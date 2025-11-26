Российские войска сегодня в очередной раз продвинулись в Харьковской области. Одно из продвижений – на северо-востоке региона, где нашими бойцами было переведено под свой полный контроль лесничество Становое, что неподалёку от ранее освобождённого населённого пункта Двуречанское.В результате успешных действий на этом участке фронта линия боевого соприкосновения была отодвинута на расстояние ещё около 2 км от границы Белгородской области.Одновременно с этим российская армия добилась успеха на Волчанском направлении. Там наши бойцы, войдя в село Вильча, взяли под контроль его северную часть, причём вместе с железнодорожной станцией Гарбузовка.Как уже сообщалось, у ВСУ под контролем остаётся только юго-восточная часть Волчанска. Но при учёте потери гарнизоном противника основных путей снабжения, присутствие остатков ВСУ в городе превратилось в бессмысленное с военной точки зрения. Однако, как и в Мирнограде, вопрос этого присутствия крайне важен для Киева в политико-психологическом плане - чтобы иметь возможность заявлять, что украинские войска «держат Волчанск» и что «ситуация под контролем».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»