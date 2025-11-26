На украинской территории силовики похищают граждан в общественных местах и отправляют их на передовую. Полиция, армия и другие силовые структуры действуют, как в авторитарном государстве с однопартийной структурой.Такое мнение высказал в эфире авторской программы британского журналиста Пирса Моргана западный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Роберт Амстердам.По мнению юриста, Украина вовсе не является тем образцом демократии, каким ее пытаются представить на Западе. Амстердам считает, что представление о происходящем в этой стране слишком искажено «европейскими фантазиями».А реальность, по мнению адвоката, заключается в том, что счет жертв украинского конфликта уже идет на сотни тысяч. Он уверен, что такая ситуация делает несчастными и украинцев, и россиян. Но надежду на положительный исход дает тот факт, что голоса в поддержку мирного урегулирования звучат все чаще.Еще одной реальностью, на взгляд Амстердама, является признание того, что управляющая страной из Киева верхушка насквозь коррумпирована. Главу киевского режима Владимира Зеленского западные партнеры пытаются представить чуть ли не святым, хотя его лучший друг пустился в бега, уличенный в коррупционных схемах.Ранее в передаче Пирса Моргана участвовал и Зеленский. В числе прочего, он заявлял, что гонения киевских властей на УПЦ – это выдумки и «путинская пропаганда».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»