Зеленский собирается сделать Трампу новые «предложения» в Вашингтоне

6 389 23
Зеленский собирается сделать Трампу новые «предложения» в Вашингтоне

Украинские медиа пишут о том, что Зеленский едет к Трампу вновь «не с пустыми руками». Во-первых, он везёт с собой очередную карту – ту, которую ему нарисовали в ГШ ВСУ и ГУР. Во-вторых, это очередное предложение «плюшек» для американцев.

Всё это, по версии украинских политтехнологов, должно убедить США (по возможности, Дональда Трампа) в необходимости дальнейшей военной и финансовой поддержки Киева в его войне против России.



То есть, в Киеве и не скрывают того, что цель у них одна – продолжать войну, получая всё новую и новую помощь от стран Запада.

С картой Зеленского, в принципе, всё понятно. Там до сих пор Покровск «под контролем ВСУ», Купянск «зачищается украинскими войсками», и прочие-прочие «перемоги».

Что по поводу тех самых «плюшек»? Что ещё Зеленский собрался предложить Трампу в обмен на продолжение финансирования войны против Российской Федерации?

Украинские политологи утверждают, что Зеленский «с опорой на Европу» намеревается пообещать Трампу, что в случае продолжения оказания американцами помощи европейцы «поделятся с США российскими активами». Напомним, что в Европе общая сумма этих активов оценивается примерно в 280 млрд евро. Глава киевского режима, который собирается прибыть к Трампу в очередной раз с группой «поддержки» в лице еврочиновников разного уровня, таким образом пытается напрямую подкупить Трампа российскими деньгами.

Посыл прост: вы продолжаете нас финансировать, а Европа за нас расплатится российскими замороженными активами, причём вам это ничего не будет стоить – только «прикройте» ЕС своей «императорской волей».

Если всё это действительно так, то Трампу, по сути, предлагается поучаствовать в грабеже и одновременно пойти на новый конфронтационный виток с непрогнозируемыми последствиями.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +3
    Сегодня, 08:39
    Зеленский едет к Трампу вновь «не с пустыми руками»
    ....
    Что по поводу тех самых «плюшек»?.

    Передать центр земли?
    он везёт с собой очередную карту – ту, которую ему нарисовали в ГШ ВСУ и ГУР.
    Хех,даже интересно что с ней трамп теперь сделает lol
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +2
      Сегодня, 09:23
      Цитата: Алексей_12
      Передать центр земли?


      В принципе укропии как использованной женщине, пущенной по кругу нечего предложить принципиально НОВОГО мужчине. Да еще в условиях, когда пользователи давно ее в курилке обсудили дружной компанией wassat
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 08:40
    Трампу, по сути, предлагается поучаствовать в грабеже

    Трамп не глупый человек, хотя и балабол, и на такую авантюру вряд ли пойдет!
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 08:43
    Нам надо вернуть всю украину обратно в свой состав (кроме 3 областей галичины ну и закарпатья). Никакие передышки, договорняки, мирняки и подобное нам невыгодны и недопустимы.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 08:46
    Фюрер в очередной раз куда-то едет, лишь бы у себя в рейхе не задерживаться. Готов планы показывать, протянутую руку демонстрировать, главное быть всё время подальше от "незалежной".
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:50
    ❝ Во-первых, он везёт с собой очередную карту ❞ —

    «Глобус Украины» он хочет Трампу преподнести ...
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:50
    вы продолжаете нас финансировать, а Европа за нас расплатится российскими замороженными активами, причём вам это ничего не будет стоить – только «прикройте» ЕС своей «императорской волей».

    Ага! И финансировать их, и прикрытие, и "доля" от активов...Трамп, конечно, может сказать, что маловато будет, но вряд ли пойдет на такую сделку. У него "обширный круг интересов", и Украина в этот круг уже не входит.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -1
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Егоза
      вы продолжаете нас финансировать, а Европа за нас расплатится российскими замороженными активами, причём вам это ничего не будет стоить – только «прикройте» ЕС своей «императорской волей».

      Ага! И финансировать их, и прикрытие, и "доля" от активов...Трамп, конечно, может сказать, что маловато будет, но вряд ли пойдет на такую сделку. У него "обширный круг интересов", и Украина в этот круг уже не входит.

