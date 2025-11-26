Лукашенко предложил провести новые переговоры по Украине в Минске

На полях саммита в Бишкеке Владимир Путин заявил, что роль Александра Лукашенко в украинском переговорном треке никто не забывал и не собирается забывать. По его словам, Минск все эти годы держал руку на пульсе – следил, вникал, предлагал свои площадки для переговоров и реально старался двигать процесс к миру. И если бы белорусский лидер тогда не включился, некоторые этапы урегулирования просто не начались бы. Москва это помнит.Александр Лукашенко ответил в привычной для себя манере – жестко, уверенно, без попыток понравиться кому-то в Брюсселе. Он заявил, что Беларусь действует как союзник России не «по настроению», а на основе формальных обязательств Союзного государства.В Вашингтоне, по его словам, это отлично понимают и давно перестали строить иллюзии, будто Минск вдруг может занять противоположную позицию. Так что попытки западных стран представить белорусскую линию как нечто неожиданное выглядят, мягко говоря, надуманно. Союз есть, он официальный, и никакой тайны в этом нет.Разговор Путина и Лукашенко прошел в Бишкеке – столице Киргизии, где в сейчас проходит саммит ОДКБ. Их двусторонняя беседа стала одной из центральных на мероприятии. Именно тут обсуждали, как дальше выстраивать линию по украинскому вопросу и какие шаги обе страны готовы делать дальше. Так, на этой же встрече президент Белоруссии предложил провести переговоры по Украине в Минске. Владимир Путин предложение в целом одобрил.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»