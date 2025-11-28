Когда в России запретят никабы и начнут более активно наказывать за публичные намазы?

Когда в России запретят никабы и начнут более активно наказывать за публичные намазы?

Недавно в Кыргызстане (Киргизии) в рамках операции «Экстремист» за ношение никабов в общественных местах были оштрафованы 28 женщин. Всё происходило в рамках действующих в стране законов: ещё в январе в Киргизии приняли законопроект, запрещающий носить в общественных местах одежду, «не позволяющую идентифицировать личность». И это, на минуточку, в мусульманской стране.

А что в России? А в России по-прежнему ношение никабов и хиджабов никто не запрещает, и, похоже, даже не помышляет об этом. Даже в Европе, которую часто критикуют за миграционную политику, в некоторых странах запрещают никабы. В той же Италии правящая партия «Братья Италии» предложила ограничить зарубежное финансирование мечетей и запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Там понимают, что запретить подобную одежду необходимо как в целях безопасности, так и для «защиты итальянской идентичности».



В России же предложения депутатов подобного рода (того же Михаила Матвеева) наталкиваются на утверждения, что Россия, мол, «многонациональная и многоконфессиональная страна». При этом то, что даже в мусульманских странах подобная одежда запрещается, похоже, никого особо не заботит. В России же экстремистами зачастую считают не тех, кто носит никабы, скрывающие лицо, а тех, кто протестует против этого.

Сложно представить такую вот операцию «Экстремист», подобную той, что проходит в Киргизии, в России – всякие ДУМ и другие подобные организации тут же поднимут небывалый вой и будут во всех возможных СМИ рассказывать, как «притесняют» мусульман.

Еще одна практика, которую всё чаще можно наблюдать на улицах российских городов, – публичные намазы. Различные мигранты расстилают свои коврики для намаза и в метро, и в автобусах, и в торговых центрах, и на улицах, и даже в православных храмах (!). При этом, несмотря на то, что за совершение публичного намаза в России предусмотрена административная ответственность, далеко не всегда правоохранители наказывают мигрантов за эти действия.

Например, 18 ноября в Кемерово группа мигрантов из Узбекистана совершила намаз прямо в торговом зале супермаркета, что вызвало негативную реакцию у многих покупателей. Руководство торговой точки не усмотрело в произошедшем нарушений и не стало принимать мер. В администрации магазина заявили, что «полиция лишь может ограничиться предупреждением, что и было предпринято».

Лишь после того, как несколько человек обратились с заявлением в полицию и была проведена проверка, было принято решение оштрафовать каждого иностранца на 30 000 рублей и депортировать их из России.

На днях произошел куда более вопиющий случай: 16-летний азербайджанец решил совершить намаз в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве и после того, как охранник запретил ему это делать, ударил его ножом. Когда на место происшествия приехала полиция, подросток вел себя агрессивно и напал с ножом и на них. Впоследствии выяснилось, что несовершеннолетний азербайджанец давал присягу на верность террористам ИГИЛ.

Это является очередным доказательством того, что публичный намаз является, в первую очередь, политической акцией. Во многих мусульманских странах (ОАЭ, Узбекистане, Казахстане) публичные намазы запрещены и караются существенными штрафами.

Как справедливо отмечает член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, произошедшее является ничем иным, как терактом.

Нападения с ножом на охранника ТЦ, а потом и пытавшихся задержать его полицейских, совершенных несовершеннолетним азербайджанцем, учащимся московского колледжа – чистой воды теракт, основой которого служит религиозная ненависть. Теракту предшествовала политическая провокация в форме намаза, который он пытался совершить в непредназначенном для этого общественном месте – торговом центре. Согласно душманской идеологии этих радикальных террористов, любой человек-кяфир, посмевший сделать замечание во время проведения подобного рода акции, должен быть уничтожен. Этим человеком мог быть не охранник, а, например, женщина или старик. Это совершено спланированная акция. И надо понимать, что это новый этап развития провокаций с намазом в публичных местах. Пока всё развивается по худшему сценарию. И быстрее, чем некоторые ожидали. Радикалы пытаются всех нас запугать, всё более агрессивно насаждая на нашей земле свои звериные порядки. И это теперь наша новая реальность?

