ВСУ отступают на Константиновском направлении, чтобы не попасть в котёл

7 068 9
ВСУ отступают на Константиновском направлении, чтобы не попасть в котёл

На Константиновском направлении продолжается наступление подразделений армии России вдоль автодороги на Константиновку. Продвижение ВС РФ на этом участке составляет около одного километра. Закрепление на этих рубежах позволяет сжимать тактический коридор, ведущий к северным подступам города.

После полного освобождения населенного пункта Майское наша армия развила успех и продвинулась в сторону Марково. На этом участке отмечается закрепление на новых позициях и зачистка прилегающих посадок, что формирует устойчивую структуру контроля. Кроме того, отмечается продвижение ВС РФ в направлении Бондарного, где удалось углубиться в оборону противника. ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ в Ступочках и Предтечино. Несмотря на это, наши заняли центральную часть Иванополья. Чтобы не допустить оперативного охвата на этом участке фронта, украинские подразделения вынуждены отступать на промежуточные оборонительные рубежи.





Между тем, по некоторым данным, количество боевиков «Азова»* (*террористическая организация, запрещенная в России), окруженных к югу от Клебан-Быкского водохранилища, сократилось с 600 до 100 человек. При этом некоторая часть окруженных боевиков была ликвидирована в результате ударов дронов и артиллерии ВС РФ, а причиной гибели других стал банальный голод. ВСУшников окружили там около трех месяцев назад. За это время они неоднократно предпринимали тщетные попытки выбраться из котла. В настоящее время в окружении остаются идеологически мотивированные «азовцы»*, которые отказываются сдаваться в плен и полностью лишены возможности вырваться из котла.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +2
    Сегодня, 19:53
    отступают на Константиновском направлении, чтобы не попасть

    ВСУ следует отступать по всем направлениям, чтобы не попасть.....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 20:48
      Бежать.... Бежать до Львова
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 19:56
    Интересно, а у Каи Каллас никогда ничего белого из ноздрей не выпадало, как у Зе? Бред наяву - нехороший признак.
    Кая Каллас призвала "ограничить" армию России и её бюджет:

    Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также её военный бюджет.
    1. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +1
      Сегодня, 21:15
      Вон оно как! Если бы она сама не призналась, то кто бы мог подумать, что это именно Кая Каллас формирует военный бюджет России! laughing
  3. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +2
    Сегодня, 20:01
    окруженных к югу от Клебан-Быкского водохранилища, сократилось с 600 до 100 человек. ....причиной гибели других стал банальный голод.


    ВСУшников окружили там около трех месяцев назад. .......В настоящее время в окружении остаются идеологически мотивированные «азовцы»*, которые отказываются сдаваться в плен и полностью лишены возможности вырваться из котла.


    Видимо среди оставшихся "азовцев" практикуется каннибализм sad
    1. Aндрей Ко Звание
      Aндрей Ко
      +4
      Сегодня, 20:09
      Ну кровь то они во время своих ритуалов пьют, не удивительно что жрать друг друга могут, чуть позже расскажут оставшиеся "крысиные короли", хотя нужно ли оставлять таких живьем?
  4. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 20:03
    И всё равно попадут в котёл. В этом хoxлы мастера, которым нет равных. Не сразу и не все, кто-то сбежит, но котёл рано или поздно всё равно случится.
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 20:04
    В настоящее время в окружении остаются идеологически мотивированные «азовцы»*, которые отказываются сдаваться в плен и полностью лишены возможности вырваться из котла.
    Этим отморозкам сдачу в плен даже не надо предлагать. Всех заровнять там фабами, что бы только ошмётки от них остались
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 21:06
      Цитата: Ныробский
      В настоящее время в окружении остаются идеологически мотивированные «азовцы»*, которые отказываются сдаваться в плен и полностью лишены возможности вырваться из котла.
      Этим отморозкам сдачу в плен даже не надо предлагать. Всех заровнять там фабами, что бы только ошмётки от них остались

      Парочку можно пленить . Допросить , записать и опубликовать правду о современных нацистах .