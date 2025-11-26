Скончался создатель пусковых установок «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев
В Волгограде после продолжительной болезни на 88-м году жизни скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев.
Соболев родился в 1938 году в Сталинграде, в годы Великой Отечественной войны пережил эвакуацию, после чего вернулся в родной город, где окончил Сталинградский механический институт и начал работать на оборонном предприятии «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора. Соболев также являлся создателем и главным конструктором ЦКБ «Титан».
Под руководством Соболева велась разработка ракетного вооружения — пусковых установок и наземного оборудования мобильного ракетного комплекса «Пионер», модификаций «Пионер УТТХ», «Пионер-3», «Ока», «Тополь», «Точка-У», «Искандер», подвижного грунтового ракетного комплекса с МБР «Тополь» и других вооружений. Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.
В 1991–1994 годах Соболев был первым заместителем главы администрации Волгоградской области, в 1994–1996 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной инвестиционной корпорации, с 1996 года работал в научно-инжиниринговых и производственных компаниях.
Кроме того, Соболев является автором более ста научных работ и лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии за большой личный вклад в проектирование и отработку комплексов техники специального назначения. Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
