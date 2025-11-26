Киев запустил эксперимент по быстрому запуску новых военных производств

По инициативе правительства страны на Украине запущен эксперимент по быстрому созданию новых производственных мощностей оборонных предприятий. В основе проекта предполагается заложить незатейливый принцип «Проектируй и строй», который, как ожидается, позволит одновременно заниматься разработкой и производством вооружений на оставшихся в распоряжении Киева предприятиях ВПК.

Предполагается, что это решение позволит ускорить дублирование производственных мощностей одного из ключевых предприятий украинского ВПК и наладить бесперебойные поставки вооружений непосредственно в ВСУ. После практической отработки положений эксперимента его действие может быть расширено на другие украинские предприятия.



Таким образом будет существенно упрощен механизм, при котором любое строительство состоит из нескольких основных стадий: от проектирования до конечного ввода в эксплуатацию, что замедляет весь процесс, поскольку каждый последующий этап не может быть начат, пока не завершен предыдущий. В рамках эксперимента проектирование и строительство новых предприятий ВПК может выполняться одновременно. Таким образом Киев стремится обеспечить быстрое резервирование производственных мощностей для бесперебойных поставок продукции оборонного назначения государственным заказчикам.

При этом стоит отметить, что вводу в эксплуатацию украинских оборонных предприятий, помимо бюрократии, препятствуют ВС РФ, а на этот фактор Киев повлиять не в состоянии.
  1. алек Звание
    алек
    +1
    Сегодня, 18:23
    . В рамках эксперимента проектирование и строительство новых предприятий ВПК может выполняться одновременно

    Правильно! После строительства обточить напильником.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +4
    Сегодня, 18:24
    Эксперимент по быстрому запуску новых военных производств должен пресекаться быстрым уничтожением производственных мощностей плюс продолжением уничтожения энергосистемы, питающими эти производства.
    1. poquello Звание
      poquello
      -1
      Сегодня, 18:32
      Цитата: Охотовед 2
      быстрым уничтожением производственных мощностей

      ИМХО производственные мощности там это печати и штампики "Сделано в Украине", логистику надо добивать
    2. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 18:34
      Пусть сначала построят,запустят,если дойдет до этого,а не только мрии. На открытие без приглашения прилетят ,,искандеры,,,,калибры,, и ,,герани,,куда же без них.)))
  3. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    -1
    Сегодня, 18:31
    Селюки ные. Так может кузнец из ненужной железяки сделать сельхоз инвентарь и то измерительным прибором пользуется. Не так конечно можно из цельного ствола долбленку сделать боевую, из ствола ненужного копье захренячить. Блин регресс и деградация - а они радуются. Вот китайцы учитесь как надо.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    -2
    Сегодня, 18:33
    В боевых условиях вполне жизнеспособная идея, нам тоже не плохо было бы попробовать.
    1. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 19:31
      Ну уж нет, нафиг! Это решение хорошо только для отмывания грошей, ибо война все спишет. Тут в условно мирной обстановке, проходя по всем стадиям проектирования, - и то косяков немеряно.
  5. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +2
    Сегодня, 18:53
    Ну а Россия ответит быстрым запуском Гераней по быстрым запускам производств.

    Посмотрим, что окажется быстрее.
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +2
      Сегодня, 18:59
      P.S. А согласования, ГОСТы, и прочие технологические нормы не зря были придуманы. Техника безопасности вообще всегда писалась и пишется кровью.
      Но это же хoхлы. Кому их жалко? кроме русских
  6. ГУМАНОИД Звание
    ГУМАНОИД
    +2
    Сегодня, 18:56
    Чистой воды распил бабла,как можно без испытаний ,на стадии проэктирования ,организовать производство? это как в анекдоте про сливочное масло из дерьма.
  7. leonidbondarenko19980715
    leonidbondarenko19980715
    0
    Сегодня, 19:24
    А зарплаты платить из откуда и кто умеет работать молодёжь не умеет.старики вымерли
  8. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 19:34
    Я чёт не соображу как это можно начать что-то делать в серии не имея документации на продукцию? Это из разряда капай здесь, а пойду узнаю где и как надо?