Генсек НАТО пообещал Киеву американское оружие на пять миллиардов долларов
1 7679
Украинские военные регулярно получают по схеме PURL вооружение и технику производства США закупаемые европейскими союзниками. И до конца текущего года в подразделения ВСУ поступит оружия на пять миллиардов евро.
Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса в интервью испанской газете El Pais.
Генсек НАТО пообещал Киеву американское оружие на пять миллиардов долларов, которое будет поступать на Украину в рамках программы PURL:
К концу года мы достигнем примерно 5 миллиардов долларов.
Он отметил, что в месяц по такой схеме киевским властям отправляется вооружений в среднем на сумму около одного миллиарда долларов в месяц. Ранее Рютте говорил, что оружие из США будет поступать Киеву на регулярной основе.
Проект Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) является совместной инициативой Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Согласно данной схеме, Вашингтон не поставляет Киеву оружие напрямую. Американскую военную помощь для Украины оплачивают государства ЕС, а затем передают ее украинским военным.
Первые партии вооружения в рамках программы PURL Киев получил в октябре. Тогда же немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что готов оплатить оружие производства США на сумму 500 миллионов долларов. По его словам, эти средства пойдут на закупку для Украины систем ПВО Patriot, РЛС, ракет, артиллерийских снарядов и других боеприпасов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация