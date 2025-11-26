ВС РФ взяли под контроль станцию Гарбузовка на Волчанском направлении

Российские войска сегодня в очередной раз продвинулись в Харьковской области. Одно из продвижений – на северо-востоке региона, где нашими бойцами было переведено под свой полный контроль лесничество Становое, что неподалёку от ранее освобождённого населённого пункта Двуречанское.

В результате успешных действий на этом участке фронта линия боевого соприкосновения была отодвинута на расстояние ещё около 2 км от границы Белгородской области.



Одновременно с этим российская армия добилась успеха на Волчанском направлении. Там наши бойцы, войдя в село Вильча, взяли под контроль его северную часть, причём вместе с железнодорожной станцией Гарбузовка.



Как уже сообщалось, у ВСУ под контролем остаётся только юго-восточная часть Волчанска. Но при учёте потери гарнизоном противника основных путей снабжения, присутствие остатков ВСУ в городе превратилось в бессмысленное с военной точки зрения. Однако, как и в Мирнограде, вопрос этого присутствия крайне важен для Киева в политико-психологическом плане - чтобы иметь возможность заявлять, что украинские войска «держат Волчанск» и что «ситуация под контролем».