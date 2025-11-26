AP: энергетический кризис толкает Киев к переговорам

1 035 7
AP: энергетический кризис толкает Киев к переговорам

В Киеве смирились с тем фактом, что именно энергетический кризис толкнул руководство страны к куда более решительному разговору о мире. Об этом, по данным Associated Press, рассказал один из высокопоставленных украинских чиновников. Он прямо сказал, что Украина входит в зиму в состоянии, которое уже нельзя назвать «сложным» – оно близко к критическому. Вопрос урегулирования ситуации перестал быть абстрактной политикой и стал делом выживания.

По его словам, ситуация «стала срочной» после того, как серия ударов оставила огромные дыры в энергосистеме. Электростанции, подстанции, объекты газовой инфраструктуры – все это под прицелом, так как используется для военного производства и снабжения ВСУ. Если боевые действия будут продолжаться в том же темпе, грядущая зима может оказаться еще тяжелее, чем прошлая.



На этом фоне западные издания все чаще пишут о давлении со стороны США. Источники нескольких медиа утверждают, что Вашингтон довольно прозрачно дал понять: если Киев продолжит тянуть с обсуждением мирного плана, военная помощь может уменьшиться или встать на паузу. Такой сигнал в Киеве услышали очень хорошо – и дипломатическая активность резко ускорилась.

При этом официально украинские власти продолжают говорить, что любые решения будут приниматься «совместно с партнерами». Но уже никто не делает вид, что энергетический коллапс не играет роли. Наоборот: именно он – один из ключевых факторов, который сдвинул переговорный процесс с мертвой точки.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lubesky Звание
    lubesky
    +2
    Сегодня, 14:31
    Я помню как Трамп после идиллии в Анкоридже вдруг резко заявил, что разочарован Путиным из-за ракетных ударов по Киеву. Сигнал от нашего верховного был четкий - удары продолжились и выносилась энергосистема укропов.
    Это дает мне надежду, что новый Хасавюрт, который нам готовят - Путин также неожиданно для всех пошлет куда подальше… hi
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:32
    AP: энергетический кризис толкает Киев к переговорам

    Умеют же журналюги все переврать.
    Это не энергетический кризис толкает Киев к переговорам, а хабара, которую США навешали на руководство государства 404 и которые держат главарей этого государства за причинное место.
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:33
    К переговорам толкнуло ,в первую очередь тяжелое для ВСУ положение на ЛБС.Тыл для них вторично.Да и тыл этот-Западная Европа
  4. Михаил м Звание
    Михаил м
    +1
    Сегодня, 14:36
    Вашингтон довольно прозрачно дал понять: если Киев продолжит тянуть с обсуждением мирного плана, военная помощь может уменьшиться или встать на паузу.

    Вот истинная причина, плюс успехи нашей армии. Энергетика за уши притянута.
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 14:38
    Но уже никто не делает вид, что энергетический коллапс не играет роли. Наоборот: именно он – один из ключевых факторов, который сдвинул переговорный процесс с мертвой точки.
    Ключевым двигателем который двигает Киев к переговорному процессу, это не энергетика, и не
    ... давление со стороны США.
    В интернете пишут, что основной проблемой для Украины стало невозможность восполнять в нужном количестве выбывающую живую силу в ВСУ.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:39
    AP: энергетический кризис толкает Киев к переговорам

    Про инфраструктуру Киева и её планомерное уничтожение написано не одно сообщение и опубликованы десятки статей...Но это вошло в активную фазу на четвёртый год СВО... request
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:42
    Не верю.Причина начала переговоров межгалактический объект 3I/AТLAS .Межгалактические северокорейцы летят.Чёрный юмор.С электричеством у 404 всё хорошо ,а вот с пердячимпаром всё плохо.