Автор не раз писал о «ползучей исламизации» в России, и ношение никабов, публичные намазы и различные так называемые «фетвы», которые выпускает ДУМ как из рога изобилия, являются частью этих процессов. Российским властям необходимо пресекать любые формы проявления исламистского экстремизма, в частности запретить никабы и ужесточить наказания за публичные намазы, и принимать решения без оглядки на организации, подобные ДУМ, поскольку в противном случае проблема будет усугубляться.
  Ilya-spb
    Ilya-spb
    
    Сегодня, 04:33
    Запретят чуждые России обряды тогда, когда у народа русского появится своя идеология.

    Сейчас ее нет.

    А ещё нужно вернуться к вере в Бога.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      
      Сегодня, 04:40
      Так вернуть идеологию или вернуть веру в Бога ?
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        
        Сегодня, 06:09
        И то, и другое.

        Советский Союз, с коммунистической идеологией, развалился.

        И большевики боролись с Православием. Распространяли и культивировали безбожие.
        Uncle Lee
          Uncle Lee
          
          Сегодня, 06:13
          Советский Союз развалился не от коммунистической идеологии....А церкви, мечети, синагоги в Москве стоят еще с тех пор.
          Ilya-spb
            Ilya-spb
            
            Сегодня, 06:58
            А от чего он развалился? Конечно, вы можете назвать много причин - пятую колонну, перекосы в экономике, безразличие людей...

            Сколько людей вышло защищать СССР в августе 1991-го года?


            Значит, коммунистическая идеология не помогла.
            Дедрусав
              Дедрусав
              
              Сегодня, 07:32
              Вы просто провокатор, судя по Вашим постам и напору. Не Ваше дело, кто во что верит, не надо здесь заниматься агрессивными проповедями с одновременным унижением людей, более умных и сдержанных, нежели вы, всякие царебожники и булкохрусты. Ваша холопская идеология многим помогла в РИ?
              Ilya-spb
                Ilya-spb
                
                Сегодня, 09:06
                Это на кого вы так обиделись?
            Гардамир
              Гардамир
              
              Сегодня, 07:42
              Ну вы же тоже сейчас не идете защищать. Вы поймете. что стране. пришел ***, только когда это совершится, как и было в 1991г.
              Кстати у нас в городе храм работал все время советской власти.
              И идеология сейчас есть. Все продается и все покупается. И молятся сейчас Мммоне.
              А вот про мигрантов вы ничего не сказали.
              В том же СССР говорили об едином советском народе. Страна стремилась к единству. Времени не хватило. Зато сейчас успешно разъединяют. Придумали фишку про какой-то многонациональный и многоконфессиональный...
              Ilya-spb
                Ilya-spb
                
                Сегодня, 09:11
                Мигранты, Гардамир, это тема отдельная.

                Я тут размышляю над некой цикличностью в истории.

                Первое наступление мусульман на окружающий мир - это 8 век. Завоевание Северной Африки, Испании, вторжение во Францию. Это только на западном направлении.

                Второе наступление - конец 14-15 век. Падение славянских королевств на Балканах, падение Византии.

                И сейчас... Неужели это некие циклы, лет в 700?
            Per se.
              Per se.
              
              Сегодня, 07:52
              Цитата: Ilya-spb
              Сколько людей вышло защищать СССР в августе 1991-го года?
              Сколько вышло? Сперва ГКЧП вместо тихого ареста предателей, спровоцировало "московский майдан", сделав всё через зад, как провокацию. После, нам говорили про демократию, никто первые годы ни про какой капитализм не говорил в "наследнице СССР", да и СНГ выдавали за обновление Советского Союза. Так народ развели, а после, оказывается, мы подобрали капитализм, что вкупе с приватизацией по Чубайсу, ещё и обокрало простой народ, породив новоявленных "хозяев страны" и зависимую от Запада "элиту".
              Что до Бога, так попы и Бог, это не одно и то же. Думается, что Бог знать не знает про этих "сутенёров" веры, что на религии просто бабло делают, и давно уже заповеди Христа не соблюдают.
              2 Иван
                2 Иван
                
