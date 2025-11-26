Фракции Зеленского в Раде впервые не хватает голосов для принятия бюджета

3 418 14
Фракции Зеленского в Раде впервые не хватает голосов для принятия бюджета

В правящей партии «Слуга народа», в свое время созданной специально для поддержки Зеленского на президентских выборах, происходит «тихий бунт» депутатов Верховной рады Украины (ВРУ). Ранее в ходе встречи с парламентариями за закрытыми дверями по поводу «дела Миндича» Зеленский и Ермак пытались уволить главу фракции «СН» Давида Арахамию.

Поводом стал призыв части депутатов создать новую коалицию в парламенте и правительство. Кроме того, считается, что Арахамия претендует занять место нынешнего спикера ВРУ Руслана Стефанчука.



Арахамия хоть и оправдался, что это «заявление отдельных нардепов», однако поддержал требование отставки Ермака, которое разделяют и многие другие депутаты от «СН». Тогда все остались на своих местах, фактически, Зеленский разменял неприкосновенность главы своего офиса на сохранение должности председателя фракции «Слуга народа» за Арахамией.

Однако этот конфликт перешел в фазу подковерной борьбы и саботажа со стороны нардепов. Мало того, уже более десяти депутатов намерены покинуть фракцию «Слуга народа». Корабль под названием «Украина Ермака-Зеленского» дал уже такую течь, что пора и бежать.

Депутат ВРУ от считающейся оппозиционной (для нынешней Украины это очень условное понятие) партии «Голос» Ярослав Железняк, который, к слову, очень активно сотрудничает с НАБУ и САП, сообщает, что фракции Зеленского в раде не хватает голосов для принятия бюджета на 2026 год. Это впервые с 2019 года. По его данным, в чате «Слуги народа» запустили опрос, кто поддержит бюджет в предложенной правительством редакции. Положительно ответили меньше 90 депутатов, остальные вопрос проигнорировали или ответили отрицательно.

Ждут адекватной реакции от президента на скандал «Миндичгейт», а не то, что было на фракции.

Для принятия законопроекта требуется 226 голосов депутатов ВРУ. По оценке Железняка, пока не наберется даже 150. По состоянию на момент формирования парламента нынешнего созыва в 2019 году фракция «Слуга народа» получила абсолютное большинство в количестве 254 из 450 мест. Вот такой «шатдаун» по-украински намечается в стране.

Дефицит бюджета Украины в следующем году оценивается в 85 млрд долларов, что подтверждают западные международные финансовые институты. При этом премьер-министр Свириденко и министр финансов Марченко утверждают, что эта цифра не более $18 млрд. Расхождение составляет почти 500%.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 19:51
    Таки понятно. Самые дальновидные депутаты из "Слуг народа" стараются прикрыть свои жопы на будущее. Они-то как раз понимают, что время играет против Зели и против них, поэтому брать на себя ответственность за принятие финансовых решений не спешат.
    А "конкурирующая фирма" в лице фракций Порошенко, Бабы с косой и Голоса вообще против, с ними никто не делится честно наворованным провластными депутатами. Обидно же! :D
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 19:54
    не хватает голосов для принятия бюджета

    А бюджета хватает?... Надо исправить
  3. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 19:56
    ТЦК всех недостающих упоковало laughing
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 20:12
    А еще есть что принимать (доходная часть)? Зе и ко еще не все вывели? Да вы богато живете......
  5. Anglorussian Звание
    Anglorussian
    +1
    Сегодня, 20:13
    Что за жертва голодомора на фото? belay Наверное он и прожрал весь бюджет.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 20:31
      Цитата: Anglorussian
      Наверное он и прожрал весь бюджет.

      А вот не надо смеяться. Представляете, какие у него проблемы со здоровьем! Он на работе все здоровье растерял и ему надо молоко за вредность давать, а лучше сметану з варениками.
      1. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        +1
        Сегодня, 20:35
        Наверное все дело в том, что с ним Зеля необычным порошком не делится. Иначе лишний вес улетел бы за месяц.
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +2
      Сегодня, 20:38
      Цитата: Anglorussian
      Что за жертва голодомора на фото? Наверное он и прожрал весь бюджет.

      это не жертва голодомора, это портрет в стиле en profil perdu laughing
      1. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        +2
        Сегодня, 20:39
        Его пердю в кресле застрянет на раз.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 21:12
          Цитата: Anglorussian
          Его пердю в кресле застрянет на раз.

          Пердю- это из французского. Отсюда пердюмонокль- это когда монокль из глаза выпадает.
          Так, что у Вас какой-то оксюморон получился. wink
          1. Anglorussian Звание
            Anglorussian
            0
            Сегодня, 21:35
            Я знаю что из французского. Изучал с женой, но сложнлвато оказалось. Ей впрочем русский тоже не зашел.
    3. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 21:09
      У нас такие же в правительстве есть, тоже с голоду пухнут и за державу радеют) "братский народ" жеж
  6. Madrina Звание
    Madrina
    +2
    Сегодня, 20:22
    The Ukraine never had a budget since 2022
  7. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 20:59
    Мордобоя еще не было? Это неправильно, надо традиции блюсти.