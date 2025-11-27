Замглавы МИД Рябков: Россия изучит все предложения США о мире на Украине

Москва готовится к серьезному разговору. Замглавы МИД Сергей Рябков подтвердил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф действительно приедет в Москву. Он предложит новые пункты плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Когда именно Уиткофф прилетит, пока неизвестно. В Кремле намекали, что визит может случиться уже на следующей неделе, но дату официально не называют. Российская сторона готова разбирать американские инициативы вдумчиво и без суеты, хотя в Европе уже начались попытки влезть в процесс и устроить шум. Будто кто-то боится, что диалог между Москвой и Вашингтоном окажется слишком успешным.



Параллельно Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным точно состоится. И это важный момент – несмотря на истеричные атаки вокруг утечки аудиозаписей разговора спецпосланника США с Юрием Ушаковым, Москва не собирается вычеркивать спецпосланника из переговорного трека.

Песков прямо сказал: попытки требовать увольнения Уиткоффа – чистая деструкция. Смысл у нее один – сорвать диалог, пока он только начинает складываться. Россия же, по его словам, нацелена на спокойный, серьезный и последовательный разговор с США о будущем конфликта.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 12:00
    Там и первоначальный план Трампа был не очень по некоторым пунктам,а теперь после того как Украина и Хозяева подсуетились там вообще рассматривать не чего. Так что привезёт вашингтонский гонец не понятно и зачем тоже,если Киев и Брюссель не согласны на план Вашингтона а Москва не согласна на план Киева и Брюсселя то что обсуждать.
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 12:23
      Так и Трамп сказал, что не видит причин встречаться с Зелей, кроме, как на подписании договора, никаких там встреч, про которые мечтал просроченный, с участием "европейских друзей", для "согласования позиций" request
      Ермаку, аж поплохело в прямом эфире, где он рассказывал, как они "урезали" американский план, до 19 пунктов и поедут встречаться с Трампом, сразу ушел "осмыслить новость" laughing
      А позиция "не спешить" нас вполне устраивает.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:37
      Ропот 55
      Сегодня, 12:00

      hi Как показывает опыт, с напёрсточниками из Фашингтона умеют успешно и беспроигрышно договариваться только наши дипломаты из ВС РФ в СВО на поле боя.
      Независимо от хотелок за Атлантической лужей результаты на земле бандерштата впечатляют каждый день.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:51
        ZovSailor hi ,от того и засуетился Вашингтон с этим планом,даже если представить что его подписали как есть это постановка С.В.О. на паузу,пример Карабаха Азербайджан просто "накачал мышцу" получил поддержку сильного союзника и вернул своё. Тут также будет,набирут силенок подгодают момент и ломанутся ,начхав на эти договоры и прочие подписи
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          -1
          Сегодня, 13:06
          Ропот 55
          Сегодня, 12:51

          hi Уже было много сломанных грабель, чтобы уяснить, бандеронацисты не будут исполнять условий договора после подписания мирного соглашения.
          А переговоры с добрыми намерениями для заключения мира не ведутся после введения санкций матрасниками против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
          Поэтому ВВП ещё неделей ранее на совещании с ВС МО и ГШ в КП Группировки войск РФ "Запад" пояснил - Россия готова вести переговоры для мирного соглашения, но нас устраивает и ситуация на поле боя с продвижением ВС РФ в СВО по освобождению исконно русских земель.
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 12:10
    По крайней мере Рябков единственный из наших представителей, кто четко озвучил вчера, что никаких уступок усраине не будет. Потому как послушаешь того же Пескова, становится тревожно, что опять проявим гибкость
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 12:19
    Цитата: Федор 5755
    как послушаешь того же Пескова, с

    Иногда такую пургу несет.... laughing
  4. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 14:02
    Сам факт торгов с противником говорит о слабости и предопределяет компромис, т.е. уступки.