нет — ну кого-то в мире должны «обувать» те же французы. Конечно, не стоит искать происки России ради продвижения своих вооружений на мировой рынок. В особенности это касается Индии, которая сама неплохо так справляется со своей дискредитацией.
