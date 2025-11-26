Показаны удары ФАБ-500 одновременно по нескольким ПВД ВСУ в Гуляйполе
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент одновременного поражения управляемыми авиабомбами сразу нескольких ПВД противника в городе Гуляйполе.
Как можно увидеть на кадрах объективного контроля, сразу три ФАБ-500 с УМПК точно попали в многоэтажные строения, в которых разместились украинские боевики. В целом можно отметить, что в районе Гуляйполя ВС РФ применяют тактику, которая в последнее время продемонстрировала свою высокую эффективность. Она заключается в формировании «выступа», с которого в дальнейшем осуществляются массированные артиллерийские и дроновые удары по позициям противника в населенном пункте и его окрестностях.
Помимо артиллерии и операторов беспилотников, по выявленным в этом районе объектам ВСУ беспрерывно наносятся авиаудары. В результате массированного давления противник рано или поздно утрачивает возможность продолжать организованную оборону и теряет населенный пункт. По всем признакам, в Гуляйполе ВС РФ используют эту тактику, позволяющую избежать длительных изнурительных городских боев.
За последние несколько дней были освобождены расположенные на дороге Покровское — Гуляйполе села Отрадное, Радостное и Новое Запорожье. Кроме того, в настоящее время идут бои к западу от Ровнополья и Сладкого на пути к Варваровке, а также в окрестностях Червоного, Веселого и Зеленого Гая восточнее Гуляйполя. В то же время, по некоторым данным, российские военные уже закрепляются на окраине Гуляйполя.
