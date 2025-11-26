Лукашенко предложил провести новые переговоры по Украине в Минске

526 11
Лукашенко предложил провести новые переговоры по Украине в Минске

На полях саммита в Бишкеке Владимир Путин заявил, что роль Александра Лукашенко в украинском переговорном треке никто не забывал и не собирается забывать. По его словам, Минск все эти годы держал руку на пульсе – следил, вникал, предлагал свои площадки для переговоров и реально старался двигать процесс к миру. И если бы белорусский лидер тогда не включился, некоторые этапы урегулирования просто не начались бы. Москва это помнит.

Александр Лукашенко ответил в привычной для себя манере – жестко, уверенно, без попыток понравиться кому-то в Брюсселе. Он заявил, что Беларусь действует как союзник России не «по настроению», а на основе формальных обязательств Союзного государства.



В Вашингтоне, по его словам, это отлично понимают и давно перестали строить иллюзии, будто Минск вдруг может занять противоположную позицию. Так что попытки западных стран представить белорусскую линию как нечто неожиданное выглядят, мягко говоря, надуманно. Союз есть, он официальный, и никакой тайны в этом нет.

Разговор Путина и Лукашенко прошел в Бишкеке – столице Киргизии, где в сейчас проходит саммит ОДКБ. Их двусторонняя беседа стала одной из центральных на мероприятии. Именно тут обсуждали, как дальше выстраивать линию по украинскому вопросу и какие шаги обе страны готовы делать дальше. Так, на этой же встрече президент Белоруссии предложил провести переговоры по Украине в Минске. Владимир Путин предложение в целом одобрил.
  1. Furious Bambr Звание
    Furious Bambr
    +6
    Сегодня, 16:26
    Не, дядь Саш, спасибо. Два раза уже помог
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:27
    В Минске точно не будет еврокодлы ,она будет выть за забором .И бонус ,урсула совсем тупая она сказала правду ," искреннее " надо только УБРАТЬ..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 16:29
      Минск - 3? what fool
      На фиг, на фиг - закричали пионеры. stop
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 16:42
        Маневры с отходом в этот раз будут устраивать 404 .Будет занятно.
  3. Седов Звание
    Седов
    +6
    Сегодня, 16:27
    Лукашенко предложил провести новые переговоры по Украине в Минске
    С Минском плохие ассоциации. "Минск" уже был. Ни к чему хорошему не привело..
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 16:41
    Анкару и Стамбул тоже не предлагайте.
  5. Че Фёдор Звание
    Че Фёдор
    -3
    Сегодня, 16:42
    Минск отличная повестка!
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 16:44
    А чЁ такоВа? Это Ленина можно упрекать за позорный брестский мир, а самому можно сколько угодно устраивать минсков.
  7. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 16:48
    Какие переговоры? кого с кем? с бандой "наркоманов и убийц". Не уничтожив государственность окраины, мира мы не получим.
  8. noWAR Звание
    noWAR
    0
    Сегодня, 16:52
    "А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь!" Переливание из пустого в порожнее. Цели СВО, будь оно неладно, могут быть достигнуты теперь только военными методами. Там,в 404-й, уже давно, пусть и не в полной мере, "вставай страна огромная.." пусть и на бандеровский лад. За 30 лет переформатировались чубатые русичи в подавляющем большинстве в "щеневмерликов".
  9. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +1
    Сегодня, 16:52
    Почему Илон Маск до сих пор не предложил провести переговоры на Марсе?