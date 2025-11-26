Показаны удары ФАБ-500 одновременно по нескольким ПВД ВСУ в Гуляйполе

4 311 10
Показаны удары ФАБ-500 одновременно по нескольким ПВД ВСУ в Гуляйполе

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент одновременного поражения управляемыми авиабомбами сразу нескольких ПВД противника в городе Гуляйполе.

Как можно увидеть на кадрах объективного контроля, сразу три ФАБ-500 с УМПК точно попали в многоэтажные строения, в которых разместились украинские боевики. В целом можно отметить, что в районе Гуляйполя ВС РФ применяют тактику, которая в последнее время продемонстрировала свою высокую эффективность. Она заключается в формировании «выступа», с которого в дальнейшем осуществляются массированные артиллерийские и дроновые удары по позициям противника в населенном пункте и его окрестностях.



Помимо артиллерии и операторов беспилотников, по выявленным в этом районе объектам ВСУ беспрерывно наносятся авиаудары. В результате массированного давления противник рано или поздно утрачивает возможность продолжать организованную оборону и теряет населенный пункт. По всем признакам, в Гуляйполе ВС РФ используют эту тактику, позволяющую избежать длительных изнурительных городских боев.

За последние несколько дней были освобождены расположенные на дороге Покровское — Гуляйполе села Отрадное, Радостное и Новое Запорожье. Кроме того, в настоящее время идут бои к западу от Ровнополья и Сладкого на пути к Варваровке, а также в окрестностях Червоного, Веселого и Зеленого Гая восточнее Гуляйполя. В то же время, по некоторым данным, российские военные уже закрепляются на окраине Гуляйполя.

10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 15:53
    На сайте Репортёр промелькнула новость, что ВС РФ вместе с военными из КНДР штурмуют Гуляйполе. Неизвестно насколько это информация достоверна, так что жду новостей от Военного Обозрения.
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      Сегодня, 16:00
      Сомнительно. Говорили, что их привлекают только к разминированию.
      1. wku
        wku
        0
        Сегодня, 16:19
        а под Курском их вообще не было, они там появились только, когда уже домой уехали. request
    2. Маз Звание
      Маз
      +1
      Сегодня, 16:20
      То есть после взятия Затишья наши приступили к огневой обработке позиций всу по сути запертых в гуляйполе. Да там ещё президентский полк засел. Сами они оттуда не уйдут. Думаю это отвлекающие действия российской армии, а пока накапливают средства и силы. Проводят доразведку. И лезть на гуляйполе надо с севера. Ну, скоро увидим. В северске примерно тоже происходит. Ждём
      1. wku
        wku
        0
        Сегодня, 16:36
        слушал давича, одного армейского и политического аналитика (по ту сторону нейтрально настроенный) очень известного и у нас, он считает, что после зачистки Покровска Мирнограда, Купянска ,Северска, и чего-то еще у ВС РФ высвободится порядка 75 000 бойцов, кроме этого есть резервы 150 тысяч, подготовленных войск, и как он выразился ,еслиб он был Верховным РФ, он пошёл бы на Киев со стороны РБ, но Батька в отказ пойдёт, это уже я так думаю.
  2. Адмирал Безобразов Звание
    Адмирал Безобразов
    +2
    Сегодня, 16:12
    ФАБ с УМПК становится любимым оружием массового поражения свидомитов.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 16:21
      И автоматически и почти безболезнено размножает их методом деления на молекулы!)))
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 16:23
      А начиналось все с Гефеста в Сирии good Ну...за точность (с) drinks Кучно вошли, как к себе домой. good
    3. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 17:02
      ФАБы сбрасывались с самолетов, потому то летчик видит куда надо сделать сброс. Но сейчас летчик ничем не управляет, а координаты задаются на земле, а самолет используется только как средство подъема на высоту. Военный самолет использовать только для поднятия тяжести не самая верная задача. К сожалению пока только так. А вообще маленький твердотопливный ракетный двигатель может без проблем закинуть ФАБ почти на любую высоту. Так что нам срочно надо развивать ТЯЖЕЛЫЕ РАКЕТНЫЕ Системы. которые смогут хоть ФАБ-3000 закинуть на 10-15 тыс. метров. и которые оттуда будут планировать.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:22
    А что-то посильнее чем пятисотки неужто у нас в дефиците?! Думаю, коли стали бы укладывать 3000-ки то всук уже ветром бы сдуло с позиций. А тут как раз и коллегам из КНДР дело найдётся, пока наши дальше пойдут. Время поджимает - на фоне успехов нашей армии западные шакалы засуетились, про переговоры завыли, боятся что прихлопнут их подопечных как мух...