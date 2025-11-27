Китайские чиновники-коррупционеры нашли вариант обхода сурового законодательства

В последние годы для стандартизации коллективного принятия решений во многих местах были введены систематические процедуры и требования, включая обязательное проведение публичных слушаний и механизмы прозрачности по вопросам, тесно связанным с общественными интересами. Однако эти правила и процедуры либо игнорируются, либо намеренно искажаются некоторыми должностными лицами.

Китайские чиновники, исходя из всей строгости закона КНР в отношении коррупционеров, не перестают находить лазейки для реализации, мягко говоря, сомнительных схем.SCMP выходит с материалом, в котором говорится, что китайские чиновники разного уровня используют вполне легальные механизмы, чтобы не оказаться в списке правоохранительных органов в качестве взяточников и казнокрадов.Одна из реализуемых схем выглядит следующим образом: председатели и секретари горкомов КПК проводят голосования, когда решение по весьма сомнительному вопросу представляется в итоге как коллегиальное. Например, при получении взятки на выделение земельного участка тому или иному физическому или юридическому лицу под его бизнес-проект, устраивается голосование членов городского комитета партии. Когда местечковый руководитель уверен в одобрении проекта большинством голосов, процесс проводится по всем правилам – с реальным голосованием «комитетчиков». Если же есть существенная вероятность того, что члены горкома проект не одобрят, то голосование проводится «в столе», то есть фиктивно.Такая схема проявила себя в ходе аудита документации на местах, когда вдруг выяснилось наличие документов, по которым реальных слушаний и голосований не проводилось.Из журнала Banyuetan:В докладе приводится пример неназванного секретаря городского комитета Коммунистической партии, на которого наложили дисциплинарное взыскание за продвижение проектов, противоречащих правилам.Правоохранители КНР отмечают, что доказать факт коррупции отдельно взятого чиновника в случае, если слушания действительно проводились, равно как и голосование по проекту, очень сложно. В этом случае организуется прокурорская проверка, которая должна точно определить, что принятые на местах решения не противоречат государственным интересам, включая экономические. Но и в этом случае, как пишет китайская пресса, крайне сложно доказать, действительно ли государство понесло ущерб или же в итоге проект приведёт к пополнению местных бюджетов. Другой вопрос – если доказан факт дачи взятки, включая вариант «борзыми щенками».