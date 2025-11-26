ВС РФ перемалывают переброшенные к Гуляйполю резервы противника
Российские войска продолжают наступление в Запорожской области. Наиболее «горячее» в этом плане направление – Гуляйпольское.
В результате успешных действий подразделения Вооружённых сил перевели под свой контроль очередной участок территории в районе Гуляйполе, с приближением к автомобильной дороге на днепропетровское Покровское в районе села Доброполье.
Под контроль армии России перешли не менее 5 квадратных километров территории в 9-10 км севернее Гуляйполя. Это позволило расширить северную зону охвата указанного запорожского города.
Одновременно новое продвижение российских войск создаёт дополнительное давление на гуляйпольский гарнизон ВСУ, который украинское командование пытается насытить резервами. Именно на северном направлении противник прикладывает наибольшие усилия с тем, чтобы не дать нашим войскам сомкнуть кольцо вокруг города.
В настоящий момент по позициям противника в Гуляйполе и его окрестностях работает боевая авиация, дроноводы, миномётные и артиллерийские расчёты. Перемалываются те самые, переброшенные к городу, украинские резервы. Одновременно идёт ликвидация минных полей противника, которыми он попытался опоясать населённый пункт. Выстраиваемые линии обороны на западном берегу реки Гайчур разносятся КАБами (ФАБ с УМПК) - с дальностью не менее сотни километров. Для врага, что называется, ни минуты покоя. И это не фигура речи.
