В Китае испытали крупнейший в мире воздушный змей – генератор

Китайские специалисты опробовали необычную инновацию. В Китае испытали крупнейший в мире воздушный змей – генератор.

Об этом сообщает медиакорпорация China Media Group (CMG).

По информации СМИ, испытания завершились успешно.

Принцип действия конструкции заключается в том, что гигантский купол площадью пять тысяч квадратных метров улавливает сильные воздушные потоки в условиях высокогорья. Это усилие по тросу передается вниз и вращает установленный на земле генератор.

Использование высотных технологий объясняется тем, что на высоте ветры сильнее, а дуют они постоянно и стабильно. Это дает больший эффект, чем при использовании только наземного оборудования.

Испытания проводились в китайском регионе Внутренняя Монголия под руководством специалистов энергетической компании China Energy Engineering Corp. «Змей» поднялся на высоту примерно 300 метров. Было проведено полное тестирование системы от раскрытия купола до его сворачивания в воздухе. Также были задействованы два купола меньших размеров – площадью по 1200 квадратных метров.


Эти испытания стали важным этапом в развитии мировой высотной ветроэнергетики, которая только начинает развиваться. На данный момент развитие идет по двум направлениям – воздушному и наземному, которые отличаются местом расположения генератора. Недавние испытания относились к наземному направлению. А воздушное предполагает установку легких турбин на летающих платформах, где они вырабатывают электроэнергию.
  Ivan F
    Ivan F
    -5
    Сегодня, 17:44
    Да, технологии это не ресурсами барыжить. Тут думать надо.
    al3x
      al3x
      -4
      Сегодня, 18:07
      Силуанову только это не говорите. А то его яйцо на плечах разорвет от диссонанса.
    ЛМН
      ЛМН
      +7
      Сегодня, 18:12
      Цитата: Ivan F
      Да, технологии это не ресурсами барыжить. Тут думать надо.

      А плавучие АЭС,это не технологии?
      Ivan F
        Ivan F
        -5
        Сегодня, 18:22
        Вы с ноутбуком сели в корыто. Для вас это высокие технологии? Ноутбук создала исчезнувшая цивилизация, а вас хватило только на то, что бы только сесть с ним в это корыто. Технологично?
        ЛМН
          ЛМН
          +7
          Сегодня, 18:28
          Цитата: Ivan F
          Вы с ноутбуком сели в корыто. Для вас это высокие технологии? Ноутбук создала исчезнувшая цивилизация, а вас хватило только на то, что бы только сесть с ним в это корыто. Технологично?

          Нет конечно!
          Это очень технологично,пытаться использовать ветер для получения энергии! Не так технологично возможно,как ветряные мельницы,которые использовали в средние века.

          А АЭС,тем более плавучие,это каменный век,зачем этим заморачиваться?Всегда можно наклепать сколько нужно.Там думать то не нужно..тем более перерабатывать использованное ядерное топливо...

          Куда тут до воздушных змеев.. recourse
          Ivan F
            Ivan F
            -10
            Сегодня, 18:36
            АЭС сделала другая цивилизация, так что ваш подмаз к ней, мимо темы. Она их и на корабли ставила и под воду поместила и в самолет. А нынешняя не то что воздушный змей, она "Жигули" сделать не в состоянии. Про "Москвич" вообще молчу. Так что даже до воздушных змеев, ей как до луны раком.
            ЛМН
              ЛМН
              +4
              Сегодня, 18:41
              Цитата: Ivan F
              АЭС сделала другая цивилизация, так что ваш подмаз к ней, мимо темы.

              И сколько плавучих АЭС построила другая цивилизация ?

              А вы кстати к какой цивилизации принадлежите,если не секрет? hi
              Ivan F
                Ivan F
                -4
                Сегодня, 18:45
                Посчитайте сколько кораблей и подлодок было с реакторами, столько и построила.

                К той самой, так же как и вы.
                ЛМН
                  ЛМН
                  0
                  Сегодня, 18:52
                  Цитата: Ivan F
                  Посчитайте сколько кораблей и подлодок было с реакторами, столько и построила.

                  К той самой, так же как и вы.


                  У меня такое ощущение,что ответы пишет нейросеть.

                  Вы можете сказать,к какой цивилизации мы сейчас принадлежим? what
                  И какая цивилизация строила АЭС?
                  Ivan F
                    Ivan F
                    -2
                    Сегодня, 18:58
                    Та же которая в космос полетела. Она же создала и атомную промышленность. Она вообще всё создала, благодаря чему мы сейчас живём.
                    ЛМН
                      ЛМН
                      0
                      Сегодня, 19:10
                      Цитата: Ivan F
                      Та же которая в космос полетела. Она же создала и атомную промышленность. Она вообще всё создала, благодаря чему мы сейчас живём.


