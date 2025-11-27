В ФРГ разработан план переброски 800 тысяч военных НАТО для войны с Россией
Немецкое военное командование разработало секретный 1200-страничный Оперативный план (OPLAN DEU) для подготовки к возможному конфликту с Россией. Помимо прочего, в плане описывается, как до 800 тысяч военнослужащих армий стран НАТО будут перемещаться по Германии, используя порты, дороги, железные дороги и реки, чтобы достичь восточного фронта.
По информации американского издания The Wall Street Journal, соответствующий секретный план был разработан около двух с половиной лет назад, и согласно документу, Германия должна стать плацдармом для переброски сил, при этом линия фронта по ее территории, как предполагается, проходить не будет.
Однако очевидно, что Германия абсолютно не готова к такому развитию событий: стареющие мосты, узкие тоннели и изношенные железнодорожные линии не смогут обеспечить оперативную переброску войск. Чтобы исправить это, Берлин выделяет значительные средства, привлекает частных подрядчиков, переписывает законы и возрождает опыт холодной войны.
В то же время Эстония предложила НАТО «для демонстрации силы» проводить учения с отработкой применения ядерного оружия на границе с Россией. В Минобороны прибалтийской республики заявляют, что Эстония готова стать базой для самолетов альянса, способных нести ядерное оружие. Ранее эстонцы обещали в случае обострения обстановки нанести удары по Санкт-Петербургу и топить все подозрительные суда в Балтийском море.
Информация