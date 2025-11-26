Военный переворот в Гвинее-Бисау: задержан президент Эмбало
В Гвинее-Бисау президент Умару Сисоку Эмбало внезапно оказался под охраной собственных военных. Сам он сказал прессе, что его задержали люди, которыми командует начальник штаба сухопутных войск.
В ту же ловушку попали и ключевые фигуры силового блока – глава Генштаба Бьяге На Нтан, его зам Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде. То есть армейская вертикаль накрылась фактически за один день.
По данным Jeune Afrique, Эмбало физически не трогали – не били, не запугивали, но изолировали от внешнего мира полностью. Тем временем столица шумит: слышна стрельба, видно движение вооруженных групп, а районы возле президентского дворца и офиса избиркома, по сообщениям AFP и Reuters, стали эпицентрами реальных перестрелок.
Страна входит в острый политический кризис: после выборов 23 ноября и действующий президент, и его главный соперник Фернанду Диаш объявили о своей победе. Официальные результаты должны были появиться 27 ноября, но до этой даты Гвинея-Бисау докатилась уже с расколотой элитой и вооруженными людьми на улицах.
Эмбало – бывший военный, человек с опытом, который в 2020 году занял высший пост и с тех пор пережил не одну попытку силового давления. Но нынешняя история выглядит куда серьезнее прежних: захват ключевых военных фигур, изоляция президента, улицы, на которых становится опасно даже просто стоять.
