Китайские специалисты опробовали необычную инновацию. В Китае испытали крупнейший в мире воздушный змей – генератор.Об этом сообщает медиакорпорация China Media Group (CMG).По информации СМИ, испытания завершились успешно.Принцип действия конструкции заключается в том, что гигантский купол площадью пять тысяч квадратных метров улавливает сильные воздушные потоки в условиях высокогорья. Это усилие по тросу передается вниз и вращает установленный на земле генератор.Использование высотных технологий объясняется тем, что на высоте ветры сильнее, а дуют они постоянно и стабильно. Это дает больший эффект, чем при использовании только наземного оборудования.Испытания проводились в китайском регионе Внутренняя Монголия под руководством специалистов энергетической компании China Energy Engineering Corp. «Змей» поднялся на высоту примерно 300 метров. Было проведено полное тестирование системы от раскрытия купола до его сворачивания в воздухе. Также были задействованы два купола меньших размеров – площадью по 1200 квадратных метров.Эти испытания стали важным этапом в развитии мировой высотной ветроэнергетики, которая только начинает развиваться. На данный момент развитие идет по двум направлениям – воздушному и наземному, которые отличаются местом расположения генератора. Недавние испытания относились к наземному направлению. А воздушное предполагает установку легких турбин на летающих платформах, где они вырабатывают электроэнергию.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»