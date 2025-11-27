Глава Euroclear: кредит Украине за счёт активов РФ ударит по рынкам ЕС
Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что идея пустить замороженные российские активы на кредит Украине выглядит для европейских рынков как игра с огнем. И она прямо сказала об этом Урсуле фон дер Ляйен в личном письме, которое, судя по публикации Financial Times, в Брюсселе вряд ли прочитают в слух.
Логика у Урбен простая. Как только Европа объявит, что эти активы – «залог» по кредиту Киеву, инвесторы увидят в этом откровенную попытку конфисковать чужие резервы. Особенно нервничать начнут суверенные фонды и центробанки других стран – те самые, кто держит в Европе миллиарды на хранении. И вот тут возникает главный вопрос: кто рискнет дальше отдавать свои деньги в такую ненадежную юрисдикцию?
FT пишет, что Euroclear уже заранее просчитывает неприятные последствия. Расширение спредов по госбумагам, рост стоимости заимствований, давление на бюджетные программы – всё это может влететь ЕС в копеечку. Причем надолго. Репутация «тихой гавани» для резервов тоже может посыпаться, и вернуть доверие будет куда сложнее, чем объявить очередные санкции.
Вся эта история всплыла не на пустом месте – США подталкивают Европу ускорить политическую часть урегулирования, и некоторые в ЕС пытаются решить задачу деньгами, которые им не принадлежат. Министр армии США Дэниел Дрисколл даже публично намекнул партнерам, что пора бы двигаться быстрее и выработать общий подход.
