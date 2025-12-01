Пентагон пересмотрел список критически важных технологий
Развитие вооружённых сил прямо связано с прогрессом в определённых областях науки и техники. Например, военное министерство США регулярно составляет и корректирует список подобных областей, которые затем получают необходимую поддержку. Недавно появился обновлённый вариант подобного списка. В него вошли шесть перспективных направлений разного рода, а также рекомендации по их развитию и внедрению новых технологий.
Планы на будущее
В настоящее время вопросами технологического развития вооружённых сил и военной сферы в целом занимается ряд структур Пентагона, подчиняющихся заместителю министра по исследованиям и инженерии. В частности, они составляют общие стратегии развития, которые затем утверждаются замминистра и главой военного ведомства.
13 ноября 2025 г. замминистра по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл направил своему руководству новый документ на тему «критически важных технологических областей» (Critical Technology Areas). В нём содержится информация о текущем положении дел в научной и технической сфере, а также предложения по её развитию.
В ближайшее время руководство Пентагона рассмотрит этот документ, внесёт необходимые правки и примет его к исполнению. После этого перспективные проекты и программы министерства будут проводиться с учётом нового списка CTA и других рекомендаций.
Шесть областей
Новый список CTA содержит шесть пунктов. Примечательно, что предыдущий его вариант, утверждённый в начале года, включал 14 направлений. В соответствии с текущей обстановкой, из списка убрали некоторые области, а другие объединили или пересмотрели.
На первом месте в списке (в алфавитном порядке) находится прикладной искусственный интеллект (Applied Artificial Intelligence). Военное министерство должно продолжать развитие этого направления в т.ч. в соответствии с планами других ведомств и Белого дома. Необходимо максимально широкое внедрение технологий ИИ в разных сферах деятельности Пентагона.
Следующим пунктом идёт биопроизводство (Biomanufacturing). Необходимо обеспечить производство критически важных веществ и препаратов. Также нужно повысить устойчивость производств к различным угрозам и устранить потенциальные источники проблем, в т.ч. в виде зависимости от импорта.
Третья область CTA — Contested Logistics Technologies («технологии логистики в оспариваемых зонах»). Вооружённые силы должны иметь все возможности по транспортировке грузов в любых условиях. Помехи с доступом в требуемые районы или противодействие противника не должны останавливать логистику.
Отдельным пунктом идут Quantum and Battlefield Information Dominance («Квантовые технологии и превосходство в информации о поле боя»). Войска должны иметь все необходимые средства связи и управления, в т.ч. устойчивые к воздействию помех.
Ударные возможности вооружённых сил должны повысить разработки в области «масштабируемого гиперзвука» Scaled Hypersonics. Необходимы унифицированные ударные системы с высокими лётными характеристиками, улучшенным быстродействием и точностью.
Также Пентагон будет развивать направление Scaled Directed Energy («Масштабируемая направленная энергия»). Предлагается продолжать развитие лазерного и микроволнового оружия. Теперь целью этого процесса будет преодоление производственных барьеров и проблем в области развёртывания. Благодаря этому армия должна получить мощное, точное и экономичное оружие.
Э. Майкл прокомментировал новый список CTA. По его словам, теперь учитываются самые важные и актуальные вопросы, стоящие перед современной армией. Программы и проекты в этих областях необходимо реализовывать с максимальным темпом. Это позволит вооружённым силам США не отставать от зарубежных армий и даже получать преимущества перед ними.
Военный министр Пит Хегсет положительно отозвался о предложениях своего заместителя. Он считает, что выполнение всех этих рекомендаций поможет армии оставаться на острие прогресса и сохранять высокую боеспособность.
Доработки и сокращения
Новый список CTA более чем вдвое короче предыдущего — он содержит 6 пунктов против 14 имевших место ранее. Сравнив старый и новый списки, можно понять, как изменились взгляды Пентагона за последнее время. Так, часть пунктов просто пропала, тогда как другие были объединены или доработаны.