                Сегодня, 08:04
                "Так народ развели, а после, оказывается, мы подобрали капитализм, что вкупе с приватизацией по Чубайсу, ещё и обокрало простой народ, породив новоявленных "хозяев страны" и зависимую от Запада "элиту".
                Что до Бога, так попы и Бог, это не одно и то же. Думается, что Бог знать не знает про этих "сутенёров" веры, что на религии просто бабло делают, и давно уже заповеди Христа не соблюдают."
                Вот-вот! Здесь стоит вспомнить Оду Радищева "Вольность". "... союзно общество гнетут. "
            tatra
              tatra
              
              Сегодня, 09:02
              Вы ,враги СССР и советского народа ,живете по выгодным вам методичкам ,даже не понимая их смысла ,не способны их доказать и обосновать . НЕ могут страны "сами собой " разваливаться ,их всегда разваливают люди . Так и вы в вашу Перестройку насильно поделили СССР на ваши злобные антисоветско-русофобские Государства вопреки воле большинства избирателей на референдуме о сохранении СССР ,и сами же признали это вашим преступлением , отсюда и этот трусливый бред про "СССР развалился ".
          Бородач
            Бородач
            
            Сегодня, 08:49
            Анекдот времен ковида.
            Муж звонит жене из магазина.
            -Я на кассе. Что взять?
            -А ты в маске?
            -В маске.
            -Тогда бери кассу. laughing lol wassat
        Роман Ефремов
          Роман Ефремов
          
          Сегодня, 08:28
          Российская империя с верой в Бога развалилась. И ещё много империй. Правда, вера та была во многом фальшивая и показная, впрочем, как и у нас сейчас.
    dmi.pris1
      dmi.pris1
      
      Сегодня, 04:47
      Появление идеологии у русского народа будет расценено властями как экстремизм.Это уже было.Когда власть перестанет боятся,тогда и запретят подобные провокации.Сейчас видимо еще не дошло.
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        
        Сегодня, 07:01
        Уважаемый Дмитрий! Ни одна власть, если она не разделена с народом, никогда не перестанет бояться собственного народа.

        Законы истории неумолимы. Царская Россия их не учла. СССР не учел.
        Добрый злыдень
          Добрый злыдень
          
          Сегодня, 08:50
          Цитата: Ilya-spb
          Ни одна власть, если она не разделена с народом, никогда не перестанет бояться собственного народа.

          А где вы такую видели? belay
    aybolyt678
      aybolyt678
      
      Сегодня, 09:04
      Цитата: Ilya-spb
      А ещё нужно вернуться к вере в Бога

      для начала в себя нужно поверить, ничтожества не способны ни на Веру ни на поступки
  Велизарий
    Велизарий
    
    Сегодня, 05:02
    Отвечаю на вопрос автора статьи- никогда не запретят.
    Книги,фильмы,песни-вот это запретят. Читать вообще вредно-экстремистские мысли заводятся.
    А вот никабов и намазов по мере истребления коренного населения ( проходящего исключительно согласно традиционным нравственно-духовным ценностям) будет все больше.
    Дырокол
      Дырокол
      
      Сегодня, 05:25
      Цитата: Велизарий
      А вот никабов и намазов по мере истребления коренного населения ( проходящего исключительно согласно традиционным нравственно-духовным ценностям) будет все больше.

      Мне интересно, на какой стадии попы переоденутся в чалмы и халаты...
      Ilya-spb
        Ilya-spb
        
        Сегодня, 06:11
        Можно вспомнить историю.

        На обломках Византийской империи, в покорённых османами Балканских странах было распространено такое массовое явление... Как ренегатство.
        Данаил
          Данаил
          
          Сегодня, 07:37
          Масово и "доброволно" са приемали исляма последователите на християнските ереси като богомилите в Босна. В по-голямата си част останалите са го приемали след икономическа (по-малки данъци) или политическа ( чалма или клане) принуда.
      Велизарий
        Велизарий
        
        Сегодня, 06:24
        Цитата: Дырокол
        Мне интересно, на какой стадии попы переоденутся в чалмы и халаты...

