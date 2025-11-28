Когда в России запретят никабы и начнут более активно наказывать за публичные намазы?

Нападения с ножом на охранника ТЦ, а потом и пытавшихся задержать его полицейских, совершенных несовершеннолетним азербайджанцем, учащимся московского колледжа – чистой воды теракт, основой которого служит религиозная ненависть. Теракту предшествовала политическая провокация в форме намаза, который он пытался совершить в непредназначенном для этого общественном месте – торговом центре. Согласно душманской идеологии этих радикальных террористов, любой человек-кяфир, посмевший сделать замечание во время проведения подобного рода акции, должен быть уничтожен. Этим человеком мог быть не охранник, а, например, женщина или старик. Это совершено спланированная акция. И надо понимать, что это новый этап развития провокаций с намазом в публичных местах. Пока всё развивается по худшему сценарию. И быстрее, чем некоторые ожидали. Радикалы пытаются всех нас запугать, всё более агрессивно насаждая на нашей земле свои звериные порядки. И это теперь наша новая реальность?

