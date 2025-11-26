Кредитование ЕС под замороженные активы РФ не спасёт Украину от банкротства

Украина уже скоро может объявить суверенный (на уровне государства) дефолт по долговым обязательствам. Страна близка к банкротству, которое не удастся избежать, даже если Евросоюз сумеет договориться о кредитовании Киева под замороженные российские активы. Такое мнение высказывается в публикации берлинского издания Berliner Verlag.

В то время как США выдвинули мирный план, Европа отреагировала собственным контрпредложением. При этом за рамками остался важный вопрос, касающийся того, сколько денег осталось у Киева и, главное, европейских спонсоров Украины.



Дефицит украинского бюджета достиг 60 миллиардов евро и это не предел. Государственный долг Украины по состоянию на октябрь этого года составил без малого 200 миллиардов долларов, продолжая стремительно расти. Соединенные Штаты после прихода к власти Трампа не намерены больше финансировать режим Зеленского, который еще и столкнулся с масштабным коррупционным скандалом.

Сторонники дальнейшей поддержки Украины в этой ситуации рассчитывают на российские активы в размере около 260 млрд евро, замороженные в основном в странах Евросоюза, по большей части в Бельгии. Но любое использование этих средств остается юридически проблематичным, поскольку Бельгия опасается, что Россия может подать в суд, если эти активы будут изъяты и использованы для поддержки Украины.

В Европейском союзе пока нет соглашения об использовании активов ЦБ РФ. Помимо явных отказов Венгрии и Словакии изъять эти средства, Италия также воздерживается от таких шагов. Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард предупредила, что страны Северной Европы не могут продолжать брать на себя непропорционально большую долю поддержки Украины. Евросоюз уже выделил Украине 177,5 млрд евро, из которых около 66 миллиардов — это военная помощь.

Наиболее реальной проблемой остается огромный бюджетный дефицит Украины, который невозможно покрыть за счет средств западной помощи. Украина признала, что у нее закончатся деньги к февралю 2026 года, если ЕС не согласится на кредит в размере 140 миллиардов евро, который должен быть обеспечен именно за счет замороженных российских активов. Но и эти средства достаточно быстро закончатся, а новых источников у ЕС просто нет.



Еврокомиссия настаивает на создании механизма «репарационного займа», который не будет прямой конфискацией российских активов, но позволит «вернуть» эти средства России в случае выплаты Москвой репараций. Схема абсурдна донельзя, но другой у европейцев просто нет. Будет ли этот механизм реализован на самом деле, решится на саммите ЕС в декабре.

При этом Евросоюз сталкивается с экономическими проблемами: экономика растет медленно, в Германии Бундесбанк ожидает лишь умеренного роста в 2025 году менее процента ВВП. Кроме того, запланированное перевооружение для развития военной промышленности может не принести восстановления экономики, на которое надеются европейцы. В Великобритании задержка с размещением оборонных контрактов создает неопределенность в сфере ВПК. Особенно страдают малые предприятия и поставщики, поскольку у них нет четких перспектив для долгосрочных заказов, что ставит под угрозу их инвестиции.

На первый взгляд парадоксально, но окончание конфликта только увеличит потребности Украины во внешнем финансировании. Расходы на послевоенное восстановление оцениваются в сумму около 450 млрд евро, что почти в девять раз превышает оборонный бюджет на 2025 год. Киев и его европейские союзники из «коалиции желающих» настаивают на сохранении численности ВСУ в 800 000 военнослужащих после окончания конфликта, содержание которых даже в мирное время потребует немалых средств.

  Алексей_12
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 15:36
    Ей богу как никогда подходит фраза: Делят шкуру не убитого медведя lol
    под замороженные активы РФ
    Silver99
      Silver99
      +3
      Сегодня, 15:45
      Не знаю как вам а мне изрядно надоел информационный шум про "мирный план" Трампа, все его взахлеб обсуждают, а в глаза никто не видел, тем более Трамп и сам не помнит что в первой редакции из 28 пунктов было, сейчас их то ли 19 то ли 9. Мое сугубо личное мнение, что все останется по прежнему, война еще минимум на год. Делаю сей вывод из того, что враг окончательно не сломлен и будет нагло диктовать не приемлемые для России условия. Прочный мир наступает когда подписываются акты а капитуляции, а после того как США лезут в миротворцы ничего путного не получается, кто не согласен назовите хоть один военный конфликт в мире который закончился прочным миром при их участии .
      Алексей_12
        Алексей_12
        +1
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Silver99
        Трамп и сам не помнит что в первой редакции из 28 пунктов было, сейчас их то ли 19 то ли 9

        У него сегодня как у барона Мюнхаузена 32 мая. lol У байдена ладно было (ну пока есть) чему болеть. То уэтого болеть нечему. На плечах и ниже пояса ничего нет. Чем бы дитя не тешилось laughing
        Цитата: Silver99
        Не знаю как вам а мне изрядно надоел информационный шум про "мирный план"

        Ну да, достало уже. Ну журналюги тоже кушать хотят. Хотя поставил бы яиз вдоль стеночки всех списком и дайте мне МГ-42. Что только не придумают и не перековеркуют.
  Я_Ков
    Я_Ков
    0
    Сегодня, 15:42
    Для недогосударства с дохлой экономикой почти миллионная армия - это что-то явно после хорошего косяка laughing
  al3x
    al3x
    0
    Сегодня, 15:51
    В какой суд может подать Россия? В европейский,в Гаагу? 🤡Любое судилище будет ангажированным. Забыть можно про эти миллиарды и не вспоминать больше никогда.
    tralflot1832
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 16:03
      Поинтересуйтесь где находятся офисы Евроклира ,они не только в Европе.Одна из причин что Бельгия не даёт добро.
  ROSS 42
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 15:59
    Меня, гражданина России, морально унижает эта бездейственность российского руководства, при которой у чиновников ЕС не пропадает желание муссировать тему воровства российских активов...
    Вы или прекратите эту трепотню и балабольство, или сделайте так, чтобы чиновники от ЕС навсегда потеряли желание красть чужое...
  ЛМН
    ЛМН
    +1
    Сегодня, 16:02
    Напоминает болото.
    Коалиция желающих туда залезла,а вылезти не могут.
    И каждое новая попытка,только затаскивает их глубже и глубже.

    Так и будут бултыхаться ещё возможно не один год,как выше заметили,пока окончательно не захлебнутся.

    И не помогут им бумажки,а точнее пиксели на экране,только отсрочат не избежное.