      Зачем Трампу доля от замороженных активов России, если по его плану, они все отходят США.
    2. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 10:34
      Здравствуйте , Елена. А чему удивляться
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 08:55
    """Украинские политологи утверждают, что Зеленский «с опорой на Европу» намеревается пообещать Трампу, что в случае продолжения оказания американцами помощи европейцы «поделятся с США российскими активами»"""

    Если они решатся обокрасть Россию, то там с амерами они уже не "поделятся", а те заберут вообще всё. А отвечать потом за это будет только европа. Отличный у них план как в очередной раз самим себе в шаровары нагадить. laughing
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:59
    По моему Зеля с бандой " европейских желающих" хочет грабануть 280 млрд .российских денег,а Дональду постоять на шухере. . . hi
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 09:45
      Цитата: андрей мартов
      По моему Зеля с бандой " европейских желающих" хочет грабануть 280 млрд .российских денег,а Дональду постоять на шухере. . . hi

      Скорее лохи ЕС грабанут активы, а Дональд на выходе все заберет у них - в вежливой но нецензурной форме
  9. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:05
    Ой! А сегодня же 27 число. День Благодарения в США. Вот зеля и рванул на полусогнутых с подарками. Интересно, примут его там или нет.
  10. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +1
    Сегодня, 09:10
    с пустыми ротами, лососать будут по полной)))
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:14
    Что ещё Зеленский собрался предложить Трампу в обмен на продолжение финансирования войны против Российской Федерации?

    Ещё осталось немного пахотной земли, которую можно продать Трампу.
    На сегодняшний день компаниям Cargill, Monsanto и Dupont (инвесторы — Vanguard, Blackrock и Blackstone) принадлежат 40% пахотных земель Украины.
    ГМА-корпорация "Монсанто" самостоятельно и через ряд компаний-посредников завладела:

    78% земельного фонда Сумской области,
    56% Черниговской области,
    59% земли в Херсонской области,
    47% Николаевской области,
    Также у неё в залоге 34% земли в Киевской и Днепропетровской областях.
    То есть большая часть земель Украине давно не принадлежит. И принадлежать уже не будет никогда.
  12. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 09:15
    С картой Зеленского, в принципе, всё понятно. Там до сих пор Покровск «под контролем ВСУ», Купянск «зачищается украинскими войсками», и прочие-прочие «перемоги».
    А Трамп совсем тyпoй и схавает. Американские спутники не летают, аналитики данные с них не просматривают, Трампу докладывают исключительно по публикациям ЦИПСО.nonegative
  13. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 09:22
    Во-первых, он везёт с собой очередную карту – ту, которую ему нарисовали в ГШ ВСУ и ГУР.

    Да уж...
    А пиндocы-то и не в курсе происходящего. Ну а как иначе?
    Это как в Тулу со своим самоваром.
  14. navigator777 Звание
    navigator777
    -1
    Сегодня, 09:23
    А что, Трамп сам до этого одуматься не смог, они его за идиота держат? Чего там делить то, 140 мразям, а себе по 70млрд, Трамп не такой мелочный.
  15. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 09:29
    в Киеве и не скрывают того, что цель у них одна – продолжать войну, получая всё новую и новую помощь от стран Запада.
    Открою страшную тайну!
    Кремль это вполне устраивает. bully
  16. navigator777 Звание
    navigator777
    0
    Сегодня, 09:40
    Цитата: Смею_заметить_
    в Киеве и не скрывают того, что цель у них одна – продолжать войну, получая всё новую и новую помощь от стран Запада.
    Открою страшную тайну!
    Кремль это вполне устраивает. bully

    Не думаю что Кремль это устроит, если за его счёт против него воевать будут, правда Европе нечем уже воевать.
  17. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 09:43
    Зеленский «с опорой на Европу» намеревается пообещать Трампу, что ....«поделятся с США российскими активами»

    Вот тебе на... Вор у вора шапку украл.
    Похоже, что у всех этих воров - гейропы+государство 404 - вообще крыша съехала то ли от наркоты, то ли еще от чего... Обещание поделиться с главным вором это - что-то из сказок 300 и одной ночи. Это примерно тоже самое, как последний урка обещает поделиться добычей с паханом... Только вот вопрос: что будет, если он возьмет, да, и не поделиться!?...
  18. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 10:09
    Не знаю куда поедет наркоман зе, но секретарь Белого дома сказала, что у Трампа нет запланированных встреч с наркоманом на ближайшие дни.
  19. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    0
    Сегодня, 10:23
    Зеленский собирается сделать Трампу новые «предложения» в Вашингтоне

    Жениться?