Экс-советник Зеленского: коррупционный кризис может вызвать отставку президента

Бывший экономический советник Зеленского Александр Роднянский-младший в статье для The Economist прошелся по украинскому руководству без скидок на военное время. По его словам, нелегитимный президент не дает ни одного сигнала, что готов менять курс: ответственность перекладывается вниз – на офис, правительство, силовиков – а любая попытка заговорить о политических переменах моментально объявляется «игрой на руку России».

Роднянский пишет, что Зеленский готов рассматривать другой сценарий только в крайней точке – когда коррупционный кризис, помноженный на крайне тяжелое для Киева мирное предложение, поставит его перед жестким выбором: либо идти на непопулярные шаги, либо уходить самому. Все остальное время, по его оценке, система будет до последнего держаться за привычный порядок.



Он обращает внимание на еще один момент, который на Западе стараются не выносить на публику. Для партнеров Украины главным становится не просто масштаб коррупции как таковой, а вопрос куда болезненнее: нынешняя власть – часть решения или уже часть проблемы, которую нельзя отодвигать «на потом»?

При этом на фронте, как он подчеркивает, украинские военные продолжают «выигрывать время» ценой своих жизней, не достигая никаких результатов. И главный вопрос сейчас не только в том, каким будет текст мирного соглашения, а в том, что именно сделают с этим временем в Киеве: попробуют очистить скомпрометированную политическую систему или продолжат все как есть.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 16:02
    Никто его не уберет, как ни странно, но Зеленский сегодня выгоден и ЕС+Британии, и США и ..... России. По понятным причинам Западу, а России просто исходя из того, что он не договороспособен и под это никаких договоров с 404 быть не может. Сказал же Путин , нас текущее положение устраивает.
  2. Адмирал Безобразов Звание
    Адмирал Безобразов
    0
    Сегодня, 16:11
    Давно ясно, что Зеля клоун на одноколесном военном велосипеде - пока велик ловко катается по арене публика рукоплещет и покупает билеты, как только клоун тормознется и некрасиво упадёт на опасном трюке, то публика свистит и требует вернуть деньги🤣🤣🤣
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 16:45
      ❝ Давно ясно, что Зеля клоун на одноколёсном военном велосипеде ❞ —
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 16:13
    На Украине вряд ли кого можно напугать размером коррупции. Из-за такой ерунды в отставку не уходят. Уйти зеля может только под внешним давлением. Если Штаты ему прикажут, то тогда уйдёт. Ведь некоторый орган (которым он играл на пианино) уже зажат в американских тисках. Достаточно только чуть-чуть повернуть ручку тисков по часовой стрелке.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Eugen 62
      На Украине вряд ли кого можно напугать размером коррупции. Из-за такой ерунды в отставку не уходят. Уйти зеля может только под внешним давлением. Если Штаты ему прикажут, то тогда уйдёт. Ведь некоторый орган (которым он играл на пианино) уже зажат в американских тисках. Достаточно только чуть-чуть повернуть ручку тисков по часовой стрелке.

      Лучше тиски с верстака на пол скинуть. wink laughing good
  4. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 16:58
    коррупционный кризис может вызвать отставку президента

    Так он, вроде, и не президент вовсе)
    уже полтора года
    так, временно исполняющий обязанности, непойми кто, непойми кого...
    Завтра выйдет, скажет - вы что, какая отставка?! вы угораете, что ли?
    я тут просто приходил в офис, цветочки поливал...
    кто президент? я президент?!)