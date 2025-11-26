Генсек НАТО пообещал Киеву американское оружие на пять миллиардов долларов

Украинские военные регулярно получают по схеме PURL вооружение и технику производства США закупаемые европейскими союзниками. И до конца текущего года в подразделения ВСУ поступит оружия на пять миллиардов евро.

Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса в интервью испанской газете El Pais.

К концу года мы достигнем примерно 5 миллиардов долларов.

Он отметил, что в месяц по такой схеме киевским властям отправляется вооружений в среднем на сумму около одного миллиарда долларов в месяц. Ранее Рютте говорил, что оружие из США будет поступать Киеву на регулярной основе.

Проект Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) является совместной инициативой Соединенных Штатов и Североатлантического альянса. Согласно данной схеме, Вашингтон не поставляет Киеву оружие напрямую. Американскую военную помощь для Украины оплачивают государства ЕС, а затем передают ее украинским военным.

Первые партии вооружения в рамках программы PURL Киев получил в октябре. Тогда же немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что готов оплатить оружие производства США на сумму 500 миллионов долларов. По его словам, эти средства пойдут на закупку для Украины систем ПВО Patriot, РЛС, ракет, артиллерийских снарядов и других боеприпасов.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 13:13
    Это тот самый Рютте, который уверен, что войну можно закончить до конца этого года. Или денюжки отдавать неохота? Ведь все равно разворуют.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Егоза
      .... войну можно закончить до конца этого года ..... .

      Ттогда могли бы ПРЯМ ЩАССС перестать поставлять оружие! Если сеоьёзно так лумают они все. А вот и нет
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Егоза
      Рютте, который уверен, что войну можно закончить до конца этого года

      Если бы "Болтун" в это верил, то не посылал бы оружие бандеровцам.
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 13:14
    Было бы неплохо организовать позитивчик вместе с успехами наших ВС РФ в СВО, чтобы генсек НАТО не надо,определённой наклонности, попал в секс- скандал по примеру многих неугодных матрасникам и всему лженедоЗападу, как в случае с экс-главой МВФ Стросс-Канном за недоказанный интим с горничной в отеле.
  3. Silver99 Звание
    Silver99
    +4
    Сегодня, 13:15
    Это все что нужно знать о "мирном плане" Трампа. Продажа оружия с прибылью и остановить Россию от дальнейшего освобождения Новороссии. Все продолжается, под пустую болтовню политиков.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:23
    Когда сегодня будем обсуждать Урсулу ..Она сегодня не поняла что сказала .Я с ней согласен на 100 % кроме слов " искренее желание". laughing
  5. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -1
    Сегодня, 13:25
    Даже если будет подписан какой-то мир, Украину продолжат накачивать оружием и держать как угрозу для России! Неужели это непонятно в Кремле??? Почти 4 года войны идут псу под хвост, угроза с территории Украины не исчезает, отвоеванные куски территории ничего не меряют……..
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:35
    немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что готов оплатить оружие производства США на сумму 500 миллионов долларов

    Не уж то из своего кармана? Заявление - "готов оплатить" именно это и подразумевает.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 13:39
      Вы будто на понимаете, что под крики про угрозу они будут урезать расходы на своё население, и деньги найдутся.