В стрельбе по военным в Вашингтоне подозревают бежавшего за армией США афганца

Президент США прокомментировал выстрелы в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии, которые по приказу Дональда Трампа несколько месяцев назад были выведены на улицы столицы США для патрулирования. Тогда Трамп аргументировал своё решение необходимостью навести порядок в Вашингтоне, который стали называть «городом, опаснее иракской Фаллуджи» из-за разгула преступности. И вот американская столица решила в полной мере подтвердить свой статус – проявленным нападением на нацгвардейцев.

В результате стрельбы тяжёлые ранения получили двое военнослужащих НГ из Западной Вирджинии. Стрельба произошла неподалёку от Белого дома. Потом стали появляться сообщения о том, что как минимум один из них скончался в клинике. Однако пока официально информация о гибели нацгвардейца не подтверждена.



По словам Трампа, стрельба в округе Колумбия «является актом терроризма и преступлением против человечности».



К настоящему моменту подозреваемый задержан. Американские СМИ пишут о том, что его личность установлена. Это Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который бежал из своей страны вместе с выводом оттуда американских войск в 2021 году.

Трамп:

Теперь мы должны пересмотреть данные о каждом иностранце, въехавшем в нашу страну из Афганистана при Байдене, и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца, которому здесь не место или который не приносит пользы США.

Помощник начальника полиции округа Колумбия Джеффри Кэролл:

По нашим данным, Лаканвал – стрелок-одиночка. Нам предстоит установить мотивы совершённого нападения на военнослужащих.

Стало известно о том, что президент США в связи со стрельбой у Белого дома запросил у конгресса переброску в Вашингтон дополнительно пятисот военнослужащих национальной гвардии.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -2
    Сегодня, 06:25
    Трамп назвал афганца животным...сама политкорретность.
    У нас в Москве в ТЦ 16 летнее лицо... хе хе определённой наружности пырнуло ножом трех человек...думаю это две стороны одной монеты.
    Комментарий был удален.
      1. Maksim Rot Звание
        Maksim Rot
        -2
        Сегодня, 06:47
        Но мотивация у них,абсолютно другая.Это не "две стороны одной монеты".

        Что первый что второй ненавидят кафиров, только первый умрет в муках не дожив до суда (в Америке очень сильно щемят и пытают с пристрастием исламистов) а второй через год выйдет из тюрячки благодаря диаспоре, когда новости утрясутся и все забудут об этом
    2. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      0
      Сегодня, 06:42
      Азербот - исламист пырнул охранника и полицейских после того как ему сделали замечание за политическую акцию (считай "намаз") и как выяснилось до этого принявший присягу МТО ИГИЛ*
      В США бы таких казнили на месте а у нас сюсюкаются с нерусскими.
  2. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    -3
    Сегодня, 06:37
    Кто бы что не говорил но вот нравится мне подобные слова американцев
    Теперь мы должны пересмотреть данные о каждом иностранце, въехавшем в нашу страну из Афганистана при Байдене, и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца, которому здесь не место или который не приносит пользы США.

    Путин должен был точно также сделать после терактов в Белгороде или Крокусе в отношении всех из СА
  Рахманулла Лаканвал
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 06:52
    Рахманулла Лаканвал
    Получил убежище в США и тут же нас...aл им на голову. Классика wink
    1. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      0
      Сегодня, 07:03
      Ну так ещё говорят что в ИГИЛ состоял классика
  4. lubesky Звание
    lubesky
    -1
    Сегодня, 06:57
    У нас в Союзе ветеранов БД рассказывал ветеран Афгана - как-то в начале 90-х он с комиссией по инженерной части ездил в Кабул. Он рассказал, что в новых панельках, школах и детсадах построенными Советской властью афганцы просто сходили в туалет и ушли в кишлаки после вывода ОКСВА. А в Кабуле мы построили водопровод, отопление, электричество и прочее wassat
    1. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      0
      Сегодня, 07:07
      мы построили водопровод, отопление, электричество и прочее

      А почему советские части не заминировали и не взорвали его при выходе? Просто эти вложения как-то же окупились или нет?