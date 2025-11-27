Рубио: Сначала мирное соглашение, потом гарантии безопасности для Украины
Марко Рубио провёл разговор с европейскими «лидерами» по теме украинского урегулирования. Как пишет западная пресса, госсекретарь США проинформировал европейцев о том, что Соединённые Штаты намерены заключить мирное соглашение по Украине до того, как будут предоставлены гарантии безопасности Украине.
Как выясняется, детали разговора с Рубио прессе «слили» европейские чиновники. Они заявили о том, что в ходе телефонного разговора глава Госдепартамента США «обещал, что президент Трамп договорится о гарантиях безопасности для Украины позже». Рубио, как заявлено, добавил, что «это в любом случае позволит Киеву почувствовать себя в безопасности».
«Политико» пишет, что «власти Украины» считают одним из основополагающих вопросов будущей «сделки» предоставление Западом гарантий безопасности. При этом в НАТО сами не понимают, какие именно гарантии устроят Украину, если будет исключён пункт о вступлении её в состав Североатлантического военного блока. Если же этот пункт в тексте договора будет оставлен, то ни на какое соглашение не пойдёт Россия, ведь именно невступление Украины в НАТО и является одним из основных требований Москвы.
Напомним, что Европа продвигает в качестве пунктов мирного договора передачу под контроль Украины Запорожской АЭС и Кинбурнской косы, а также невнесение в конституцию Украины пункта о нейтральном (в военном плане) статусе. А президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил, что, как только закончатся боевые действия, европейские войска могут войти на Украину и разместиться, например, в Одессе или Киеве.
