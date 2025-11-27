Передача ЗАЭС и Кинбурнской косы может полностью заблокировать путь к Одессе

21 770 60
Передача ЗАЭС и Кинбурнской косы может полностью заблокировать путь к Одессе

Европейцы хотят в очередной раз сопровождать Зеленского во время его поездки к Дональду Трампу. Основная задача – продвинуть свой вариант мирного соглашения, который в нескольких словах можно описать примерно так: «России – ничего, нам – всё».

Одним из требований от европейцев в их «плане мирного договора» является передача «под украинский» контроль Запорожской атомной электростанции и Кинбурнской косы. Формально – контроль украинский, фактически – ожидается контроль со стороны НАТО.



Почему противник так зациклен на таком раскладе?

Просто всё дело в плане, который разрабатывался под украинскую контрнаступательную операцию 2023 года. Тогда через главу МАГАТЭ г-на Гросси пытались продвинуть сдачу Россией ЗАЭС, которая вместе с городом размещения, Энергодаром, стала бы не просто плацдармом для наступления на Мелитополь и далее на Крым, но и гарантией ненанесения Россией контрударов. Ведь прекрасно же понимали, что бить ракетами по АЭС Вооружённые силы России не станут, а потому там готовились разместить фактический арсенал по обеспечения контрнаступления.

Тогда, как известно, затея провалилась. Россия категорически отказалась передавать Запорожскую АЭС под украинский контроль, а контрнаступление Залужного в итоге захлебнулось при крайне высоких потерях. Далее, по инерции, последовали известные Крынки, где командование ВСУ положило ещё несколько тысяч своих «контрнаступантов». Операция по «созданию плацдарма в Крынках» (при неполучении контроля над ЗАЭС) разрабатывалась, как известно, в британском Генштабе. Не помогло.

Теперь протащить старые идеи пытаются уже через «проект мирного соглашения». Вдобавок – новые разговоры о Кинбурнской косе, чтобы британцам было сподручнее организовать там свою военно-морскую базу – в николаевском Очакове. База, в их понимании, не только давала бы возможность застолбить своё военное присутствие на Чёрном море (вместо Крыма, на который ранее имели виды), но и стать препятствием по выходу российских войск, например, к Одессе – по сухопутному коридору. Вместе с контролем над ЗАЭС коса может полностью заблокировать выход армии России в Одесскую область.



Соответственно, за Кинбурнскую косу и ЗАЭС, что называется, «топят» по полной программе, рассчитывая на то, что Россия согласится юридически. И гарантии безопасности с точки зрения стран НАТО – это даже не про Украину, а именно про гарантии для себя – оставаться в безопасности в Причерноморье как бы на «законных» основаниях.
60 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Романенко Звание
    Романенко
    +16
    Сегодня, 07:32
    Ага, Кемска волост, Кемска волост.... Слышали уже что-то похожее.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 07:58
      Цитата: Романенко
      Ага, Кемска волост, Кемска волост..

      Коллега, ну можно жэ вроде фильм помнить и фразу то. Это мем и история нашего кинематографа. Я.я. кемска волость. это я так подушнить lol hi
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 08:03
      Кстати в пьесе емнип Жорж Милославский был царем и Кемску волость отдал таки. А бунш был кем-то издворян. Но в фильме Гайдай это переиграл. Могу путать. Поправьте, кто помнит.
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        -1
        Сегодня, 09:23
        А, Вы знаете где находится Кемь и Вы там были?
      2. vladcub Звание
        vladcub
        +3
        Сегодня, 10:04
        Совершенно, верно. У Гайдая, Бунша раздавал волости,
        Для меня, Гайдай, "высший пилотаж" комедии
    3. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +4
      Сегодня, 08:19
      Хрящ им от дохлой акулы, и гарпун в потроха
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +11
    Сегодня, 07:34
    рассчитывая на то, что Россия согласится юридически

    Договорников не будет. am МЫ уже достаточно крови пролили. Пацаны не поймут. Все злые как....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:28
      Цитата: Алексей_12
      Договорников не будет. МЫ уже достаточно крови пролили.

