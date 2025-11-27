Рубио: Сначала мирное соглашение, потом гарантии безопасности для Украины

1 248 7
Рубио: Сначала мирное соглашение, потом гарантии безопасности для Украины

Марко Рубио провёл разговор с европейскими «лидерами» по теме украинского урегулирования. Как пишет западная пресса, госсекретарь США проинформировал европейцев о том, что Соединённые Штаты намерены заключить мирное соглашение по Украине до того, как будут предоставлены гарантии безопасности Украине.

Как выясняется, детали разговора с Рубио прессе «слили» европейские чиновники. Они заявили о том, что в ходе телефонного разговора глава Госдепартамента США «обещал, что президент Трамп договорится о гарантиях безопасности для Украины позже». Рубио, как заявлено, добавил, что «это в любом случае позволит Киеву почувствовать себя в безопасности».

«Политико» пишет, что «власти Украины» считают одним из основополагающих вопросов будущей «сделки» предоставление Западом гарантий безопасности. При этом в НАТО сами не понимают, какие именно гарантии устроят Украину, если будет исключён пункт о вступлении её в состав Североатлантического военного блока. Если же этот пункт в тексте договора будет оставлен, то ни на какое соглашение не пойдёт Россия, ведь именно невступление Украины в НАТО и является одним из основных требований Москвы.

Напомним, что Европа продвигает в качестве пунктов мирного договора передачу под контроль Украины Запорожской АЭС и Кинбурнской косы, а также невнесение в конституцию Украины пункта о нейтральном (в военном плане) статусе. А президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил, что, как только закончатся боевые действия, европейские войска могут войти на Украину и разместиться, например, в Одессе или Киеве.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 06:47
    обещал, что президент Трамп договорится о гарантиях безопасности для Украины позже».

    Утром деньги, вечером стулья... ©
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 06:53
      Цитата: ваш вср 66-67
      Утром деньги, вечером стулья...


      Вечером деньги, утром стулья hi
    2. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 07:03
      Прежде всего американские "хотелки", ну а потом всё то, что не особо важно для штатов и то не факт. ( так сказать на своё усмотрение)
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:47
    ❝ Трамп договорится о гарантиях безопасности для Украины позже ❞ —

    — «Как-нибудь потом» ...
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:48
    О гарантиях безопасности для России на Западе не рассматривают вообще...жулье неисправимое.
    1. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      -2
      Сегодня, 06:55
      Так а зачем их устраивает текущая ситуация, и за Россией как говорил Рютте они готовы признать только ДНР и ЛНР до 22 года Крым по факту Россия де юре Украина. Только выход к Одессе и Киеву может их напугать а так врут мрзи
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 06:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      О гарантиях безопасности для России на Западе не рассматривают вообще...жулье неисправимое.

      Растревожили в логове старое зло,
      Близоруко взглянуло оно на восток.
      Вот поднялся шатун и пошёл тяжело —
      Как положено зверю, — свиреп и жесток.
      Так подняли вас в новый крестовый поход,
      И крестов намалёвано вдоволь....       В.Высоцкий
      Как будто сегодня написал.