        Съесть-то он съест, да кто же ему даст? Полагаю муллам такие кадры без надобности. У них и своих хватает. Попы же будут обрабатывать свою делянку, пока она еще есть. Тем более,что для них настало золотое время. Ну а после нас-хоть потоп.....
        Дырокол
          Дырокол
          
          Сегодня, 06:49
          Цитата: Велизарий
          Полагаю муллам такие кадры без надобности. У них и своих хватает.

          Да ладно, полагаю братья по цеху договорятся. К тому же и строить ничего не нужно, уже построено и место прикормлено...
  turembo
    turembo
    
    Сегодня, 05:10
    Если править по законам средневековья, то и жить мы начинаем как в средневековье. Более того сама вера критикует подобные поступки и может восприниматься как "рия" – показуха, совершение благого действия не ради Всевышнего, а чтобы привлечь внимание других людей. У верующих есть все условия чтобы верить самим, верить дома, можно в мечеть сходить, вполне мне кажется приятное и главное соответствующее место для молитвы.
    Дырокол
      Дырокол
      
      Сегодня, 05:33
      Цитата: turembo
      жить мы начинаем как в средневековье

      У писателя фантаста Лукьяненко в одной книге описывались "регрессоры", это в продолжении темы института прогрессорства у Стругацких. В общем перед тем как одна цивилизация собиралась переформатировать соседнюю цивилизацию под свои параметры в рамках продвижения дружбы, в нее тайно засылались регрессоры, которые опускали уровень развития этой цивилизации до нуля. А вот уже потом засылались прогрессоры, которые уже запускали процессы по совершенствованию цивилизации, но уже по своей схеме. Я о том, что создается впечатление, что нам подсадили регрессоров, которые опускают нас до уровня каменного века, чтобы потом культивировать из нас аналог того государства, что это организовал...
  Дырокол
    Дырокол
    
    Сегодня, 05:23
    Российским властям необходимо пресекать любые формы

    Мляяяяяя... Что ни день, то взывание к властям о необходимости пресекать и констатация факта, что власть это мягко говоря игнорирует. Все при этом прекрасно понимают, что это намеренная политика этих властей. Поэтому какой смысл "взывать"?
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    
    Сегодня, 05:45
    Публичными намазами в чужой стране регилиозные фанатики метят территорию...которую хотят захватить.
    Это надо пресекать на корню.
    Наши властям пора бы проснуться...иначе будет резня.
    Ilya-spb
      Ilya-spb
      
      Сегодня, 06:15
      Есть интересная страна - Индия. Там много мусульман.

      Но за публичные намазы в Индии полицейские бьют правонарушителей палками.
    Гардамир
      Гардамир
      
      Сегодня, 07:47
      Это не просто публичные намазы. Один якобы молится, другой снимает. Говорят уже у Кремля устроили показуху и ничего им за это не было.
  Totor5
    Totor5
    
    Сегодня, 05:58
    Насчёт никабов - РФ свободная страна и каждый может одеваться как хочет. Некоторые по городу вообще в масках ходят. Или например одевают кепку, капюшон и шарф. Это не запрещено.
    Если говорить о том что лицо всегда должно быть узнаваемо, то тогда это будет касаться всех и тогда это путь к тотальному контролю за личностью, тк уже сейчас в метро камеры распознавания лиц и некоторые камеры системы Безопасный Город. То есть ты всегда будешь под колпаком.
    Если же запретить только никабы - очевидно что будут возмущаться этнические и пускать волну, что опасно тк кое кто завез и завозит их миллионами. Все это будет еще больше раздуваться Западной либердой и украми.
    Ну а намазы и тп в публичных местах это очевидно хулиганство и муфтии должны донести это до народа.
    советник 2 уровня
      советник 2 уровня
      
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Totor5
      Насчёт никабов - РФ свободная страна и каждый может одеваться как хочет. Некоторые по городу вообще в масках ходят. Или например одевают кепку, капюшон и шарф. Это не запрещено.

