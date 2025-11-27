В Сочи из-за атаки БПЛА ВСУ закрыт аэропорт и ограничена работа школ

618 4
В Сочи из-за атаки БПЛА ВСУ закрыт аэропорт и ограничена работа школ

Мэрия Сочи призвала жителей города из-за атаки украинских беспилотников не отпускать своих детей в школы и детские сады, если те еще находятся дома. Кроме того, в сочинском аэропорту введены ограничения на взлет и посадку.

При этом, если дети уже находятся в школах и детских садах, городские власти рекомендуют им оставаться там, поскольку эти учреждения оборудованы соответствующими укрытиями, а сотрудники и педагоги знают алгоритм действий. В настоящее время сообщается о тревоге по БПЛА в Псоу, Адлере и близлежащих городах.

По информации Минобороны России, над российскими регионами и акваторией Черного моря уничтожены 118 беспилотников противника. При этом 52 беспилотника сбиты над Белгородской областью, 26 — над Курской, 18 — над Самарской, по шесть — над Краснодарским краем и Брянской областью, по два — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями, по одному — над Черным морем, Волгоградской, Тульской и Ростовской областями.

В Воронежской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений, власти Краснодарского края, Брянской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Волгоградской и Самарской областей о последствиях атаки пока не сообщают.

Кроме того, минувшей ночью над Ростовской областью были сбиты 16 украинских беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь писал, что ранения получили жители Таганрога и Бессергеневки. Также сначала была информация об одном погибшем, но затем она увеличилась до трех. Двое пострадавших скончались уже в больнице.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -3
    Сегодня, 10:16
    За чем нам укреплять противовоздушную оборону регионов, мы лучше школы и дома культуры в Киргизии строить будем.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      Сегодня, 10:28
      а как некоторым удаётся и свой ВПК тянуть и армию на уровне содержать, и шк и ДК в др странах строить и ещё учебниками снабжать с соотв программой пропаганды..и чиновников для этих стран готовить..да и вообще работать по экспансии своей страны по многим фронтам в разных сферах одновременно..вот как у них так получается за пицунду всё держать..а в случай чего-на кукан..и никто не рыпается?
      1. Холостой_пистон Звание
        Холостой_пистон
        +1
        Сегодня, 10:33
        да потом, они в благодарность национальную гвардию у белого дома расстреливают, или полицейских в ТЦ ножиками пыряют. И считают это за то, что им мало школ построили и не те учебники дали.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 10:40
    Тем временем в 404:

    Кадры прилётов в Днепропетровской области

    ▪️Удар нанесён по Ильичевску (Черноморск) Одесской области

    NE.САХАР

    Кадры работы «Гераней» в Николаевке и Чумаках Днепропетровской области (1-4) и Великодолинском Одесской области (5-6).

    NE.САХАР