Ранее к критически важным областям относили:
- Advanced Computing and Software — передовые вычислительные средства и программное обеспечение;
- Advanced Materials — перспективные материалы;
- Biotechnology — биотехнологии в целом;
- Directed Energy — оружие направленной энергии;
- Energy Resilience — энергетическая устойчивость;
- Future Generation Wireless Technology — перспективные технологии беспроводной передачи энергии;
- Human-Machine Interfaces — человеко-машинные интерфейсы;
- Hypersonics — гиперзвуковые технологии;
- Integrated Network Systems-of-Systems — интегрированные сетецентрические системы;
- Integrated Sensing and Cyber — интегрированные средства сбора данных и киберсистемы;
- Microelectronics — микроэлектроника;
- Quantum Science — квантовые технологии в целом;
- Space Technology — военная космическая техника;
- Trusted AI and Autonomy — автономные системы и самостоятельный ИИ.
Нетрудно заметить, что в новый список в качестве отдельных CTA не вошло сразу несколько направлений. Это передовые вычислительные системы и материалы, различные средства в области энергетики, человеко-машинные интерфейсы, микроэлектроника и т.д.
Впрочем, от этих областей не отказались. В новом плане развития их объединили в несколько более крупных CTA. Например, микроэлектроника, перспективные вычислительные средства и вопросы ИИ теперь относятся к направлению Applied Artificial Intelligence. В сфере биотехнологий сделан акцент на производстве и т.д.
Другие направления, такие как гиперзвук или направленная энергия, остались в числе CTA, но предусматривается иной подход к их развитию. Теперь речь идёт о масштабируемых технологиях. Предлагается искать оптимальные решения, на основе которых можно будет создавать системы и комплексы с желаемым уровнем характеристик и возможностей.
Любопытно, что в актуальном списке появилась всего одна новая область CTA. Критически значимыми признали технологии и средства логистики, призванные выполнять свои задачи в любых условиях, в т.ч. в сложной обстановке. Теперь эта сфера получит повышенное внимание и, вероятно, будет развиваться активнее.
Такое повышение приоритета вполне понятно и обоснованно. Без своевременного и полноценного снабжения действующая армия или соединения не смогут выполнять поставленные задачи. Однако любые линии или средства логистики являются приоритетной целью для противника.
Сейчас Пентагон строит планы по усилению присутствия в некоторых регионах, и это предъявляет повышенные требования к логистике в целом. При этом в некоторых частях света, например на юго-западе Азиатско-Тихоокеанского региона имеют место дополнительные сложности и угрозы. Всё это требует перестраивать и совершенствовать систему перевозок.
Желаемый результат
Высшее военное и политическое руководство США регулярно говорит о мировом превосходстве своих вооружённых сил и о желании сохранять такое положение. Для обеспечения преимуществ перед конкурентами принимаются различные меры, начиная с общих стратегий. Именно на этом уровне составляются списки критических технологий.
Новый вариант CTA, представленный несколько дней назад, представляет большой интерес. Он показывает, как именно военное министерство собирается развивать и совершенствовать вооружённые силы. Кроме того, сравнив новый список с предыдущим, можно понять, как меняются планы Пентагона со временем и в зависимости от накопленного опыта.
Основные задачи и цели в новом списке принципиально не изменились. Планируется развивать электронику и программное обеспечение, в т.ч. с применением актуальных технологий искусственного интеллекта. Также продолжатся работы по гиперзвуковым, лазерным и иным вооружениям. В то же время, будет уделено больше внимания вспомогательным направлениям, таким как биотехнологии или логистика.
Военный министр США должен утвердить новый список критически важных технологий, после чего Пентагон скорректирует руководящие документы и планы. В соответствии с этими изменениями будут продолжаться существующие программы и запускаться новые. Первые результаты этих мер могут появиться уже в ближайшие месяцы, но полноценный эффект следует ожидать только в средней перспективе.
Информация