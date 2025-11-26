Военный переворот в Гвинее-Бисау: задержан президент Эмбало

В Гвинее-Бисау президент Умару Сисоку Эмбало внезапно оказался под охраной собственных военных. Сам он сказал прессе, что его задержали люди, которыми командует начальник штаба сухопутных войск.

В ту же ловушку попали и ключевые фигуры силового блока – глава Генштаба Бьяге На Нтан, его зам Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде. То есть армейская вертикаль накрылась фактически за один день.



По данным Jeune Afrique, Эмбало физически не трогали – не били, не запугивали, но изолировали от внешнего мира полностью. Тем временем столица шумит: слышна стрельба, видно движение вооруженных групп, а районы возле президентского дворца и офиса избиркома, по сообщениям AFP и Reuters, стали эпицентрами реальных перестрелок.


Страна входит в острый политический кризис: после выборов 23 ноября и действующий президент, и его главный соперник Фернанду Диаш объявили о своей победе. Официальные результаты должны были появиться 27 ноября, но до этой даты Гвинея-Бисау докатилась уже с расколотой элитой и вооруженными людьми на улицах.

Эмбало – бывший военный, человек с опытом, который в 2020 году занял высший пост и с тех пор пережил не одну попытку силового давления. Но нынешняя история выглядит куда серьезнее прежних: захват ключевых военных фигур, изоляция президента, улицы, на которых становится опасно даже просто стоять.
  1. poquello Звание
    poquello
    +1
    Сегодня, 18:25
    а он за кого? за Мао или за Цзидуна?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 18:32
      За колумбийский кокаин.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 18:36
        Цитата: Товарищ Берия
        За колумбийский кокаин.

        "за колумбийский кокаин" сейчас понятие нарицательное, равноценное к "почему шапка не так надета?"
        1. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          +4
          Сегодня, 18:43
          Ежегодный доход от наркотрафика во всей Гвинее-Бисау грубо оценен в сумму около 2 миллиардов долларов (что в два раза больше ВВП страны). Есть за что переворачивать.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 19:01
      В 2024 году он приезжал в Казань на саммит БРИКС.
    3. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:06
      Цитата: poquello
      а он за кого? за Мао или за Цзидуна?

      recourse Помню, что он как-то назвал Путина братом . И как Россия к этому. аресту. Что скажет
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 19:11
        Цитата: Reptiloid
        Цитата: poquello
        а он за кого? за Мао или за Цзидуна?

        recourse Помню, что он как-то назвал Путина братом . И как Россия к этому. аресту. Что скажет

        понятно, ну поглядим
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 19:12
          Там ниже про Русал коллега пишет, возможно, кому-то сильно не понравилось. Вот и результат
    4. vladcub Звание
      vladcub
      +1
      Сегодня, 19:25
      Демократия по китайски.
      Пью чай, звонок в дверь
      Ты, за Мяо или ЯО?
      Всегда, был за Мяо
      Сннимай штаны, 20 палок, будешь знать, что теперь за Сяо.
      Пью чай, опять звонят
      Ты, за Мяо или Сяо?
      Уже, умный и говорю
      Конечно, Сяо.
      ПРЕДАТЕЛЬ, снимай штаны! Выпали палок, чтоб помнилил::Мяо.
      Только, сел, чай пить. Звонят в двери.
      Заранее, снимаю штаны.
      Оказывается, у Соседки, соли нет.
      Примерно, так и в Гвинея-Бисау.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 19:30
        Цитата: vladcub
        Ты, за Мяо или Сяо?

        таки у нас было "за Мао или за Цзидуна?"
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +1
    Сегодня, 18:26
    Опять разборки племён. Ну и "друзья" с других континентов помогли.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +4
      Сегодня, 18:41
      Ну не удивительно, там каждый год тамада хороший и конкурсы интересные. Год подходит к концу, я уж думал обойдется, а нет, вот оно wassat
  3. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +6
    Сегодня, 18:35
    Новость 3дневной давности:
    «Русал» проводит геологоразведочные работы на юго-востоке Гвинеи-Бисау, где сосредоточены значительные запасы бокситов. Как сообщил посол России в республике Александр Егоров, с конца 2024 года компания ведет активную деятельность в регионе Бое, включая прокладку дорог и использование специальной техники.

    Не стоит удивляться, что как только появляются какие то возможности то сразу возникают перевороты. а в данный момент вся алюминиевая отрасль РФ критически зависит от поставок бокситов из Африки, в первую очередь из Гвинеи. Поэтому Русал пытался создать запасную ресурсную базу...
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +2
      Сегодня, 19:05
      Ну, это такие, теперь "партнеры"- с которыми развиваются всеобъемлющие и взаимовыгодные отношения:

      Россия и Гвинея-Бисау заключили ряд договоров, включая соглашения об урегулировании задолженности, о безвизовых поездках для владельцев дипломатических паспортов, а также меморандум и соглашения о сотрудничестве в области образования. Еще одно важное соглашение касается сотрудничества в рыбном хозяйстве, подписанное в 2011 году.
      Основные соглашения:

      Урегулирование задолженности: Соглашение между правительствами РФ и Гвинеи-Бисау об освобождении Гвинеи-Бисау от погашения долгов перед Россией, подписанное 6 марта 2024 года.

      Безвизовый режим: Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических или служебных паспортов, заключенное в 2019 году.

      Рыбное хозяйство: Соглашение 2011 года о сотрудничестве в этой области, которое включает в себя, например, проведение океанических исследований и стажировки специалистов.

      Образование: В 2025 году были подписаны меморандум о взаимодействии в сфере школьного образования, а также два соглашения о сотрудничестве в сфере высшего образования, научной и инновационной деятельности.

      winked recourse
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 18:38
    И что ж мы теперь будем делать без пальмового масла, как жить дальше?
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 18:49
    Надо поискать ,Гвинея Бессау не свалка Евросоюза?
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 18:50
    Для Африки и Латинской Америки военные перевороты это норма. laughing
  7. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 18:59
    Военный переворот в Африке. "Всё по-старому чинно и благородно". lol
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 19:00
    О, началось веселье на Черном континенте laughing Снова англичанка гадит или жидо-массоны? yes
  9. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 19:04
    страна размером с Тамбовскую область или половинка Чехи и населением 2млн. человек
  10. Ivan F Звание
    Ivan F
    -3
    Сегодня, 19:07
    "президент Умару Сисоку Эмбало внезапно оказался под охраной собственных военных." - кошмарный сон шахматиста. laughing