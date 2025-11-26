Скончался создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

Скончался создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

В Волгограде после продолжительной болезни на 88-м году жизни скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев.

Соболев родился в 1938 году в Сталинграде, в годы Великой Отечественной войны пережил эвакуацию, после чего вернулся в родной город, где окончил Сталинградский механический институт и начал работать на оборонном предприятии «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора. Соболев также являлся создателем и главным конструктором ЦКБ «Титан».

Под руководством Соболева велась разработка ракетного вооружения — пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса «Пионер», модификаций «Пионер УТТХ», «Пионер-3», «Ока», «Тополь», «Точка-У», «Искандер», подвижного грунтового ракетного комплекса с МБР «Тополь» и других вооружений. Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.

В 1991–1994 годах Соболев был первым заместителем главы администрации Волгоградской области, в 1994–1996 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной инвестиционной корпорации, с 1996 года работал в научно-инжиниринговых и производственных компаниях.

Кроме того, Соболев является автором более ста научных работ и лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии за большой личный вклад в проектирование и отработку комплексов техники специального назначения. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
  ваш вср 66-67
Сегодня, 13:30
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 13:30
    Соболев является автором более ста научных работ и лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии за большой личный вклад в проектирование и отработку комплексов техники специального назначения.

    Царство небесное гению советской эпохи! Соболезнования родным и близким.
    Уходят лучшие сыны СССР! Кто придет им на замену, и когда?
    Uncle Lee
Сегодня, 13:36
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:36
      Скончался создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев
      Уходит элита СССР....
    ZovSailor
Сегодня, 13:59
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 13:59
      Искренне жаль, когда уходит наша патриотическая элита, отдавшая всю свою жизнь на служение советскому и российскому народу, а не в погоне за богатством и прибылью в чёрствых шкурных интересах, как многие чиновники.
      Уверен, руководство РФ должно в полной мере оценить беззаветный труд главного конструктора на благо Отечеству и повышению обороноспособности страны, присвоив ушедшему от нас звание Героя труда РФ.
      Светлая память об ушедшем в небо в наших сердцах, искренние соболезнования потерявшим близкого.
    Теренин
Сегодня, 14:09
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:09
      Цитата: ваш вср 66-67
      Соболев является автором более ста научных работ и лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии за большой личный вклад в проектирование и отработку комплексов техники специального назначения.

      Царство небесное гению советской эпохи! Соболезнования родным и близким.
      Уходят лучшие сыны СССР! Кто придет им на замену, и когда?

      Полностью поддерживаю.
      Вечная память!
      Надеюсь ученики достойные.
  ODERVIT
Сегодня, 13:32
    ODERVIT
    +4
    Сегодня, 13:32
    Царствие небесное. Соболезнование родным и близким.
  faiver
Сегодня, 13:37
    faiver
    +3
    Сегодня, 13:37
    Земля ему пухом. Человек оставил после себя стране огромный задел......
  AK-1945
Сегодня, 13:38
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:38
    Печальное известие.... Царство небесное. Приношу соболезнования.
  Sky Strike fighter
Сегодня, 13:38
    Sky Strike fighter
    +2
    Сегодня, 13:38
    Царствие небесное. Соболезнования родным и близким,всем тем кто лично знал одного из представителей элиты конструкторской школы СССР.Низкий поклон за внушительный вклад в обороноспособность Родины.
  Андрей из Челябинска
Сегодня, 13:39
    Андрей из Челябинска
    +2
    Сегодня, 13:39
    Огромное спасибо товарищу Соболеву за годы мира, которые нам обеспечили его изделия. Мы будем помнить о нем с благодарностью
  isv000
Сегодня, 13:46
    isv000
    +2
    Сегодня, 13:46
    Уходят гении Советского Союза... Честь им и слава за борьбу, за труд и за то, что сохранили то, что многие из "элитки" хотели бы похерить в угоду заокеанским хозяевам за бочку варенья и ПМЖ в Буржуинстве. Кабы не эти труженики нам бы не сладко сейчас пришлось... Новая смена, ау?! Вечная память... hi
  carpenter
Сегодня, 13:50
    carpenter
    +1
    Сегодня, 13:50
    Соболев также являлся создателем и главным конструктором ЦКБ «Титан».

    Но по каким то причинам, он не понравился новой власти, если в сразу после развала страны, вместо Соболева назначают Шурыгина.
  Правдодел
Сегодня, 14:33
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 14:33
    Скончался создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

    Уходят потихоньку титаны в лучшую жизнь. Как бы нам только после их ухода что-нибудь не потерять...