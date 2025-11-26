В Туапсе введен локальный режим ЧС после атаки украинских БПЛА
В Туапсинском районе ночь выдалась тяжелой. Беспилотники заходили волнами, и атака оказалась настолько долгой и плотной, что в краевом штабе ее уже называют одной из самых серьезных для региона. После произошедшего в районе ввели локальный режим ЧС.
Основной удар пришелся прямо по жилому кварталу. В Туапсе вспыхнула крыша многоэтажки, а охранник соседнего учреждения получил ранения от разлетевшихся осколков. Пожарные и спасатели работают без остановки второй день: разбирают пострадавшие перекрытия, укрепляют конструкции, готовят дом к восстановлению. Кровлю будут чинить в ближайшее время, а комиссия ходит по квартирам и фиксирует ущерб, чтобы люди могли получить выплаты.
Поддержку жителям пообещали сразу. Семьи, чьи квартиры пострадали, получат по 15675 рублей на каждого проживающего. Если повреждена часть имущества первой необходимости – положено 78375 рублей компенсации. Если имущество уничтожено полностью – сумма вырастает до 156750 рублей на человека.
Губернатор Вениамин Кондратьев не стал подбирать дипломатических формулировок. Он прямо сказал: это одна из самых мощных атак за все время. Под ударом оказались не только Туапсе – досталось Новороссийску, Геленджику, Краснодару, а также Динскому и Павловскому районам. По последним данным, число пострадавших уже выросло до девяти.
