Глава МИД Ирана заявил об «агрессивных действиях Израиля» в Карибском бассейне

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об агрессивных действиях Израиля в Карибском бассейне и Латинской Америке, подчеркнув, что они представляют серьёзную угрозу миру, стабильности и безопасности в регионе.

Заявление главный иранский дипломат сделал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Венесуэлы.



Министры также затронули вопросы сотрудничества в различных сферах, включая экономику, торговлю и технологии, и отметили важность углубления взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках многостороннего сотрудничества, а также в контексте сотрудничества стран Глобального юга.

Они обменялись мнениями о международной обстановке и текущей ситуации в странах Карибского бассейна и Латинской Америки.

Аракчи резко осудил агрессивную политику США в отношении Венесуэлы и других независимых государств Западного полушария. По его словам, угроза применения силы США против Венесуэлы является явным и серьёзным нарушением ключевых принципов Устава ООН и обязательных норм международного права.

Аббас Аракчи подчеркнул, что международное сообщество несёт коллективную ответственность за соблюдение принципов и целей ООН перед лицом агрессивной односторонней политики США.

Относительно действий Израиля в Карибском бассейне и Латинской Америке, Аракчи заявил, что эти шаги представляют серьёзную угрозу для всего макрорегиона. Он подчеркнул, что все правительства обязаны привлекать к ответственности и наказывать должностных лиц Израиля, которые обвиняются в геноциде и других тяжких преступлениях.

При этом иранский министр не конкретизировал, в чём именно эти «агрессивные действия Израиля» в Карибском бассейне состоят.

Министр иностранных дел Венесуэлы выразил признательность за принципиальную позицию Ирана и подчеркнул важность укрепления стратегических связей между Тегераном и Каракасом. Он также отметил стойкость и сопротивление венесуэльского народа и правительства незаконному давлению и вмешательству со стороны США.
