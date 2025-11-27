Рубио: Сначала мирное соглашение, потом гарантии безопасности для Украины

Марко Рубио провёл разговор с европейскими «лидерами» по теме украинского урегулирования. Как пишет западная пресса, госсекретарь США проинформировал европейцев о том, что Соединённые Штаты намерены заключить мирное соглашение по Украине до того, как будут предоставлены гарантии безопасности Украине.Как выясняется, детали разговора с Рубио прессе «слили» европейские чиновники. Они заявили о том, что в ходе телефонного разговора глава Госдепартамента США «обещал, что президент Трамп договорится о гарантиях безопасности для Украины позже». Рубио, как заявлено, добавил, что «это в любом случае позволит Киеву почувствовать себя в безопасности».«Политико» пишет, что «власти Украины» считают одним из основополагающих вопросов будущей «сделки» предоставление Западом гарантий безопасности. При этом в НАТО сами не понимают, какие именно гарантии устроят Украину, если будет исключён пункт о вступлении её в состав Североатлантического военного блока. Если же этот пункт в тексте договора будет оставлен, то ни на какое соглашение не пойдёт Россия, ведь именно невступление Украины в НАТО и является одним из основных требований Москвы.Напомним, что Европа продвигает в качестве пунктов мирного договора передачу под контроль Украины Запорожской АЭС и Кинбурнской косы, а также невнесение в конституцию Украины пункта о нейтральном (в военном плане) статусе. А президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил, что, как только закончатся боевые действия, европейские войска могут войти на Украину и разместиться, например, в Одессе или Киеве.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»