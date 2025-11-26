Фон дер Ляйен: в Женеве была сформирована «отправная точка» для плана по Украине

Как утверждает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, после встречи в Женеве украинской и американской делегаций появилась определенная «отправная точка» для плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Выступая с трибуны Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что «отправную точку» удалось сформировать благодаря совместной работе Украины, США и Европы. При этом, по мнению главы Еврокомиссии, Европе необходимо приложить гораздо больше усилий для реализации плана по Украине.



Фон дер Ляйен также подкрепила свои слова очередными заявлениями о «российской угрозе». По ее словам, Россия до сих пор живет «менталитетом Ялты» и собирается уже в ближайшем будущем атаковать Европу. По мнению фон дер Ляйен, война в Европе практически неизбежна, если Запад сегодня согласится пойти на компромисс по Украине. Чтобы этого избежать, по словам главы Еврокомиссии, нельзя соглашаться ни на сокращение численности ВСУ, «обеспечивающих безопасность Европы», ни на какие-либо территориальные уступки со стороны Киева. Кроме того, как считает фон дер Ляйен, Украина должна быть полностью интегрирована в европейские рынки и ВПК.

Одним из приоритетов на дальнейших переговорах фон дер Ляйен называет вопрос, касающийся дальнейшего финансирования Украины, для обеспечения которого, по мнению главы Еврокомиссии, необходимо экспроприировать замороженные российские активы.
  1. -ш- Звание
    -ш-
    +5
    Сегодня, 16:33
    короче они с сами собой там чтото заключают и верят во чтото своё)
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +4
      Сегодня, 16:38
      Ни во что они не верят, просто разваливают предложение Дони, хотят его скорректировать и сделать неприемлемым для России.
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +2
        Сегодня, 17:07
        Г-н Песков сообщил, что план, переработанный ЕС и США дл России неприемлем. Так что нечего и обсуждать. Но и в изначальном плане из 28 пунктов содержится много ловушек для России. Для примера возьмём пп. 20. Цитирую: 20.
        О
        бе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков.


        Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств,

        Обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ."...
        Данный пункт касается также России. Знаем мы эту терпимость. То есть в рамках терпимости и искоренения предрассудков нам предлагают например узаконить в России, выражаясь жаргоном преферансистов, педерастический марьяж. Но это как? А не то так санкции! Кроме того предлагают безопасность только Украине. Где возмещение убытков России от санкций ? Санкции имеет право накладывать только СБ ООН, а не какая там Фон дер... руководительница общественной организации под названием ЕС. Контролировать все это будет, конечно, Трамп. Он вечен?
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 17:15
          Уже 22 пункта ,6 куда-то исчезло.Может трамп чудит в самолёте с журналистами.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:00
      -ш-
      Сегодня, 16:33
      короче они с сами собой там чтото заключают и верят во чтото своё)

      hi Старая пластинка новизной не блещет, повторяя прошлые мантры и жупел в лице РФ.
      А была бы при деле на своём персонально выбранном месте, глядийшь гейропейская наука обогатилась бы ещё одним ( -ой ) светилом ( -ницей ) в области гинекологии.
      Эта опасная тропа может довести всея гинеколога гейропы к цугундеру. am
  2. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 16:33
    И такие люди руководят Европой. М-де...
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    Сегодня, 16:34
    А сколько у нас есть активов ЕС? Они не боятся разве что Россия их присвоит?
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +3
      Сегодня, 16:35
      Идиоты страха не ведают.
    2. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +2
      Сегодня, 16:55
      Чего им бояться - это не личные активы фондерБляйн, аналены, кака, мерца и иже с ними.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 16:35
    А в чём плох менталитет Ялты, фашизм в Европе надо убирать в зародыше .Поделить на сферы влияния, тоже вариант. В 2021 г это и предлагалось.Что то начало доходить или она просто д -у -р -а .Деньги только тырить умеет.( Англию сейчас вычеркиваем).
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 17:04
      Почти дословно что сказала Урсула " Россия рассматривает Европу в духе Ялты ,когда Европа была поделана на сферы влияния " .Поделена на сферы влияния сначала исчезло в западных сми ,а потом у нас.
  5. Aerolab Звание
    Aerolab
    +2
    Сегодня, 16:35
    Они там на западе все малохольные. Нести такую пургу только и..ты могут.
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 16:37
    Выступая с трибуны Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что «отправную точку» удалось сформировать благодаря совместной работе Украины, США и Европы

    - Россия должна прекратить боевые действия немедленно и заморозить фронт;
    - Оккупированные Киевскими террористами регионы России не возвращаются в состав России;
    - Международного признания территории России с историческими регионами не происходит;
    - Киевский режим сохраняет власть;
    - Нацистская армия сохраняется и получает возможность на доукомплектование и перевооружение;
    - Россия признает законным грабеж со стороны США и ЕС в отношении своего имущества в этих странах


    Это они такую отправную точку сформировали ? Или уже что-то другое ?????
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: opuonmed
      Выступая с трибуны Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что «отправную точку» удалось сформировать благодаря совместной работе Украины, США и Европы

      Старушка решила Трампа "ограбить" и переписать славу "миротворца" на себя любимую. Не получится. Трамп ее за это порвет как Тузик грелку
  7. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 16:54
    Опять будет подмена плана Трампа на план Европы. Дони выглядит как полный идиот. Как будет выглядеть в этой ситуации Россия зависит только от нас самих.
    А вот если Трамп обозлится и откажется от поддержки Украины - вот это будет хороший исход!
  8. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 17:05
    менталитет Ялты
    Больше 80 лет прошло со Дня Победы СССР над фашизмом, а это не даёт покоя ведьме Урсулихе. Вот ведь ненависть и злоба ей покоя не дают. Хотя и СССР давно разрушен. А ненависть к нему есть. Несмотря на капитаКлизЬм в теперешней России и "партнерство". Что РФ, что СССР, что РИ всегда им будут ненавистны и всегда они будут хотеть уничтожить, разодрать на кусочки, обокрасть ненавистных русских
  9. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 17:06
    Цитата: убей фашиста
    Ни во что они не верят, просто разваливают предложение Дони, хотят его скорректировать и сделать неприемлемым для России.

    Оно и так неприемлемо для нас.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:07
    Живет тетка в каком-то своем придуманном мире.
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:10
    ❝ Фон дер Ляйен: в Женеве была сформирована «отправная точка» для плана по Украине ❞ —

    — Вот и отправляйтесь со своими планами в эту самую точку - пятую ...