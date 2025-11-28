Когда в России запретят никабы и начнут более активно наказывать за публичные намазы?
Недавно в Кыргызстане (Киргизии) в рамках операции «Экстремист» за ношение никабов в общественных местах были оштрафованы 28 женщин. Всё происходило в рамках действующих в стране законов: ещё в январе в Киргизии приняли законопроект, запрещающий носить в общественных местах одежду, «не позволяющую идентифицировать личность». И это, на минуточку, в мусульманской стране.
А что в России? А в России по-прежнему ношение никабов и хиджабов никто не запрещает, и, похоже, даже не помышляет об этом. Даже в Европе, которую часто критикуют за миграционную политику, в некоторых странах запрещают никабы. В той же Италии правящая партия «Братья Италии» предложила ограничить зарубежное финансирование мечетей и запретить ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Там понимают, что запретить подобную одежду необходимо как в целях безопасности, так и для «защиты итальянской идентичности».
В России же предложения депутатов подобного рода (того же Михаила Матвеева) наталкиваются на утверждения, что Россия, мол, «многонациональная и многоконфессиональная страна». При этом то, что даже в мусульманских странах подобная одежда запрещается, похоже, никого особо не заботит. В России же экстремистами зачастую считают не тех, кто носит никабы, скрывающие лицо, а тех, кто протестует против этого.
Сложно представить такую вот операцию «Экстремист», подобную той, что проходит в Киргизии, в России – всякие ДУМ и другие подобные организации тут же поднимут небывалый вой и будут во всех возможных СМИ рассказывать, как «притесняют» мусульман.
Еще одна практика, которую всё чаще можно наблюдать на улицах российских городов, – публичные намазы. Различные мигранты расстилают свои коврики для намаза и в метро, и в автобусах, и в торговых центрах, и на улицах, и даже в православных храмах (!). При этом, несмотря на то, что за совершение публичного намаза в России предусмотрена административная ответственность, далеко не всегда правоохранители наказывают мигрантов за эти действия.
Например, 18 ноября в Кемерово группа мигрантов из Узбекистана совершила намаз прямо в торговом зале супермаркета, что вызвало негативную реакцию у многих покупателей. Руководство торговой точки не усмотрело в произошедшем нарушений и не стало принимать мер. В администрации магазина заявили, что «полиция лишь может ограничиться предупреждением, что и было предпринято».
Лишь после того, как несколько человек обратились с заявлением в полицию и была проведена проверка, было принято решение оштрафовать каждого иностранца на 30 000 рублей и депортировать их из России.
На днях произошел куда более вопиющий случай: 16-летний азербайджанец решил совершить намаз в торговом центре на Ореховом бульваре в Москве и после того, как охранник запретил ему это делать, ударил его ножом. Когда на место происшествия приехала полиция, подросток вел себя агрессивно и напал с ножом и на них. Впоследствии выяснилось, что несовершеннолетний азербайджанец давал присягу на верность террористам ИГИЛ.
Это является очередным доказательством того, что публичный намаз является, в первую очередь, политической акцией. Во многих мусульманских странах (ОАЭ, Узбекистане, Казахстане) публичные намазы запрещены и караются существенными штрафами.
Как справедливо отмечает член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, произошедшее является ничем иным, как терактом.
Автор не раз писал о «ползучей исламизации» в России, и ношение никабов, публичные намазы и различные так называемые «фетвы», которые выпускает ДУМ как из рога изобилия, являются частью этих процессов. Российским властям необходимо пресекать любые формы проявления исламистского экстремизма, в частности запретить никабы и ужесточить наказания за публичные намазы, и принимать решения без оглядки на организации, подобные ДУМ, поскольку в противном случае проблема будет усугубляться.
