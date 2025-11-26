Секретаря СНБО Умерова допросили в НАБУ по делу Миндича

Секретарь СНБО Рустем Умеров действительно сходил на допрос в НАБУ. Это уже официально подтвердили в его пресс-службе. Его вызвали как свидетеля по делу Тимура Миндича. Формально разговор касался вмешательства в работу госдеятеля. Умеров, по словам пресс-службы, «ответил на все вопросы». Он вел себя спокойно, без попыток уйти от прямых формулировок.

Проблема для режима Зеленского в другом. Допрос Умерова вызван раскручивающимся коррупционным скандалом вокруг окружения украинского президента. Миндич – ключевой фигурант дела. Его связи с верхушкой власти уже несколько недель на первых полосах местных изданий. В расследовании, по информации СМИ, фигурирует и сам Умеров, пусть и пока не как основной подозреваемый.



По версии украинских СМИ, Зеленский включил главу Офиса президента Андрея Ермака и самого Умерова в состав украинской делегации на переговорах с США буквально сразу после того, как САП и НАБУ доложили ему о готовности подозрений по этим людям. И вот, спустя сутки после этого Умеров получает повестку от НАБУ.

Расследование коррупционной схемы движется вперед, и чем быстрее оно развивается, тем страннее выглядит ситуация, когда фигуранты или потенциальные фигуранты оказываются в составе делегации, ведущей международные переговоры. Выглядит как попытка Зеленского прикрыть своих пособников.
  1. алек Звание
    алек
    0
    Сегодня, 18:06
    Если эта морда вернулась на Украину, значит она уверена, что ей ничего не сделают. А Трамп.... А Трамп, кажется, просто очкует раздувать. Крайним Миндича сделают и всё.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Сегодня, 18:17
      Угу, Сэмэн, слышал вчера в куеве судили еврея и х.о.х.ла за воровство в особо купном размере?
      Нет, и чем закончилось?
      Обвинителю 10 лет дали..... laughing
    2. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 18:39
      Мне кажется раскрутка этого дела преследует несколько целей, помимо очевидного давления и показа кто в доме (фашингтоне) хозяин, есть некий план по веревочке выйти на главных бенефициаров- демократов. Однако, я полагаю, республиканцы не менее активно участвовали в схеме откатов. Интересно мне не то, чем закончится на укропии (я больше верю в наших бойцов на поле боя), а интересно мне выведет ли расследование на янки, насколько безбашенная команда у тарарама.

      Мотив, обида к мести у него есть hi
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 19:33
        Цитата: lubesky
        Интересно мне не то, чем закончится на укропии (я больше верю в наших бойцов на поле боя), а интересно мне выведет ли расследование на янки, насколько безбашенная команда у тарарама.

        Этот, как вы выразились, Тарарам будет только рад, поскольку если в ходе расследования будет найден выход на янки, то эти следы, по любому, приведут в стан демократов и Трамп обязательно использует этот коррупционный скандал против компании "клинтоноидов-баракообамов" на грядущих промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре 2026 года.
        Год остался и Трамп наверняка не упустит такой возможности, что бы в аккурат к выборам найти кучу демократов к чьим ручонкам прилипли миллионы долларов пропущенных через украинскую "стиральную машинку".
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 18:48
      -Умеров, по словам пресс-службы, «ответил на все вопросы».
      Как Яценюк-на вопрос предал ли он Тимошенко,Арсений Петрович ответил:
      -Маршала Тимошенко я не предавал...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 18:07
    ❝ Секретаря СНБО Умерова допросили в НАБУ по делу Миндича ❞ —
    ❝ Умеров, по словам пресс-службы, «ответил на все вопросы». Он вёл себя спокойно ❞ —

    — Сказал, что не при делах и никакого Миндича не знает ...
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 18:08
    На этом Умерове клейма уже негде ставить. Ещё в 2023 году, когда он был министром обороны, против него возбуждали уголовное дело, но кто-то его отмазал.
    Против нового главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова возбуждают уголовное дело по подозрению в коррупции. Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование против министра обороны, экс- главы Фонда госимущества Рустема Умерова.

    «Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование», — говорится в резолютивной части постановления ВАКС от 25 августа по делу 991/7415/23.

    https://anna-news.info/ministr-oborony-ukrainy-obvinyaetsya-v-korruptsii/
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    0
    Сегодня, 18:22
    этот кадр давно укрепляется в сша с самого начала (недвижимость семья все остальное), можно предположить что он креатура штатов, недавно в сша летал и спокойно вернулся, значит пообещали что его сильно не тронут....
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 19:05
      Он матрасам все расклады даст и тогда его точно не тронут.