      Не говори - гоп, пока колокола не зазвенят.
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +4
        Сегодня, 08:34
        Жду когда киев станет "статегически не нужным" lol
        Цитата: carpenter

        Не говори - гоп, пока колокола не зазвенят.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 09:50
      Давайте отходить от уголовного жаргона.
  3. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    +21
    Сегодня, 07:34
    новые разговоры о Кинбурнской косе, чтобы британцам было сподручнее организовать там свою военно-морскую базу

    Наши воины гибли не за то, чтоб отдать свою землю супостату и предателям.
    Сегодня День морпеха, с праздником всех, братишки!
    1. alexandreII Звание
      alexandreII
      +9
      Сегодня, 07:46
      Присоединюсь, с Праздником Морская пехота!
    2. Себенза Звание
      Себенза
      +3
      Сегодня, 07:51
      Присоединяюсь к поздравлению всех причастных. С праздником!
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -3
      Сегодня, 08:29
      Цитата: LIONnvrsk
      Наши воины гибли не за то, чтоб отдать свою землю супостату и предателям.

      Предателей нет, есть враги и супостаты.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 07:38
    Чёт как-то очень в наглую играют , совсем за лохов нас держат чтоль не понимаю?! Они расклад на поле боя то видели или окончательно скурились там
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 07:59
      Цитата: Вадим С
      Они расклад на поле боя то видели или окончательно скурились там

      Скорее по поговорке "не верь глазам своим". Да и не верят, что США их кинут. Оружие же им поставляют, а уж они найдут ему применение. А наших в Одессе ждут! Очень ждут.
    2. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +1
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Вадим С
      Чёт как-то очень в наглую играют , совсем за лохов нас держат чтоль не понимаю?! Они расклад на поле боя то видели или окончательно скурились там

      Смысл в том, что мир им не нужен. Поэтому и суют в договор разный бред, рассчитывая что Россия откажется его подписывать. И тогда СМИ можно будет раскручивать нарратив какая Россия плохая и агрессивная, во всем виновата именно она.
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        +4
        Сегодня, 08:47
        так и хорошо, продолжат терять земли и инфраструктуру
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          +1
          Сегодня, 08:56
          Да, действовать по принципу: "А Васька слушает, да ест" в интересах России.
      2. fabrice68 Звание
        fabrice68
        +2
        Сегодня, 09:16
        exact! mais la Russie ne doit pas tenir compte des jérémiades, des cris de l'UE et de Kiev dans le désert, ils sont juste capables de crier, . Mieux vaut une UE qui vocifère, que de rendre des terres gagnées. Que la Russie signe la paix ou non, il y aura toujours autant de russophobie chez eux, donc, le choix est simple.
    3. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 09:14
      Цитата: Вадим С
      Чёт как-то очень в наглую играют , совсем за лохов нас держат чтоль не понимаю?! Они расклад на поле боя то видели или окончательно скурились там

      Все они знают и как дела в экономике у нас, надежда у них что Россия устала воевать и в экономике проблема, да и надеются опять обмануть дедушку, не раз же уже такое прокатывало.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    Сегодня, 07:40
    Что они вообще обсуждают? Видимо свои мечты и фантазии. Онанируют.
  6. Dimy4 Звание
    Dimy4
    -3
    Сегодня, 07:42
    Тогда через главу МАГАТЭ г-на Гросси...

    А мы с МАГАТЭ сейчас дружим или нет?
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 08:13
      магатэ это так, 6 букв просто. Им посрать. Они только максимум шафкать могут, что обзабочены и откаты получают.
    2. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 09:14
      А мы с МАГАТЭ сейчас дружим или нет?

      Скоро узнаем. Аргентина выдвинула главу МАГАТЭ на место Генсека ООН.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 07:44
    ❝ Новые разговоры о Кинбурнской косе ❞ —

    — Будет вам коса, но другая ...
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:47
    Хотеть не вредно. Вот только никто им ничего не отдаст.
  9. troza Звание
    troza
    +4
    Сегодня, 08:06
    Суворов в гробу переворачивается. Взятие Кинбурна- одна из его блестящих побед.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      +1
      Сегодня, 08:30
      Вот мне тоже интересно, что в украинских учебниках о Кинбурнской косе или например об Очакове с Измаилим, какой нибудь гетман Скоропупенко и Свэбыгуз их брал или прадедушка петлюры?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:08
    Аргентина официально выдвинула Гросси на пост генсека ООН .Вторая кандидатура вроде немка ,но не " батутистка".
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +2
      Сегодня, 08:18
      Андрей, приветствую! hi