                      Ну хорошо,ответа как я понял мне не дождаться.

                      Но вам лично,это важно ,получать энергию используя воздушных змеев? Вас другая энергия не устраивает?Вы дорого платите за энэргия и электричество полученное с помощью воздушных змеев,облегчит вам нагрузку на семейный бюджет?
                      Ivan F
                        Ivan F
                        0
                        Сегодня, 19:17
                        Мне важно развитие технологий, к сожалению в Китае, а не у нас. И да, меня не устраивает технологическая импотенция нынешней цивилизации. Хотя здесь по всем "фронтам" полнейший провал.
                      ЛМН
                        ЛМН
                        0
                        Сегодня, 19:32
                        Цитата: Ivan F
                        Мне важно развитие технологий, к сожалению в Китае, а не у нас. И да, меня не устраивает технологическая импотенция нынешней цивилизации. Хотя здесь по всем "фронтам" полнейший провал.


                        Остаётся пожелать вам удачи!
                        Смело отключайтесь от электросети,заказывайте воздушного змея из Китая и качайте высокотехнологичную энэргию! good Ах да..они только змея 🐍 ещё запустили..ну закажите пока в Китае ветряки и как человек из новой "цивилизации" смейтесь над соседями! lol
            poquello
              poquello
              +1
              Сегодня, 18:45
              Цитата: Ivan F
              Так что даже до воздушных змеев, ей как до луны раком.

              этт вам до реальной информации всё раком
              Ivan F
                Ivan F
                -6
                Сегодня, 18:47
                Идите Жигули сбирайте, а то никак не получается. Хотя для вас это непосильная задача - сделать авто. laughing
                poquello
                  poquello
                  +2
                  Сегодня, 18:52
                  Цитата: Ivan F
                  Идите Жигули сбирайт

                  на сегодня с конвейеров РФ сходит 50 моделей
                  Ivan F
                    Ivan F
                    -4
                    Сегодня, 18:56
                    И все или имеют историю из Союза или зарубежные. Назовите мне хотя бы десяток известных автопроизводителей созданных в последние 30 лет. Всё на что хватает мозгов или отверточная сборка или переклейка шильдиков.
                    ЛМН
                      ЛМН
                      0
                      Сегодня, 19:24
                      Цитата: Ivan F
                      И все или имеют историю из Союза или зарубежные. Назовите мне хотя бы десяток известных автопроизводителей созданных в последние 30 лет. Всё на что хватает мозгов или отверточная сборка или переклейка шильдиков.

                      А вы изучите историю создания ВАЗ 2101,вы очень удивитесь hi
                      Ivan F
                        Ivan F
                        0
                        Сегодня, 19:31
                        Про ГАЗ, АЗЛК, КАМАЗ, ЗИЛ , КРаЗ , ЗАЗ и тд. вы скромно умолчали конечно же.
                        И да, купив копейку, смогли сделать из неё серию, которая до сих пор используется. И которой "гордятся" нынешние, т.к. своего ничего не могут. Единственно что карманы набивать, в этом да, за последние 30 лет супер рывок. wink
                    poquello
                      poquello
                      0
                      Сегодня, 19:26
                      Цитата: Ivan F
                      И все или имеют историю из Союза

                      "Дядя Петя, ...", у нас некоторые заводы с петровских времён стоят, а автомобильных советских точно не один
                      Цитата: Ivan F
                      Всё на что хватает мозгов или отверточная сборка или переклейка шильдиков.

                      во, во, покрути себе и прилепи шильдик
  Дилетант
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 17:58
    А воздушное предполагает установку легких турбин на летающих платформах, где они вырабатывают электроэнергию.

    А передовать энергию на землю они будут по тяжелому кабелю.
    Приходимец_СЭМ
      Приходимец_СЭМ
      0
      Сегодня, 19:30
      "А передовать энергию на землю они будут по тяжелому кабелю"
      Плаиформы же летающие? может на них аккамуляторы будут, которые будут заряжатся или вообще- лазер, вот им и будут передавать энергию. как там, в анекдоте::"Мы идею подали, а как вы её реализуете - не наше дело! request
  podval57
    podval57
    0
    Сегодня, 18:01
    Ну закончился 300 метровый трос ,раскрутился генератор,дал ток . А дальше что, гаси свет ?
  AK-1945
    AK-1945
    -2
    Сегодня, 18:27
    В Китае испытали крупнейший в мире воздушный змей – генератор.

    У Китая и США есть места где с такой штукой поиграться можно, у СССР тоже были. У России таких мест к сожалению нет.