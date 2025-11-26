Западный адвокат УПЦ: Украина вовсе не является образцом демократии

На украинской территории силовики похищают граждан в общественных местах и отправляют их на передовую. Полиция, армия и другие силовые структуры действуют, как в авторитарном государстве с однопартийной структурой.

Такое мнение высказал в эфире авторской программы британского журналиста Пирса Моргана западный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Роберт Амстердам.

По мнению юриста, Украина вовсе не является тем образцом демократии, каким ее пытаются представить на Западе. Амстердам считает, что представление о происходящем в этой стране слишком искажено «европейскими фантазиями».

А реальность, по мнению адвоката, заключается в том, что счет жертв украинского конфликта уже идет на сотни тысяч. Он уверен, что такая ситуация делает несчастными и украинцев, и россиян. Но надежду на положительный исход дает тот факт, что голоса в поддержку мирного урегулирования звучат все чаще.


Еще одной реальностью, на взгляд Амстердама, является признание того, что управляющая страной из Киева верхушка насквозь коррумпирована. Главу киевского режима Владимира Зеленского западные партнеры пытаются представить чуть ли не святым, хотя его лучший друг пустился в бега, уличенный в коррупционных схемах.

Ранее в передаче Пирса Моргана участвовал и Зеленский. В числе прочего, он заявлял, что гонения киевских властей на УПЦ – это выдумки и «путинская пропаганда».
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +1
    Сегодня, 16:16
    Просто так такие люди с такими мнениями в передаче не появляются. Значит, заказчики потихоньку готовят общественное мнение к тому, что в Украине с правами человека совсем не так хорошо, как об этом говорили раньше.
    1. Зеленый Чай Звание
      Зеленый Чай
      +1
      Сегодня, 16:52
      "Он сукин сын, но он наш сукин сын" © Рузвельт, 1939. Ничего нового под луной.
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +3
    Сегодня, 16:48
    Сегодняшняя украина вообще никакой демократией не является. Ни образцовой, ни не образцовой. Военная неонацистская диктатура из ставленников-надсмотрщиков части старого континентального и островного капитала.
    1. wku
      wku
      +2
      Сегодня, 16:57
      демократия это власть свободных рабовладельцев, как пример Древняя Греция, Древний Рим, из близкого, Конфедеративные Штаты Америки,
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 16:50
    Украина вовсе не является тем образцом демократии, каким ее пытаются представить на Западе

    Скажу больше - никто в мире не является образцом демократии
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 16:52
    Западный адвокат УПЦ: Украина вовсе не является образцом демократии

    Весь цымес в том, что всей правды о реальных делах и процессах не расскажут в массовых сми лженедоЗапада, которыми владеют глобалисты.
    Хозяева кормят своих собачек и заказывают лай в нужном направлении и нужное время, а одинокие голоса справедливости в океане беззакония будут топиться волнами до исчезновения честных крамольных мыслей.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 16:55
    Похоже текущий украинский режим решили списать как не оправдавший доверия.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:12
    Цитата: AK-1945
    Похоже текущий украинский режим решили списать как не оправдавший доверия
    Под хорошо зарекомендовавшим себя предлогом, правами человека. Работает безотказно wink