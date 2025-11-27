Европейцы встревожены ростом производства дальнобойных ракет в РФ

В западной прессе объявили об еще одной причине, по которой США настаивают на скорейшем принятии мирного плана Трампа по Украине, в том числе подталкивая к его одобрению на приемлемых для Москвы условиях европейских союзников Киева.

Недавно назначенный представителем Трампа по Украине министр армии США Дэниел Дрисколл пытался убедить европейских дипломатов в важности такого решения в ходе встречи за закрытыми дверями в Киеве. Представитель Белого дома заявил евродипломатам, что Россия вышла на рекордное производство дальнобойных ракет различного типа.

Их объем таков, что позволяет ей не только регулярно атаковать Украину, но и накапливать запасы. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на как всегда неназванных дипломатов, присутствовавших на встрече. Дрисколл предупредил, что РФ производит ракеты быстрее, чем успевает их запускать, и уже формирует постоянно растущий резерв. Нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы, считает министр армии США.



Присутствующие на встрече европейские дипломаты были впечатлены этим заявлением и сочли его тревожным, утверждает NYT. Источники американского издания подчеркнули, что именно цифры о росте ракетного производства России и рисках для украинской ПВО, которая уже не в силах отражать атаки ВС РФ, произвели на европейцев наиболее сильное впечатление.

Несмотря на критику американского плана, собеседники NYT признали, что описанная Дрисколлом динамика производства ракет в России выглядит «особенно тревожно», что усилило ощущение срочности заключения соглашения. При этом было высказано мнение, что таким образом США откровенно давят на европейцев, дабы те быстрее согласились на предложенный Вашингтоном вариант мирного плана.



Ранее в ГУР Минобороны Украины заявили, что Россия существенно нарастила производство дальнобойных ракет различного типа, объемы их выпуска постоянно растут. По сведениям украинской военной разведки, озвученных нынешним летом, ежемесячно российская оборонка способна производить следующую номенклатуру ракет: «Искандер-М» – 60-70 штук; «Искандер-К» – 20-30 штук; «Кинжал» – 10-15 штук; X-101 – 60-70 штук; «Калибр» – 25-30 штук; X-32 – до 10 штук; «Оникс» – 25 штук; «Циркон» – 5 штук.

Это плюсом к уже немалому количеству ранее произведенных ракет. Одновременно совершенствуются ТТХ российских дальнобойных средств поражения. Они все реже перехватываются натовскими системами ПВО, состоящими на вооружении ВСУ.

  1. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 10:14
    Собственно тут прав, "министр армии США". Все дело в верхушках той самой гейропы. Сменить их, глядишь и протрезвеют/ остальные.
    Нарастающая ракетная угроза может нанести Украине сокрушительный удар и потенциально выйти за ее пределы, считает министр армии США.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +3
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Илия
      Сменить их, глядишь и протрезвеют/ остальные.


      Пьяный проспится, дypaк - никогда. (В нашем случае "дypa" - Кая и Урсула).
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +6
    Сегодня, 10:20
    Вот оно как оказывается...Акак же экономика России,,,разорвана в клочья,, и промышленнность,,,лежащая на боку,,?))) Как такое может быть?))) про чипы из стиралок видимо все забыли уже?))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +6
      Сегодня, 10:41
      Цитата: Лимон
      про чипы из стиралок видимо все забыли уже?

      Ну почему же? До сих пор пользуемся, иначе откуда бы взялся рост производства ракет? lol
      1. Попандос Звание
        Попандос
        +2
        Сегодня, 10:46
        откуда бы взялся рост производства ракет?
        армия идёт вперёд, захватывая всё больше стиралок, вот поэтому и растёт производство ракет lol
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 10:51
      В том-то и дело что не забыли. Они реально верят своей-же пропаганде, что в России "ракет осталось на три дня", всё производство летит в тартарары и так далее. Еще и россиян изо всех своих силенок пытаются в этом убедить. Естественно что при таких раскладах их ожидают подобные "сюрпризы".
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 10:22
    Дальнобойные удары по противнику это преимущество в конфликте...и Россия получает это преимущество сегодня.
    Европу беспокоит что безнаказанно теперь обстреливать Россию неполучится.
    Нам надо наращивать превосходство в этом деле.
  4. Canecat Звание
    Canecat
    0
    Сегодня, 10:26
    По сведениям украинской военной разведки, озвученных нынешним летом, ежемесячно российская оборонка способна производить следующую номенклатуру ракет:

