Белорусско-эмиратский проект ракетного комплекса E-System Solutions LCCM Mk 2
Ракета комплекса LCCM Mk 2
По результатам конфликтов последнего времени, армии мира проявляют повышенный интерес к дальнобойным ракетным и беспилотным системам ударного назначения. В свою очередь, промышленность разных стран пытается удовлетворить такой спрос. Очередной вариант подобного оружия недавно предложила белорусско-эмиратская компания E-System Solutions. Она разработала ракетный комплекс LCCM Mk 2 и говорит о возможности получения высоких тактико-технических характеристик.
Комплекс на выставке
Компания E-System Solutions была основана не так давно специалистами из Республики Беларусь и Объединённых Арабских Эмиратов. До сих пор она не демонстрировала заметных успехов, однако теперь планирует выйти на международный рынок вооружений со своей новой разработкой.
В середине ноября компания приняла участие в международной военно-технической выставке Dubai Airshow 2025. На своём стенде она впервые показала перспективный ракетный комплекс под обозначением LCCM Mk 2 (Low‑Cost Cruise Missile — «Крылатая ракета сниженной стоимости»). В экспозицию вошли модели ракеты и других средств комплекса.
Целью проекта является создание многоцелевого ракетного комплекса сухопутного и корабельного базирования для нанесения ударов по одиночным целям на большой дальности. Предполагается, что такой комплекс сможет атаковать и поражать позиции различных систем, командные пункты и даже отдельные боевые машины.
Комплекс полностью разрабатывается с нуля. Основным его компонентом является крылатая ракета с повышенными лётными характеристиками. Предлагается несколько вариантов боевого оснащения, повышающих гибкость применения. Ракета должна использоваться с пусковыми установками разной конструкции.
Сообщается, что E-System Solutions уже завершила разработку комплекса. Сейчас идёт подготовка к полигонным испытаниям, которые начнутся в обозримом будущем. При этом компания не может назвать даже примерные сроки завершения таких мероприятий. Соответственно, неизвестно, когда проект удастся довести до серийного производства.
Проект ракетного комплекса LCCM Mk 2 представили специалистам и публике всего несколько дней назад. По всей видимости, потенциальные заказчики узнали о нём только на выставке в Дубае. Теперь им предстоит оценить эмиратско-белорусскую разработку и определить, нужно ли закупать такие комплексы.
Коммерческий потенциал изделия LCCM Mk 2 пока неясен. Подобное оружие может быть интересно разным армиям, но конкретные заказы пока под вопросом. При этом в разработке проекта участвовали ОАЭ, что может служить прозрачным намёком. Вполне вероятно, что эмиратская армия станет первым заказчиком, однако это произойдёт только в неопределённом будущем.
Компоненты и средства
LCCM Mk 2 — ракетный комплекс наземного или корабельного базирования. В рамках одного проекта были разработаны несколько вариантов пусковой установки для разных платформ и сопутствующие средства. Также создана общая крылатая ракета с высокими тактико-техническими характеристиками. Такой комплекс должен атаковать и поражать удалённые цели на земле или на воде.
Главным компонентом комплекса LCCM Mk 2 является одноимённая крылатая ракета. Это боеприпас традиционного облика, сочетающий простоту конструкции и высокие технические характеристики. Утверждается, что такое изделие будет иметь ограниченную стоимость.
Ракета имеет обтекаемый фюзеляж переменного сечения. В верхней её части предусмотрен шарнирный узел с раскрывающимися в полёте плоскостями. Хвостовое оперение — V-образное. Внутренние объёмы изделия отдаются под боевую часть, системы управления, баки для жидкого топлива и двигатель.
Изделие имеет длину 3,15 м и размах крыла 2,5 м. Сухая масса — менее 90 кг. Максимальная взлётная масса, в зависимости от конфигурации, достигает 122 кг. От стартовой массы зависят ключевые лётные характеристики: более лёгкая конфигурация позволяет нарастить дальность.
LCCM Mk 2 стартует при помощи твердотопливного двигателя, сбрасываемого после выработки заряда. Затем включается маршевый турбореактивный двигатель. Используется компактный ТРД неназванного типа. Его воздухозаборник выполнен в виде окна в верхней поверхности фюзеляжа.
В зависимости от выбранного режима и профиля полёта, ракета должна развивать скорость от 220 до 600 км/ч. Максимальная высота полёта — 11500 м. Дальность изменяется в достаточно широких пределах. При минимальной полезной нагрузке, она должна достичь 1000 км. Максимальная нагрузка сокращает этот параметр вдвое.
Состав системы управления ракеты пока не раскрывается. Судя по заявленным возможностям, LCCM Mk 2 имеет спутниковую и инерциальную навигацию и радиовысотомер. Возможно, на конечном участке траектории используется радиолокационная головка самонаведения, скрытая под обтекателем характерного вида.
Пусковая установка с несколькими ракетами
Для новой ракеты разработано несколько боевых частей массой от 25 до 50 кг. От типа БЧ зависят ударные возможности изделия и дальность полёта. Заказчикам предлагают осколочно-фугасные боезаряды с направленным и ненаправленным разлётом поражающих элементов. Также имеются термобарическая и бетонобойная БЧ.
Ракета LCCM Mk 2 должна взлетать с рельсовой направляющей. Пусковая установка может иметь до 9 таких устройств. Установку предлагается монтировать на подходящем шасси или на корабле-носителе. Также разработан контейнерный вариант, пригодный для перевозки разными платформами.
На уровне проекта
Компания E-System Solutions сообщила о завершении проектирования нового ракетного комплекса и о подготовке к его испытаниям. Как скоро изделие LCCM Mk 2 отправится на полигон и покажет свои реальные возможности, пока неизвестно. Однако уже сейчас понятно, что такие мероприятия имеют особое значение — они покажут, удалось ли белорусским и эмиратским специалистам создать оружие с заявленным сочетанием технических, боевых и экономических характеристик.
В представленном виде комплекс LCCM Mk 2 имеет несколько любопытных особенностей, которые могут стать преимуществами. В первую очередь, привлекает внимание заявленная дальность полёта ракеты. В зависимости от полезной нагрузки, она может достигать 1000 км. Также положительной особенностью следует считать наличие нескольких типов БЧ для решения разных задач.
Для новой ракеты предлагается несколько унифицированных пусковых установок, совместимых с разными платформами. Это делает комплекс универсальным с точки зрения развёртывания и применения. При этом, по всей видимости, он не должен предъявлять особых требований к своим носителям.
В то же время, изделие LCCM Mk 2 не лишено неоднозначных особенностей или явных недостатков. В первую очередь, поводом для сомнений является его происхождение. Белоруссия и ОАЭ не имеют большого опыта в создании подобных систем, и возможность достижения заявленных характеристик на данный момент под вопросом.
Пока отсутствует точная информация о средствах наведения новой ракеты. Это серьёзно мешает оценке её боевых возможностей и общего потенциала. В первую очередь, под вопросом возможность самостоятельного поиска цели в заданном районе. Если же ракета может атаковать цели только с заранее известными координатами, то возникают повышенные требования к разведке и целеуказанию.
Таким образом, международное совместное предприятие предложило и разработало любопытный проект дальнобойной ракетной системы. Теперь оно готовится показать потенциал своего изделия на практике и, вероятно, ожидает заказы. Удастся ли подтвердить расчётные характеристики и найти покупателей, пока неизвестно. При этом проект LCCM Mk 2 показывает, что сложность разработки современной ракетной техники сокращается, и теперь ею могут заниматься даже компании без опыта.
Информация