Передача ЗАЭС и Кинбурнской косы может полностью заблокировать путь к Одессе
Европейцы хотят в очередной раз сопровождать Зеленского во время его поездки к Дональду Трампу. Основная задача – продвинуть свой вариант мирного соглашения, который в нескольких словах можно описать примерно так: «России – ничего, нам – всё».
Одним из требований от европейцев в их «плане мирного договора» является передача «под украинский» контроль Запорожской атомной электростанции и Кинбурнской косы. Формально – контроль украинский, фактически – ожидается контроль со стороны НАТО.
Почему противник так зациклен на таком раскладе?
Просто всё дело в плане, который разрабатывался под украинскую контрнаступательную операцию 2023 года. Тогда через главу МАГАТЭ г-на Гросси пытались продвинуть сдачу Россией ЗАЭС, которая вместе с городом размещения, Энергодаром, стала бы не просто плацдармом для наступления на Мелитополь и далее на Крым, но и гарантией ненанесения Россией контрударов. Ведь прекрасно же понимали, что бить ракетами по АЭС Вооружённые силы России не станут, а потому там готовились разместить фактический арсенал по обеспечения контрнаступления.
Тогда, как известно, затея провалилась. Россия категорически отказалась передавать Запорожскую АЭС под украинский контроль, а контрнаступление Залужного в итоге захлебнулось при крайне высоких потерях. Далее, по инерции, последовали известные Крынки, где командование ВСУ положило ещё несколько тысяч своих «контрнаступантов». Операция по «созданию плацдарма в Крынках» (при неполучении контроля над ЗАЭС) разрабатывалась, как известно, в британском Генштабе. Не помогло.
Теперь протащить старые идеи пытаются уже через «проект мирного соглашения». Вдобавок – новые разговоры о Кинбурнской косе, чтобы британцам было сподручнее организовать там свою военно-морскую базу – в николаевском Очакове. База, в их понимании, не только давала бы возможность застолбить своё военное присутствие на Чёрном море (вместо Крыма, на который ранее имели виды), но и стать препятствием по выходу российских войск, например, к Одессе – по сухопутному коридору. Вместе с контролем над ЗАЭС коса может полностью заблокировать выход армии России в Одесскую область.
Соответственно, за Кинбурнскую косу и ЗАЭС, что называется, «топят» по полной программе, рассчитывая на то, что Россия согласится юридически. И гарантии безопасности с точки зрения стран НАТО – это даже не про Украину, а именно про гарантии для себя – оставаться в безопасности в Причерноморье как бы на «законных» основаниях.