    Вопрос не в том, что мы можем, а где у нас "течет", если это не намеренный слив. request
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 10:52
      Это же западные сми и гур 404 ,они еще и не такое напишут...))) например,что мы заканчиваем расстреливать запасы ракет КНДР и КНР и скоро начнем брать у Ирана и хуситов.)))
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 10:53
      Не обязательно слив. Такие вещи можно высчитывать плюс-минус по косвеным данным, которые находятся в свободном доступе, плюс спутниковая разведка.
    3. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 10:57
      Canecat ( =ZОV= ). Вопрос правильный, но не удивительна причина. Во время конца 80-х и 90-х годов (всё было открыто для Запада) им удалось завербовать тысячи наших чиновников и специалистов. Наверняка таких осталось немало.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 10:31
    Европейцы встревожены ростом производства дальнобойных ракет в РФ. Одновременно совершенствуются ТТХ российских дальнобойных средств поражения.

    Это просто замечательно! И обязательно надо создать не хилый такой запас на всякий случай. Если б не стратегические запасы которые у нас сохранились со времен СССР не известно какая бы сейчас обстановка была на фронте.
  6. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    0
    Сегодня, 10:47
    Как неожиданно, да? Они же всего лишь сами нацисты, поддерживают и вооружают нацистов и когда те кончатся, они сами готовятся напасть. А Россия неспровоцированно и агрессивно хочет помешать им и накапливает ракеты, неслыханное коварство. Всё-таки общение с б/у не прошло даром, сдаётся мне, услышим "А нас за шо!"
    И правильно ракеты, никто их штурмовать не будет, выбить энергетику и логистику, остальное они сами доделают и их новые граждане.
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 10:51
    Очень нравится реакция европейцев - они, видите ли, очень встревожены ростом производства ракет в РФ. Не стоит прикидываться наивными дурачками, всем же понятна причина этого роста из-за вмешательства стран НАТО в украинский конфликт и постоянных заявлений о грядущей войне с Россией. Ай-ай, а нас-то за шо? Как будто в сторонке стояли, не помогали укровермахту тяжёлым вооружением (ракетным, в том числе), не устраивали провокаций, не угрожали размещением войск, да и сейчас одержимы идеей капитуляции России. Клоуны дешёвые.
  8. Naum_2 Звание
    Naum_2
    -1
    Сегодня, 10:51
    Всё это очень позитивно для нас, но не является таким уж важным фактором как считается в этом сообщении. Резко усилился ущерб Украине от наших ударов, но и резко усилился ущерб нашим южным территориям от ударов Украины. Они удовлетворены всё возрастающим ущербом наносимым нашей стране и несомненно продолжат поддержку Украине несмотря на заявление США об увеличении производства ракет.
  9. Flashpoint Звание
    Flashpoint
    0
    Сегодня, 10:54
    ежемесячно российская оборонка способна производить следующую номенклатуру ракет: «Искандер-М» – 60-70 штук; «Искандер-К» – 20-30 штук; «Кинжал» – 10-15 штук; X-101 – 60-70 штук; «Калибр» – 25-30 штук; X-32 – до 10 штук; «Оникс» – 25 штук; «Циркон» – 5 штук.


    Подозреваю, что объёмы в реальности выше. Должны наращивать объёмы производства и дальше, также увеличивать объёмы хранения. Исходя из ранее опубликованных неофициальных данных можно думать, что X-101 где-то 150-250 в месяц производится в реальности. По искандерам - в реальности хорошо бы 200-250 в месяц минимум делать.

    Про Х-БД кстати не ясно, применяются ли и в каком объёме?