      ООН и прочие все эти, ... организации так сказать.Это просто конторы, которым откаты дают и все. Их резолюции никому в попу не нужны. Сидят там и создаюи видимость деятельности. МЫ оттуда не вышли, потому, что у нас типо есть право вето. По фактувспомним лигу наций.Это просто международный аапендикс уже давно. Кто бабки платит- тот ее и танцует. Можно и кокаинумом в пробирке помахать (с)
      1. vladcub Звание
        vladcub
        0
        Сегодня, 10:11
        "международный апендикс" инициатором, был Сталин.
        "право вето" тоже не баран начал
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:26
      Цитата: tralflot1832
      Аргентина официально выдвинула Гросси на пост генсека ООН

      На на кой ляд, тогда такая ООН.
      Ну почему в мире сейчас ставят на высокие правительственные должности идиотов и сбежавших пациентов психологических клиник. ?
      Но и они все кроме этого воры.
  11. APASUS Звание
    APASUS
    -2
    Сегодня, 08:13
    Можно смело обменять Кинбурскую косу и ЗАЭС на Одессу и регион в целом
    1. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      -2
      Сегодня, 08:26
      Сами возьмём, а гейропа и так окочурится как портовая шлю_ха
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 08:22
    И гарантии безопасности с точки зрения стран НАТО – это даже не про Украину, а именно про гарантии для себя

    Где это видано, чтобы воры и бандиты, давали для кого то гарантии, только для себя родного гарантии.
    Если же вор и бандит дают тебе гарантию, ему нужно дать по харе приговаривая - "Врёшь бандюга !!!"
  13. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    -2
    Сегодня, 08:25
    Эх "Посейдон" бы им в Ламанш, и "Сармат" в бриташку
  14. Vbr Звание
    Vbr
    -3
    Сегодня, 08:29
    Наши чиновники и должностные лица могут ответить на такое борзое хамство? Молчание это ведь показатель, что глотают и значит можно дальше выставлять идиотские требования и пытаться продавливать, что они и будут делать.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 08:55
      Наши чиновники и должностные лица могут ответить на такое борзое хамство? Молчание это ведь показатель, что глотают и значит можно дальше выставлять идиотские требования и пытаться продавливать, что они и будут делать.

      Вы действительно интересовались этим вопросом? Ведь тема эта мусолится давно.
      МИД России 25 марта заявил, что ЗАЭС — российский ядерный объект, а международному сообществу остается лишь признать «возвращение станции в российскую атомную отрасль». Ведомство исключило передачу самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране.

      Заявления МИД вас не устраивают в качестве ответа чиновников?
  15. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -4
    Сегодня, 08:31
    Меня иногда пугает чрезмерный оптимизм наших граждан, ведь от нашей политического руководства ожидать можно всё что угода. Может вы все забыли как Россия за здорово живёшь отдала Норвегии долю Шпицбергена, Китаю речные острова по руслам рек Аргуни и Амура на общей площадью 350 кв.м.
    1. Холостой_пистон Звание
      Холостой_пистон
      -5
      Сегодня, 08:38
      Была опечатка, конечно же 350 кв.км.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 08:49
      там с норвегией были спорные вопросы
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        -4
        Сегодня, 09:00
        Что бы России создать спорный вопрос, это как два пальца об асфальт. Англосаксы на это мастера
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 09:05
          и этот спорный шельф был разделен поровну между Россией и Норвегией
          1. Холостой_пистон Звание
            Холостой_пистон
            -4
            Сегодня, 09:13
            Не трудно догадаться, и кто выиграл спор?
  16. Комментарий был удален.
  17. Matsur Звание
    Matsur
    -5
    Сегодня, 08:51
    Главное чтобынаши не согласились на такие пункты
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      -1
      Сегодня, 10:23
      Смешно читать эту "дискуссию" о "косе" и АЭС. Уже никого не волнует сам "договорничок"- типа "будет и ладно"- а вот "косу и АЭС не отдадим!" Какие все грозные -у-у-у. Так потихоньку и приучают "электорат" к неизбежности "договорнячка" и потом, ещё и одной из побед это представят, под рукоплескания электората.- вон, "косу и АЭС не отдали же" и пр. Правда, "ещё не вечер" и всякое, может, быть. Собственно, уже никто и не вспоминает задачи СВО, озвученные в самом начале...
      1. tank64rus Звание
        tank64rus
        0
        Сегодня, 11:00
        А как же с словами руководителя Росатома о том,что вопрос о совместной эксплуатации станции может быть рассмотрен. Здорово, прям Кемска волость.
  18. Комментарий был удален.
  19. Matsur Звание
    Matsur
    -8
    Сегодня, 08:57
    Цитата: Clepoj-Piu
    Эх "Посейдон" бы им в Ламанш, и "Сармат" в бриташку

