В ФРГ разработан план переброски 800 тысяч военных НАТО для войны с Россией

Немецкое военное командование разработало секретный 1200-страничный Оперативный план (OPLAN DEU) для подготовки к возможному конфликту с Россией. Помимо прочего, в плане описывается, как до 800 тысяч военнослужащих армий стран НАТО будут перемещаться по Германии, используя порты, дороги, железные дороги и реки, чтобы достичь восточного фронта.

По информации американского издания The Wall Street Journal, соответствующий секретный план был разработан около двух с половиной лет назад, и согласно документу, Германия должна стать плацдармом для переброски сил, при этом линия фронта по ее территории, как предполагается, проходить не будет.

Однако очевидно, что Германия абсолютно не готова к такому развитию событий: стареющие мосты, узкие тоннели и изношенные железнодорожные линии не смогут обеспечить оперативную переброску войск. Чтобы исправить это, Берлин выделяет значительные средства, привлекает частных подрядчиков, переписывает законы и возрождает опыт холодной войны.

В то же время Эстония предложила НАТО «для демонстрации силы» проводить учения с отработкой применения ядерного оружия на границе с Россией. В Минобороны прибалтийской республики заявляют, что Эстония готова стать базой для самолетов альянса, способных нести ядерное оружие. Ранее эстонцы обещали в случае обострения обстановки нанести удары по Санкт-Петербургу и топить все подозрительные суда в Балтийском море.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 11:29
    Ну и как обычно - "секретный план", оказался опять всем известен чтобы россиян пытаться продолжать запугивать.))
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 11:36
      В этом дерзком плане НАТО отсутствует один пункт, где взять 800 тыс. на войну с Россией.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +3
        Сегодня, 11:39
        Это особо секретная часть плана, просто. laughing
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +1
          Сегодня, 12:00
          Ранее эстонцы обещали в случае обострения обстановки нанести удары по Санкт-Петербургу и топить все подозрительные суда в Балтийском море.

          Это кто эстонцев покусал? belay
          Стесняюсь спросить, чем и как они собираются наносить удары и топить суда? Помнится… 13 мая 2025 года эстонские патрульные корабли в сопровождении авиации пытались остановить в нейтральных водах у берегов Эстонии и досмотреть (а скорее задержать) танкер "Jaguar", следовавший в Приморск, один СУ 35 прогнал балтийских болонок laughing
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 11:42
        Цитата: Silver99
        В этом дерзком плане НАТО отсутствует один пункт, где взять 800 тыс. на войну с Россией.

        И знает ли Польша о плане проехать через нее Германии?
        А то смех смехом - Бундесы не доедут до РФ, просто Польшу заберут себе и все.
        А то и поделиться с нами - для отмазки!!! -" Ну мы - как обычно!!! - Польшу поделили с Россией!! (С)
      3. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +2
        Сегодня, 12:33
        А еще потом собрать их в одном месте, как предлагает эССтония, чтобы сразу не распылять ядерные боеголовки и не портить будущие пашни на остальной местности laughing
  2. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:29
    Как будут перемещаться по Германии, используя порты, дороги, железные дороги и реки, чтобы достичь восточного фронта. А там они попадут под удар ракеты с "Я" начинкой на этом всё!
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      Сегодня, 11:52
      Этот пункт в 1200 страниц не поместился.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:31
    ❝ Немецкое военное командование разработало секретный 1200-страничный Оперативный план ❞ —

    — Подробности на сайте Бундесвера ...
    (Вundeswehr.de)
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Немецкое военное командование разработало секретный 1200-страничный Оперативный план ❞ —

      — Подробности на сайте Бундесвера ...
      (Вundeswehr.de)

      Да кто ж на сайте будет читать 1 200 страниц??!!!!!!
      Должен быть вывод - "едем до границы и делим с РФ Польшу - как обычно! " или - "едем до Польши, Польши и Бундесвера больше нет"
  4. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 11:33
    Россия должна взять под полный контроль правительство и армию Украины и Грузии в обмен на возвращение территорий. Даже Молдовы. Вместе с Беларусью общая численность населения этих стран составляет около 220 миллионов человек. Даже при такой ситуации противостоять НАТО будет сложно, но шансы определённо есть.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 11:39
      Вы там в нато совсем думать разучились?))) Кто с вами будет воевать как с 404? Включайте мозг!
  5. HAM Звание
    HAM
    -2
    Сегодня, 11:36
    Эстония предложила......желательно в Таллине и желательно 50 килотонн.. fool
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:46
      Цитата: HAM
      Эстония предложила......желательно в Таллине и желательно 50 килотонн.. fool

      Че мелочиться то - сдувать так сдувать. Главное чтобы до Калининграда не долетели ошмётки
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +3
    Сегодня, 11:38
    Секрет, как последнее время принято на Западе (похоже это скоро войдет в традицию), опять оказался не таким уж секретным. Я так понимаю под модернизацию "стареющей" инфраструктуры хотят выбить ассигнования, которые в последствии должны испарится.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    -3
    Сегодня, 11:44
    Пока ядерный удар НАТО не получит, ведать не успокоится!
  8. faiver Звание
    faiver
    -3
    Сегодня, 11:44
    В ФРГ разработан план переброски 800 тысяч военных НАТО для войны с Россией
    - а что этот план предусматривает в плане ударов Россией ядерным оружием по любой точке Европы?
    или эти дятлы думают что с ними будут цацкаца как с Украиной?
  9. пылесос Звание
    пылесос
    -1
    Сегодня, 11:49
    Сами себе страшилку устроили, забегали, засуетились, А Россия и не собирается ни на кого нападать, смотрите история, Россия всегда только защищалась, А потом Европа будет говорить, что мы защитились (ощетинились) так, что Россия побоялась на нас нападать,
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:50
    План надежный как швейцарские часы))) осталось только найти эти 800 тыщ рыл)))
  11. Damien_C Звание
    Damien_C
    0
    Сегодня, 11:51
    Ah Estonia the land where nothing ever happens, nothing is ever created, nothing stops their daughters from being sold to the west
  12. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 12:17
    Видать этих время не учит и не исправляет. Юрьев может домой вернуться как минимум.
  13. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    -1
    Сегодня, 12:38
    Ничего странного в планах нет. Во всех ВС всех стран предусматриваются планы развертывания на случай войны. При это этих планов бывает несколько. Никакого секрета в том что эти планы существуют нет. Планы конечно секретны.
  14. Приходимец_СЭМ Звание
    Приходимец_СЭМ
    +1
    Сегодня, 13:06
    секретный 1200-страничный Оперативный план- вот этим бы талмутом да морде, "по наглой рыжей морде"
    А Эстонию, точно, отдать северокорейцам,раз уж Европа говорит о защите от якобы северокорейской ракетной угрозы, так тут хоть актуально будет