То, что преподносится как безобидная раздача, способствует нормализации логики войны – в конце концов, именно в праздничный сезон, который по определению является синонимом мира.

Компания Café Lieb представила пасхального кролика в образе солдата вермахта, марширующего по витрине магазина, как будто нацизма у нас никогда не было.

В Германии обсуждают новые шаги властей по «популяризации военной службы». В качестве одного из примеров приводится появление на полках немецких магазинов пищевой продукции в виде немецкой военной техники. В частности, на полках берлинских супермаркетов в качестве рождественских сладостей продаётся печенье в форме истребителя. Эти же печенья раздают бесплатно немецким детям.Немецкий обозреватель Рафаэль Шмеллер:Шмеллер пишет, что это продолжение милитаризации немецкого общества. Начиналось всё с появления кулинарных пасхальных кроликов в форме германской армии времён Второй мировой войны. Такие фигурки выпекались к Пасхе в Тюбингене.Рафаэль Шмеллер:Автор пишет, что теперь немецких детей потчуют печеньями в форме истребителя Eurofighter Typhoon.Немецкий обозреватель пишет, что так формируется новая версия военного сознания, причём начинается всё с детей.Выпекать печенье в виде боевых самолётов в Германии предлагает концерн Airbus Defence, реализуя помимо самих кулинарных «изысков» и металлические формы для их приготовления.Немецкий автор пишет, что конечной целью этого является убеждение немецкого общества в необходимости больше средств выделять под военные программы, включая программу Урсулы фон дер Ляйен о выделении астрономической суммы в 800 млрд евро на «общеевропейскую безопасность».