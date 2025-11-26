ВСУ отступают на Константиновском направлении, чтобы не попасть в котёл
На Константиновском направлении продолжается наступление подразделений армии России вдоль автодороги на Константиновку. Продвижение ВС РФ на этом участке составляет около одного километра. Закрепление на этих рубежах позволяет сжимать тактический коридор, ведущий к северным подступам города.
После полного освобождения населенного пункта Майское наша армия развила успех и продвинулась в сторону Марково. На этом участке отмечается закрепление на новых позициях и зачистка прилегающих посадок, что формирует устойчивую структуру контроля. Кроме того, отмечается продвижение ВС РФ в направлении Бондарного, где удалось углубиться в оборону противника. ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ в Ступочках и Предтечино. Несмотря на это, наши заняли центральную часть Иванополья. Чтобы не допустить оперативного охвата на этом участке фронта, украинские подразделения вынуждены отступать на промежуточные оборонительные рубежи.
Между тем, по некоторым данным, количество боевиков «Азова»* (*террористическая организация, запрещенная в России), окруженных к югу от Клебан-Быкского водохранилища, сократилось с 600 до 100 человек. При этом некоторая часть окруженных боевиков была ликвидирована в результате ударов дронов и артиллерии ВС РФ, а причиной гибели других стал банальный голод. ВСУшников окружили там около трех месяцев назад. За это время они неоднократно предпринимали тщетные попытки выбраться из котла. В настоящее время в окружении остаются идеологически мотивированные «азовцы»*, которые отказываются сдаваться в плен и полностью лишены возможности вырваться из котла.