      а почему же тогда в Кыргызстане- запретили именно никабы, а не шарфы с капюшонами- не задумывались?
  FoBoss_VM
    FoBoss_VM
    
    Сегодня, 06:16
    В чем проблема вести статью в уголовный кодекс? Мы все знаем как наша дума принимает законы за 15 минут , в первом же чтении . Когда им надо или указка сверху приходит . Как к примеру в 2022 , когда мобила была и надо было мгновенно ужесточить наказание для пятисотенных. А тут мусолят который год уже ...
  Vulpes
    Vulpes
    
    Сегодня, 06:16
    Страна превращена в выгребную яму, в которую сбрасываются все ваххабитские помои из Средней Азии. Глупо взывать к власти и системе, которая целенаправленно проводит такую политику.
  Николай Малюгин
    Николай Малюгин
    
    Сегодня, 06:34
    Как бы там не было,но каждый обсуждая подобный вопрос,в первую очередь исходит из личной безопасности и безопасности своей семьи.Те кого это не колышет,имеют своих телохранителей,телохранителей для своей семьи.Убери все это,и нувориши перейдут на нашу сторону,и будут также возмущаться подобными явлениями.
  Mazunga
    Mazunga
    
    Сегодня, 06:50
    У нас как бы периферия и братушек с СА мало, но недавно сам столкнулся, пришел на пункт Озон получать посылку, а там курьер Озоновский прямо в клиентской зоне намаз делает) что мне делать? Бить ему морду?)) скажут что фофызд и запакуют хоть я и не русский совсем, я просто через него перешагнул и пошел получать свой товар, а местные стояли у стеночки ждали когда он закончит. Тут скорее дело в менталитете он пришел как завоеватель в этот пвз и делает намаз чтобы кяфиры тусовались на стороне если бы люди через него переступая, делали бы спокойно свои дела он бы наверняка ущемился и затеял бы драку а там ментам бы ничего не оставалось как его за хулиганку подтянуть на меня он прыгнуть не решился под 120 кг вешу и роста в мне 190))
    shtatsov
      shtatsov
      
      Сегодня, 08:31
      В следующий раз дайте ему тряпку. Милок, полы моешь? Вот здесь протри))) А так конечно, в такой ситуации их щемить надо, если условия позволяют. На крайняк снимать на камеру с мордой лица и выкладывать в местные городские чаты и СМИ. Прокуратура их мониторит, общественность будет требовать наказания и выдворения.
  Константин Трафлялин
    Константин Трафлялин
    
    Сегодня, 06:54
    Пока у нас "ахмат сила", а у полиции бессилие. При этой власти, перспектив на изменение ситуации нет.
  Вадим С
    Вадим С
    
    Сегодня, 07:40
    У нас очень большая убыль населения! Молодые не хотят семей, детей, у нас на работе много молодых, их пугает неопределенность, низкие ЗП, неуверенность в завтрашнем дне. Все эти соц программы не работают как надо, немногие многодетные смельчаки вообще ничего не решают. Территории у нас громадные и скоро на них просто некому будет жить. Для исправления дела к нам завозят мигрантов, ну и им нужно создать все условия чтоб они хотели здесь остаться и усиленно размножаться как тараканы. Например на войну их не призывать.
    Поэтому ответ автору - никогда!
  НСВ
    НСВ
    
    Сегодня, 08:19
    А власть всë слушает, да ест.....
  Million
    Million
    
    Сегодня, 08:26
    Бардак в государстве.Лебедь ,рак и щука управляют Россией.
  Million
    Million
    
    Сегодня, 08:31
    Ну а чему удивляться то..
    Певичка Долина(Кудельман) смогла поиметь правосудие РФ. А тут целый мусульманский мир....
  Роман Ефремов
    Роман Ефремов
    
