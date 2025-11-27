Украинские медиа пишут о том, что Зеленский едет к Трампу вновь «не с пустыми руками». Во-первых, он везёт с собой очередную карту – ту, которую ему нарисовали в ГШ ВСУ и ГУР. Во-вторых, это очередное предложение «плюшек» для американцев.Всё это, по версии украинских политтехнологов, должно убедить США (по возможности, Дональда Трампа) в необходимости дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева в его войне против России.То есть, в Киеве и не скрывают того, что цель у них одна – продолжать войну, получая всё новую и новую помощь от стран Запада.С картой Зеленского, в принципе, всё понятно. Там до сих пор Покровск «под контролем ВСУ», Купянск «зачищается украинскими войсками», и прочие-прочие «перемоги».Что по поводу тех самых «плюшек»? Что ещё Зеленский собрался предложить Трампу в обмен на продолжение финансирования войны против Российской Федерации?Украинские политологи утверждают, что Зеленский «с опорой на Европу» намеревается пообещать Трампу, что в случае продолжения оказания американцами помощи европейцы «поделятся с США российскими активами». Напомним, что в Европе общая сумма этих активов оценивается примерно в 280 млрд евро. Глава киевского режима, который собирается прибыть к Трампу в очередной раз с группой «поддержки» в лице еврочиновников разного уровня, таким образом пытается напрямую подкупить Трампа российскими деньгами.Посыл прост: вы продолжаете нас финансировать, а Европа за нас расплатится российскими замороженными активами, причём вам это ничего не будет стоить – только «прикройте» ЕС своей «императорской волей».Если всё это действительно так, то Трампу, по сути, предлагается поучаствовать в грабеже и одновременно пойти на новый конфронтационный виток с непрогнозируемыми последствиями.