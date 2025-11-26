Военно-морские силы (ВМС) США отказались от программы строительства фрегатов класса Constellation. Это означает, что четыре из шести запланированных боевых кораблей не будут построены.Об этом в своих постах в социальных сетях заявил американский министр ВМС Джон Фелан.Изначально контракт между ВМС США и судостроительной компанией Fincantieri Marinette Marine (FMM), производственные мощности которой расположены в штате Вирджиния, предусматривал постройку четырех боевых кораблей данной серии. Работа над первыми двумя уже идет, поэтому ее доведут до конца. Другие четыре начинать не станут.Чиновник назвал данный шаг «стратегическим отходом». Он написал:Он объясняет такое решение необходимостью ускорить строительство боевых кораблей. Вполне возможно, что это как-то связано с успехами Китая в военном кораблестроении.По утверждению Фелана, переход ВМС США на строительство кораблей других типов позволит делать это в более сжатые сроки.Как сообщили в пресс-службе FMM, в связи с изменениями стратегических приоритетов американских военных контракт на постройку четырех из шести фрегатов был расторгнут. Новый документ о расторжении снимает с компании ответственность за невыполнение изначальных условий соглашения.Ряд экспертов предположили, что вместо отмененного заказа на строительство четырех фрегатов ВМС США закупят уже готовые корабли в Италии или Испании. Но другие отмечают, что подобное развитие событий маловероятно из-за существенных различий в американских и европейских технических требованиях.