    Сегодня, 08:37
    В России миллионы мигрантов из Азии и Кавказа. В Азербайджане сидят в тюрьме наши заложники, как намёк на то, что их диаспору трогать не надо. Почему азербайджанца, напавшего на полицию, не пристрелили на месте? А потом бы Путин наградил их и похвалил. И все, кому надо, кто ходит с ножом, всё бы поняли.
    Но Путин ездит по всем этим государствам, откуда к нам приезжают давшие присягу на верность ИГИЛ, и заверяет их лидеров в вечной дружбе. Таджики устроили жуткий теракт в Крокус-Сити - какие были последствия? Таджикистан выплатил хотя бы по миллиону рублей жертвам? Хрен там! Даже не извинился за своих соотечественников (если я неправ - поправьте). Кота Леопольда даже мыши не боятся и не уважают!
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    
    Сегодня, 08:40
    [quoteККогда в России запретят никабы и начнут более активно наказывать за публичные намазы?][/quote
    Думаю никогда, так как для башен кремля в приоритете во внутренней политики "фестивали плова".
  депрессант
    депрессант
    
    Сегодня, 08:46
    Оставьте, Бирюков, наивность! В Киргизии киргизку штрафует киргиз-полицейский, и попробуй возразить! Ибо род пойдёт на род, племя на племя!. А у нас будет штрафовать презренный полицейский-кяфир, то есть православный русский, без роду, без племени. Следовательно, по их понятиям, -- никто, пустое место, беззащитный.При этом русский, по определению, негодяй, "великодержавный шовинист", угнетающий малые народы, но при этом обязанный быть их обслугой, расходным материалом истории, даже не имеющим в федерации своей республики. Да сам Аллах велел в такого жалкого ткнуть ножом!
    Сколько у нас народов и народностей? И даже самая малая народность имеет автономию в четко очерченных территориальных границах и своё правительство, отстаивающее интересы этой народности перед федеральным центром. И свой защищающий род в этих границах. Буть то хоть ханты или манси. Хоть коми, хоть мордва. Где православная Русская республика? Ах, нет её! Ну тогда можно ставить "Щелкунчика" в храме Христа Спасителя! Думаете, анекдот? Билеты продаются! Попробуйте поставить балет в мечети! В мечети, которая очень даже за никабы. А Вы -- за никабы штрафовать!
  BAI
    BAI
    
    Сегодня, 08:49
    Когда в России запретят никабы и начнут более активно наказывать за публичные намазы?

    Никогда. И даже не надо объяснять почему
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    
    Сегодня, 08:49
    Судя по последнему заявлению Путина: "Нужно сделать так, что бы тема мигрантов не вызывала раздражения у россиян", ведут жесткую цензура на информацию о правонарушениях мигрантов.
    Million
      Million
      
      Сегодня, 09:03
      Это уже давно практикуется.Если в новостях не указаны имя,фамилия,национальность преступника,то понятно,что преступление совершил нерусский человек.
      Пример как раз с этим азербайджанцем.Ни в одних новостях не написали ничего,кроме того,что он подросток.
  Сергей_К
    Сергей_К
    
    Сегодня, 08:53
    Сколько можно СОПЛИ гонять туда -сюда? Никаб - это не мусульманская одежда! Это одежда мусульманских или, что правильнее маскирующихся под мусульман фанатиков, экстремистов! Давно пора запретить и жестко наказывать!
  Stas157
    Stas157
    
    Сегодня, 09:03
    азербайджанец решил совершить намаз в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве и после того, как охранник запретил ему это делать, ударил его ножом

    У меня вопросы только к тем, кто запускает в нашу страну религиозных фанатиков. О своей Родине эти чиновники-"патриоты" думают в последнюю очередь.

    И пора уже определиться. У нас светская страна или всё-таки религиозная? Потому как формально мы светская, а живём как религиозная. Причём не просто религиозная, а конкретно - мусульманская.
  NIKOLAY G
    NIKOLAY G
    
    Сегодня, 09:13
    Запретят при другом президенте , этот антирусский .
  тоже-врач
    тоже-врач
    
    Сегодня, 09:15
    У нас есть закон, запрещающий публичную демонстрацию религиозности. Почему он применяется только против ношения православных крестов - вопрос.