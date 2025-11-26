В Туапсе введен локальный режим ЧС после атаки украинских БПЛА

В Туапсинском районе ночь выдалась тяжелой. Беспилотники заходили волнами, и атака оказалась настолько долгой и плотной, что в краевом штабе ее уже называют одной из самых серьезных для региона. После произошедшего в районе ввели локальный режим ЧС.

Основной удар пришелся прямо по жилому кварталу. В Туапсе вспыхнула крыша многоэтажки, а охранник соседнего учреждения получил ранения от разлетевшихся осколков. Пожарные и спасатели работают без остановки второй день: разбирают пострадавшие перекрытия, укрепляют конструкции, готовят дом к восстановлению. Кровлю будут чинить в ближайшее время, а комиссия ходит по квартирам и фиксирует ущерб, чтобы люди могли получить выплаты.



Поддержку жителям пообещали сразу. Семьи, чьи квартиры пострадали, получат по 15675 рублей на каждого проживающего. Если повреждена часть имущества первой необходимости – положено 78375 рублей компенсации. Если имущество уничтожено полностью – сумма вырастает до 156750 рублей на человека.

Губернатор Вениамин Кондратьев не стал подбирать дипломатических формулировок. Он прямо сказал: это одна из самых мощных атак за все время. Под ударом оказались не только Туапсе – досталось Новороссийску, Геленджику, Краснодару, а также Динскому и Павловскому районам. По последним данным, число пострадавших уже выросло до девяти.
      Поглядеть можно на сайте МЧС:

      Имущество первой необходимости включает в себя (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 1928):

      а) предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

      б) предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка);

      в) предметы мебели для сна - кровать (диван);

      г) предметы средств информирования граждан - телевизор (радио);

      д) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).