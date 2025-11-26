Экс-советник Зеленского: коррупционный кризис может вызвать отставку президента

Бывший экономический советник Зеленского Александр Роднянский-младший в статье для The Economist прошелся по украинскому руководству без скидок на военное время. По его словам, нелегитимный президент не дает ни одного сигнала, что готов менять курс: ответственность перекладывается вниз – на офис, правительство, силовиков – а любая попытка заговорить о политических переменах моментально объявляется «игрой на руку России».Роднянский пишет, что Зеленский готов рассматривать другой сценарий только в крайней точке – когда коррупционный кризис, помноженный на крайне тяжелое для Киева мирное предложение, поставит его перед жестким выбором: либо идти на непопулярные шаги, либо уходить самому. Все остальное время, по его оценке, система будет до последнего держаться за привычный порядок.Он обращает внимание на еще один момент, который на Западе стараются не выносить на публику. Для партнеров Украины главным становится не просто масштаб коррупции как таковой, а вопрос куда болезненнее: нынешняя власть – часть решения или уже часть проблемы, которую нельзя отодвигать «на потом»?При этом на фронте, как он подчеркивает, украинские военные продолжают «выигрывать время» ценой своих жизней, не достигая никаких результатов. И главный вопрос сейчас не только в том, каким будет текст мирного соглашения, а в том, что именно сделают с этим временем в Киеве: попробуют очистить скомпрометированную политическую систему или продолжат все как есть.

