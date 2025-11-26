Фракции Зеленского в Раде впервые не хватает голосов для принятия бюджета

Ждут адекватной реакции от президента на скандал «Миндичгейт», а не то, что было на фракции.

В правящей партии «Слуга народа», в свое время созданной специально для поддержки Зеленского на президентских выборах, происходит «тихий бунт» депутатов Верховной рады Украины (ВРУ). Ранее в ходе встречи с парламентариями за закрытыми дверями по поводу «дела Миндича» Зеленский и Ермак пытались уволить главу фракции «СН» Давида Арахамию.Поводом стал призыв части депутатов создать новую коалицию в парламенте и правительство. Кроме того, считается, что Арахамия претендует занять место нынешнего спикера ВРУ Руслана Стефанчука.Арахамия хоть и оправдался, что это «заявление отдельных нардепов», однако поддержал требование отставки Ермака, которое разделяют и многие другие депутаты от «СН». Тогда все остались на своих местах, фактически, Зеленский разменял неприкосновенность главы своего офиса на сохранение должности председателя фракции «Слуга народа» за Арахамией.Однако этот конфликт перешел в фазу подковерной борьбы и саботажа со стороны нардепов. Мало того, уже более десяти депутатов намерены покинуть фракцию «Слуга народа». Корабль под названием «Украина Ермака-Зеленского» дал уже такую течь, что пора и бежать.Депутат ВРУ от считающейся оппозиционной (для нынешней Украины это очень условное понятие) партии «Голос» Ярослав Железняк, который, к слову, очень активно сотрудничает с НАБУ и САП, сообщает, что фракции Зеленского в раде не хватает голосов для принятия бюджета на 2026 год. Это впервые с 2019 года. По его данным, в чате «Слуги народа» запустили опрос, кто поддержит бюджет в предложенной правительством редакции. Положительно ответили меньше 90 депутатов, остальные вопрос проигнорировали или ответили отрицательно.Для принятия законопроекта требуется 226 голосов депутатов ВРУ. По оценке Железняка, пока не наберется даже 150. По состоянию на момент формирования парламента нынешнего созыва в 2019 году фракция «Слуга народа» получила абсолютное большинство в количестве 254 из 450 мест. Вот такой «шатдаун» по-украински намечается в стране.Дефицит бюджета Украины в следующем году оценивается в 85 млрд долларов, что подтверждают западные международные финансовые институты. При этом премьер-министр Свириденко и министр финансов Марченко утверждают, что эта цифра не более $18 млрд. Расхождение составляет почти 500%.