    С развитием беспилотных подводных аппаратов скоро и посейдон не будет аргументом. А с их методичной политикой подползания к нашим границам, то и сармат перестанет.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 09:45
      Цитата: Matsur
      Цитата: Clepoj-Piu
      Эх "Посейдон" бы им в Ламанш, и "Сармат" в бриташку

      С развитием беспилотных подводных аппаратов скоро и посейдон не будет аргументом. А с их методичной политикой подползания к нашим границам, то и сармат перестанет.

      А вас , что там свет , интернет не отключают ? В Киеве полный писец с эл .энергией .. Где сейчас ЦИПСО сидит ? В Польше ? Колись , ципсошная вошь !!! tongue
  20. Matsur Звание
    Matsur
    -5
    Сегодня, 09:01
    Цитата: Dimy4
    Тогда через главу МАГАТЭ г-на Гросси...

    А мы с МАГАТЭ сейчас дружим или нет?

    Дружбы не существует. Есть сотрудничество. И мы сотрудничаем со всеми, даже с кем не надо.
  21. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    0
    Сегодня, 09:08
    может вам ещё ключ от квартиры где деньги лежат?(с)
  22. vladcub Звание
    vladcub
    -2
    Сегодня, 09:19
    "контролем над ЗАЭС" вот только и в Москве это понимают
  23. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    -1
    Сегодня, 09:37
    [/quote]Дружбы не существует. Есть сотрудничество. И мы сотрудничаем со всеми, даже с кем не надо[quote]

    Гросси уже поцеловали в пятую точку пообещав поддержку на генсека. Лукашенко и мы.
  24. My_Log_In Звание
    My_Log_In
    +1
    Сегодня, 09:50
    Со всем уважением к редакции сайта, автору и всем посетителям сайта, я бы не рассматривал всерьёз подобные "предложения" и уж точно их не комментировал.
  25. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 09:52
    Что-то планы у гейропы+государство 404 все более и более походят на планы детей из детского сада, двигающих вперед-назад заводные машинки. То ли так на них завораживающе действует питон Трамп, то ли эти билагааародные господа совсем потеряли ориентацию и считают Россию вообще уже территорией подобной какому-нибудь африканскому государству.
  26. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 09:53
    Цитата: Холостой_пистон
    Меня иногда пугает чрезмерный оптимизм наших граждан, ведь от нашей политического руководства ожидать можно всё что угода. Может вы все забыли как Россия за здорово живёшь отдала Норвегии долю Шпицбергена, Китаю речные острова по руслам рек Аргуни и Амура на общей площадью 350 кв.м.

    Вы хоть на карте видели эти острова? Там был размен, мы отдали больше, но это помогло решить спорные вопросы с границей
  27. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 09:55
    Еще раз повторюсь - нам эти псевдо "мирные" планы абсолютно ни к чему. Мы потихоньку, а где уже не потихоньку освобождаем Наши земли и возвращаем свое. Остановимся там где захотим, и когда захотим.
  28. Igor Korbut Звание
    Igor Korbut
    0
    Сегодня, 10:26
    Рановато пока "мирные планы" продумывать, когда во власти полностью "зависимые"
  29. tank64rus Звание
    tank64rus
    0
    Сегодня, 10:57
    На не это пойдут в РФ . а вообще словами одного американского писателя."Какая наглость."Вообще-то у нас и Посейдон совсем не испытан. Но они надеются на 5 колонну во власти. Денежки то в Лондонграде хранят. Пора заканчивать вакханалию с двойным.тройным и т.д. гражданством.