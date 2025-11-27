В стрельбе по военным в Вашингтоне подозревают бежавшего за армией США афганца

Теперь мы должны пересмотреть данные о каждом иностранце, въехавшем в нашу страну из Афганистана при Байдене, и принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца, которому здесь не место или который не приносит пользы США.

По нашим данным, Лаканвал – стрелок-одиночка. Нам предстоит установить мотивы совершённого нападения на военнослужащих.

Президент США прокомментировал выстрелы в Вашингтоне. Неизвестный открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии, которые по приказу Дональда Трампа несколько месяцев назад были выведены на улицы столицы США для патрулирования. Тогда Трамп аргументировал своё решение необходимостью навести порядок в Вашингтоне, который стали называть «городом, опаснее иракской Фаллуджи» из-за разгула преступности. И вот американская столица решила в полной мере подтвердить свой статус – проявленным нападением на нацгвардейцев.В результате стрельбы тяжёлые ранения получили двое военнослужащих НГ из Западной Вирджинии. Стрельба произошла неподалёку от Белого дома. Потом стали появляться сообщения о том, что как минимум один из них скончался в клинике. Однако пока официально информация о гибели нацгвардейца не подтверждена.По словам Трампа, стрельба в округе Колумбия «является актом терроризма и преступлением против человечности».К настоящему моменту подозреваемый задержан. Американские СМИ пишут о том, что его личность установлена. Это Рахманулла Лаканвал, гражданин Афганистана, который бежал из своей страны вместе с выводом оттуда американских войск в 2021 году.Трамп:Помощник начальника полиции округа Колумбия Джеффри Кэролл:Стало известно о том, что президент США в связи со стрельбой у Белого дома запросил у конгресса переброску в Вашингтон дополнительно пятисот военнослужащих национальной гвардии.