Кролики в форме вермахта, печенье в виде истребителей - новая политика Германии

В Германии обсуждают новые шаги властей по «популяризации военной службы». В качестве одного из примеров приводится появление на полках немецких магазинов пищевой продукции в виде немецкой военной техники. В частности, на полках берлинских супермаркетов в качестве рождественских сладостей продаётся печенье в форме истребителя. Эти же печенья раздают бесплатно немецким детям.

Немецкий обозреватель Рафаэль Шмеллер:

То, что преподносится как безобидная раздача, способствует нормализации логики войны – в конце концов, именно в праздничный сезон, который по определению является синонимом мира.

Шмеллер пишет, что это продолжение милитаризации немецкого общества. Начиналось всё с появления кулинарных пасхальных кроликов в форме германской армии времён Второй мировой войны. Такие фигурки выпекались к Пасхе в Тюбингене.

Рафаэль Шмеллер:

Компания Café Lieb представила пасхального кролика в образе солдата вермахта, марширующего по витрине магазина, как будто нацизма у нас никогда не было.

Автор пишет, что теперь немецких детей потчуют печеньями в форме истребителя Eurofighter Typhoon.

Немецкий обозреватель пишет, что так формируется новая версия военного сознания, причём начинается всё с детей.

Выпекать печенье в виде боевых самолётов в Германии предлагает концерн Airbus Defence, реализуя помимо самих кулинарных «изысков» и металлические формы для их приготовления.

Немецкий автор пишет, что конечной целью этого является убеждение немецкого общества в необходимости больше средств выделять под военные программы, включая программу Урсулы фон дер Ляйен о выделении астрономической суммы в 800 млрд евро на «общеевропейскую безопасность».
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 09:50
    Выпекать печенье в виде боевых самолётов в Германии предлагает концерн Airbus Defence, реализуя помимо самих кулинарных «изысков» и металлические формы для их приготовления.

    Хитро действуют! И на сознание детей воздействовать, и прибыль за счет выпечки и формочек получить. И, формочки ведь не одноразовые!
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      +3
      Сегодня, 09:59
      Угу, на Рождество - съесть немецкий истребитель «Тайфун», в день весеннего солнцестояния - сжечь соломенный «Леопард», на пасху сходить в кирху с «марципановым солдатиком в форме вермахта»….
      Классное переосмысление своей истории….
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:29
        Не факт, что
        форме истребителя Eurofighter Typhoon

        Тут и Рафаль и гриппен подойдут
        1. Maxim G Звание
          Maxim G
          0
          Сегодня, 10:46
          Нет.
          Видно, что 2 двигателя, а Гриппена один.
          И переднее оперение, не так как у Рафаля расположено.
        2. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          0
          Сегодня, 10:54
          Да скорее всего это китайский J-10, да и формочка мэйд ин чайна, купленная на Али экспрессе.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:59
      Егоза hi ,дойче в своём репертуаре,делают все обстоятельно с толком с расстановкой. Ну а что век прошел(ну почти) пора готовиться.
    3. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 10:14
      Никак не угомонятся эти "хитродействующие" потомки нацистов , забыли как их предки получили по шапке вот и решили вспомнить былое ,вот только одного не учли -тяжелые времена рожают сильных, а легкие слабых , поэтому современникам Мерца в Германии по силам только печь печенюжки в формочках ,напоминающих истребители.
  2. ЛМН Звание
    ЛМН
    +3
    Сегодня, 09:52
    На севере Германии,не видел ничего подобного hi
    Завтра-послезавтра обязательно посмотрю по всем магазинам hi
  3. rs777 Звание
    rs777
    +1
    Сегодня, 09:52
    Ну и что с этими фашистами делать в случае Третьей мировой? В очередной раз "понять и простить"?
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +2
      Сегодня, 10:00
      Цитата: rs777
      Ну и что с этими фашистами делать в случае Третьей мировой? В очередной раз "понять и простить"?

      Вам фото-видео факты нужны хотя бы,прежде чем "вешать" ?)
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 10:01
      rs777 hi ,а что есть варианты? Мы не такие,и ОНИ это очень хорошо знают этим и пользуются.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 10:06
        Цитата: Ропот 55
        rs777 hi ,а что есть варианты? Мы не такие,и ОНИ это очень хорошо знают этим и пользуются.

        Кого Вы собрались "вешать"уважаемый? hi
  4. Orso Звание
    Orso
    0
    Сегодня, 09:53
    Ничего удивительного. Рождество Спасителя, на западе, уже давно превратилось в огромную коммерческую ярмарку, не имеющую никакого отношения к Великому Празднику. Обесчеловечивание продолжается и дальше. Какой праздник, такие и подарки.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 09:53
    Мир постмодерна........
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:54
    ❝ Так формируется новая версия военного сознания ❞ —

    — Зов предков ...
    ( Вспомни, Фриц, чем закончилось! )
    1. Илия Звание
      Илия
      0
      Сегодня, 10:07
      эти не помнят, у них память на всю голову отшибло.
      А жаль, могли бы и предков своих повспоминать, а главное чем для них все закончилось.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:01
    Пусть сразу пекут и такие сладости.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      -1
      Сегодня, 10:06
      Цитата: tralflot1832
      Пусть сразу пекут и такие сладости


      И такие коллега…
  8. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 10:05
    Печеньки пекут. Скакать готовятся. Макаки.
  9. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 10:21
    Как житель Германии скажу, что пока такого ничего не видел. А как продавец периодики газет и журналов, скажу что для мальчиков практически не существует мальчуковых игрушек.

    Часто к детскому журналу прилагается какая-нибудь игрушка и все эти игрушки только для девочек. Куколки, человечки, барби. Все в розовых тонах. За шесть лет что я этим занимаюсь, только один раз видел какой-то пистолетик пластмассовый. Никаких толком машинок, экскаваторов и прочей ерунды.

    А здесь.. Ну купил кто-то в Китае эти формочки, всего и делов. Такие формочки, что на фото, продаются только в магазинах дешёвых товаров, где весь товар, ну или почти весь, производится в Китае
  10. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 10:48
    Пусть они уже и деда мороза в форму CC нарядят и что бы он немецких детей на рождество катал по берлину на газенвагене (ну как положено в кузове с выхлопными газами), что уж мелочится то? господа фашисты, хватить изображать из себя кого-то, кем вы не являетесь...