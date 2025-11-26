ВМС США отказались от программы строительства фрегатов класса Constellation

Военно-морские силы (ВМС) США отказались от программы строительства фрегатов класса Constellation. Это означает, что четыре из шести запланированных боевых кораблей не будут построены.

Об этом в своих постах в социальных сетях заявил американский министр ВМС Джон Фелан.

Изначально контракт между ВМС США и судостроительной компанией Fincantieri Marinette Marine (FMM), производственные мощности которой расположены в штате Вирджиния, предусматривал постройку четырех боевых кораблей данной серии. Работа над первыми двумя уже идет, поэтому ее доведут до конца. Другие четыре начинать не станут.

Чиновник назвал данный шаг «стратегическим отходом». Он написал:

Мы меняем подход к строительству и вводу в эксплуатацию флота.

Он объясняет такое решение необходимостью ускорить строительство боевых кораблей. Вполне возможно, что это как-то связано с успехами Китая в военном кораблестроении.

По утверждению Фелана, переход ВМС США на строительство кораблей других типов позволит делать это в более сжатые сроки.

Как сообщили в пресс-службе FMM, в связи с изменениями стратегических приоритетов американских военных контракт на постройку четырех из шести фрегатов был расторгнут. Новый документ о расторжении снимает с компании ответственность за невыполнение изначальных условий соглашения.

Ряд экспертов предположили, что вместо отмененного заказа на строительство четырех фрегатов ВМС США закупят уже готовые корабли в Италии или Испании. Но другие отмечают, что подобное развитие событий маловероятно из-за существенных различий в американских и европейских технических требованиях.
  voyaka uh
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 15:06
    Ну, и правильно.
    Эти фрегаты - ни то, ни се. Китай таких, в любом случае, наклепает в 10 раз больше и в 3 раза быстрее.
    Или маленькие корветы и БЭКи, или крупные эсминцы с сильной ПВО/ПРО.
    Венд
      Венд
      +2
      Сегодня, 15:27
      Цитата: voyaka uh
      Ну, и правильно.
      Эти фрегаты - ни то, ни се. Китай таких, в любом случае, наклепает в 10 раз больше и в 3 раза быстрее.
      Или маленькие корветы и БЭКи, или крупные эсминцы с сильной ПВО/ПРО.

      Ну Трамп же предложил линкоры строить laughing
  multicaat
    multicaat
    +2
    Сегодня, 15:58
    Не вижу логики в происходящем. Останавливать проект постройки ради ускорения, при этом не начиная другой заказ, что-то не понятно что именно ускорилось в результате расторжения.
    Мне кажется, тут причина другая - необходимость противостоять 055 серии Китая, к которой эти корабли не достаточно готовы.
    bayard
      bayard
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: multicaat
      Не вижу логики в происходящем.

      Она проста - подрядчик не способен строить эти корабли , тем более быстро и не дорого , для чего фрегаты и задумывались . Судя по договорённостям Трампа с Японией и Ю.Кореей , японские и ЮК судостроительные компании должны построить\восстановить верфи в США и организовать на них строительство кораблей быстро и не слишком дорого . Возможно какое-то количество фрегатов будет заказана на верфях в этих странах .
      Кулл90
        Кулл90
        0
        Сегодня, 17:06
        верфи в сша могут только сжигать корабли и подлодки(удк и апл), компетенции потеряны,
        bayard
          bayard
          +1
          Сегодня, 17:10
          Так Трамп хочет чтоб корейцы и японцы построили (или воссоздали на месте прежних) свои верфи в США и строили для него Флот . Причём не только военный , но и торговый , гражданский , с финнами договорился что те ему организуют строительство ледоколов в США . На самом деле он мыслит и действует рационально и понимает что своими силами США эти компетенции быстро не восстановят , поэтому приглашает "инвесторов" . Т.е. не только "автомобили производите у нас" , но и корабли , суда , ледоколы и пр.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:10
    Отличная новость - сколько времени и денег - "Бобику под хвост")))
  Sergey39
    Sergey39
    +2
    Сегодня, 17:04
    Очередное подтверждение, что США сдают свои позиции- лидера на море. Китай, со- своими темпами кораблестроения, догонит и перегонит США. У американцев остаётся хороший задел, атомный подводный флот. Но, корабли и подводные лодки неумолимо стареют и если флот не подпитывать новыми кораблями и подводными лодками с учетом дороговизны и длительности строительных программ, то он деградирует. Есть, хороший пример, как Наше государство сдало позиции в 90-х годах. До, сих пор не можем выйти из «кораблестроительного штопора». А, Великобритания не в состоянии обеспечить АУГ кораблями.