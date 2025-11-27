Глава Euroclear: кредит Украине за счёт активов РФ ударит по рынкам ЕС

3 092 21
Глава Euroclear Валери Урбен заявила, что идея пустить замороженные российские активы на кредит Украине выглядит для европейских рынков как игра с огнем. И она прямо сказала об этом Урсуле фон дер Ляйен в личном письме, которое, судя по публикации Financial Times, в Брюсселе вряд ли прочитают в слух.

Логика у Урбен простая. Как только Европа объявит, что эти активы – «залог» по кредиту Киеву, инвесторы увидят в этом откровенную попытку конфисковать чужие резервы. Особенно нервничать начнут суверенные фонды и центробанки других стран – те самые, кто держит в Европе миллиарды на хранении. И вот тут возникает главный вопрос: кто рискнет дальше отдавать свои деньги в такую ненадежную юрисдикцию?



FT пишет, что Euroclear уже заранее просчитывает неприятные последствия. Расширение спредов по госбумагам, рост стоимости заимствований, давление на бюджетные программы – всё это может влететь ЕС в копеечку. Причем надолго. Репутация «тихой гавани» для резервов тоже может посыпаться, и вернуть доверие будет куда сложнее, чем объявить очередные санкции.

Вся эта история всплыла не на пустом месте – США подталкивают Европу ускорить политическую часть урегулирования, и некоторые в ЕС пытаются решить задачу деньгами, которые им не принадлежат. Министр армии США Дэниел Дрисколл даже публично намекнул партнерам, что пора бы двигаться быстрее и выработать общий подход.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 11:17
    А Урсуле и другим наплевать. Они не своим карманом за это отвечать будут. Их призывать к разуму бесполезно.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 11:57
      кто стоят за урсулой их деньги тоже в этих фондах и если даже на 1% доходность этих фондов упадет то это сотни лярдов не полученной прибыли
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 11:19
    А они уже банк нашли? Который, в качестве обеспечения, примет чужие ценные бумаги?
    1. мусоргский Звание
      мусоргский
      +2
      Сегодня, 11:27
      И это так же не обойти банк берёт бумаги и отправляет уже в Киев деньги и останется в итоге как бабка с разбитым корытом?
    2. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 11:48
      А они уже банк нашли? Который, в качестве обеспечения, примет чужие ценные бумаги?

      разговоры идут о том, что "тихой гаванью" могут стать Эмираты...
  3. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    -1
    Сегодня, 11:25
    ЕС боится украсть эти деньги из-за США. Вдруг Россия завуалировано захочет передать эти средства США в качестве отступных? А у США с ЕС тогда разговор будет короткий - вот чек - через пять минут ждём деньги.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 11:30
      Отступных за что? Мрии?
      1. berlaga2005 Звание
        berlaga2005
        0
        Сегодня, 11:48
        Если эти деньги были оставлены там до начала СВО, значит предполагалось их куда то израсходовать. Про ротозейство российской власти я не поверю.
        1. rocet
          rocet
          0
          Сегодня, 11:56
          Эти деньги в европейских банках традиционно лежат там с 1950 годов. Так называемые евродоллары. И иннициатором вложения этих вкладов является ЦК КПСС
        2. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 14:17
          Если эти деньги были оставлены там до начала СВО, значит предполагалось их куда то израсходовать.

          Это не пачки купюр и кусковое золото, - это "ценные" БУМАГИ, т. е., по сути, векселя тысяч компаний, стоимость которых определяется спекулянтами на бирже.
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:32
    Брюссель скажет"Это действует только против России!Потому что она не демократия,а всех остальных ЭТО не коснётся!"...короче,найдут сто отговорок чтобы украсть деньги.А ведь кто то и поверит...
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 11:59
      4 года не получается сделать украдут 300 а потеряют трилионы
      1. HAM Звание
        HAM
        0
        Сегодня, 12:11
        Если у руля такие как Урсула-фюрер и "просто дура",то "после нас хоть потоп"...зато эти "попануют"..
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 12:35
          она сама не рулит, ей управляют
  6. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 11:33
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Глава Euroclear: кредит Украине за счёт активов РФ ударит по рынкам ЕС

    да ударит он не только по рынкам, но и по рейтингам, авторитету , карманам банков , евро и многому другому , не скромничайте
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:40
    ❝ Идея пустить замороженные российские активы на кредит Украине выглядит для европейских рынков как игра с огнем ❞ —

    — Замороженные российские активы им ляжку жгут ...
  8. rocet
    rocet
    -1
    Сегодня, 11:40
    А что бы не включить европейский печатный станок и напечатать Киеву эти миллиарды евро без этих российских счетов?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 12:00
      они в ковид уже напечатали что до сих пор падение экономик
      1. rocet
        rocet
        0
        Сегодня, 12:37
        ЕЦБ видимо костями лег и недает этим уродам их напечатать
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 12:39
          так и так большая инфляция, всего несколько стран тащат весь ЕС а у них например как Германия не все гладко, а надо содержать такие страны как Испания, Италия Греция
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 13:41
    Присвоение ЕэСом активов РФ или кредит Украине в случае невозврата ударит в первую очередь по Бельгии, а если присвоят или выдадут кредит под коллективные гарантии ЕС то это создаст прецедент которым могут воспользоваться другие гособразования и под тем же предлогом присвоить или кредитовать активами ЕС. Бы исключить возможность таких последствий ЕС четвёртый год в посках правовых обоснований кражи ЗВР РФ.