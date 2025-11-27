В Сочи из-за атаки БПЛА ВСУ закрыт аэропорт и ограничена работа школ
Мэрия Сочи призвала жителей города из-за атаки украинских беспилотников не отпускать своих детей в школы и детские сады, если те еще находятся дома. Кроме того, в сочинском аэропорту введены ограничения на взлет и посадку.
При этом, если дети уже находятся в школах и детских садах, городские власти рекомендуют им оставаться там, поскольку эти учреждения оборудованы соответствующими укрытиями, а сотрудники и педагоги знают алгоритм действий. В настоящее время сообщается о тревоге по БПЛА в Псоу, Адлере и близлежащих городах.
По информации Минобороны России, над российскими регионами и акваторией Черного моря уничтожены 118 беспилотников противника. При этом 52 беспилотника сбиты над Белгородской областью, 26 — над Курской, 18 — над Самарской, по шесть — над Краснодарским краем и Брянской областью, по два — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями, по одному — над Черным морем, Волгоградской, Тульской и Ростовской областями.
В Воронежской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений, власти Краснодарского края, Брянской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Волгоградской и Самарской областей о последствиях атаки пока не сообщают.
Кроме того, минувшей ночью над Ростовской областью были сбиты 16 украинских беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь писал, что ранения получили жители Таганрога и Бессергеневки. Также сначала была информация об одном погибшем, но затем она увеличилась до трех. Двое пострадавших скончались уже в больнице.
