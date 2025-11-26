❝ Фон дер Ляйен: в Женеве была сформирована «отправная точка» для плана по Украине ❞

Как утверждает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, после встречи в Женеве украинской и американской делегаций появилась определенная «отправная точка» для плана по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.Выступая с трибуны Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что «отправную точку» удалось сформировать благодаря совместной работе Украины, США и Европы. При этом, по мнению главы Еврокомиссии, Европе необходимо приложить гораздо больше усилий для реализации плана по Украине.Фон дер Ляйен также подкрепила свои слова очередными заявлениями о «российской угрозе». По ее словам, Россия до сих пор живет «менталитетом Ялты» и собирается уже в ближайшем будущем атаковать Европу. По мнению фон дер Ляйен, война в Европе практически неизбежна, если Запад сегодня согласится пойти на компромисс по Украине. Чтобы этого избежать, по словам главы Еврокомиссии, нельзя соглашаться ни на сокращение численности ВСУ, «обеспечивающих безопасность Европы», ни на какие-либо территориальные уступки со стороны Киева. Кроме того, как считает фон дер Ляйен, Украина должна быть полностью интегрирована в европейские рынки и ВПК.Одним из приоритетов на дальнейших переговорах фон дер Ляйен называет вопрос, касающийся дальнейшего финансирования Украины, для обеспечения которого, по мнению главы Еврокомиссии, необходимо экспроприировать замороженные российские активы.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»