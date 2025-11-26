Западный адвокат УПЦ: Украина вовсе не является образцом демократии
На украинской территории силовики похищают граждан в общественных местах и отправляют их на передовую. Полиция, армия и другие силовые структуры действуют, как в авторитарном государстве с однопартийной структурой.
Такое мнение высказал в эфире авторской программы британского журналиста Пирса Моргана западный адвокат канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Роберт Амстердам.
По мнению юриста, Украина вовсе не является тем образцом демократии, каким ее пытаются представить на Западе. Амстердам считает, что представление о происходящем в этой стране слишком искажено «европейскими фантазиями».
А реальность, по мнению адвоката, заключается в том, что счет жертв украинского конфликта уже идет на сотни тысяч. Он уверен, что такая ситуация делает несчастными и украинцев, и россиян. Но надежду на положительный исход дает тот факт, что голоса в поддержку мирного урегулирования звучат все чаще.
Еще одной реальностью, на взгляд Амстердама, является признание того, что управляющая страной из Киева верхушка насквозь коррумпирована. Главу киевского режима Владимира Зеленского западные партнеры пытаются представить чуть ли не святым, хотя его лучший друг пустился в бега, уличенный в коррупционных схемах.
Ранее в передаче Пирса Моргана участвовал и Зеленский. В числе прочего, он заявлял, что гонения киевских властей на УПЦ – это выдумки и «путинская пропаганда».
