Швеция планирует закупить дальнобойные ракетные системы для «сдерживания» РФ

Швеция планирует закупить дальнобойные ракетные системы для «сдерживания» РФ

Продолжительное время сохранявшая «нейтралитет» Швеция после вступления в НАТО активно перевооружается в рамках захлестнувшей большинство стран Европы подготовки к «неизбежному нападению» России. Ни о каких сугубо оборонительных программах речи даже не идет. Европейцы усиленно готовятся к войне с РФ, которая, как ранее заявил министр обороны ФРГ Писториус, может начаться уже в ближайшие годы.

Министерство обороны Королевства Швеция объявило о планах закупки дальнобойных ракетных систем, способных поражать территорию России на дальности до двух тысяч километров. Расстояние между Стокгольмом и Москвой составляет по прямой чуть больше 1200 километров.

Правда, это означает, что и территория Швеции общей площадью 447 км² находится в зоне поражения ВС РФ, в том числе под прицелом РВСН. Но об этом власти свежеиспеченного члена НАТО предпочитают умалчивать, демонстрируя откровенно «страусиную» политику своим гражданам.

Агентство Reuters приводит высказывание главы шведского Минобороны Паля Джонсона, который прямо заявил, что дальнобойные средства поражения необходимы для «сдерживания российской угрозы». Когда Москва угрожала Стокгольму, он уточнять не стал, но отметил:

Россия активно наращивает свои возможности в дальнобойных системах, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотники с большой дальностью.

Военно-воздушные силы ВС Швеции уже разместили заказ на крылатые ракеты Taurus с дальностью поражения целей до 500 километров для оснащения истребителей Gripen. К слову, это шведско-немецкая разработка.

По словам Джонсона, в будущем могут быть рассмотрены закупки и других дальнобойных ракетных систем различного базирования. Каких именно, пока не сообщается. Известно лишь, что речь идет о крылатых ракетах.

Министр обороны подчеркнул, что у шведских военных должна быть возможность наносить удары по военным объектам и критически важной инфраструктуре глубоко в тылу противника. Для «сдерживания России» он призвал усилить ВС Швеции средствами ПВО, беспилотниками и спутниками-шпионами.

В ранее опубликованном докладе Вооруженных сил Швеции подчеркивается, что наращивание вооружений необходимо для установления долгосрочного контроля над Балтийским морем. В документе акцентируется внимание на укреплении противовоздушной и противоракетной обороны в районе операций НАТО с целью защиты собственных подразделений и усиления безопасности северного фланга альянса.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 11:44
    Там все на западе и нато по ходу умолишенные!)) шведы начните еще и к уличным боям готовиться как немцы.)))
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 11:47
      Были нейтральной страной, а теперь повесили на себя мишень, да еще и платят теперь за "честь" её носить. Молодцы, чё...
      1. multicaat Звание
        multicaat
        0
        Сегодня, 12:50
        Цитата: Уарабей
        Были нейтральной страной

        ну такой себе нейтралитет. Там НАТО вполне себе уверенно базировалась, использовала логистику, опиралась на местные силы обороны. Другое дело, что ранее это была действительно оборонительная позиция. Сейчас же Швеция присоединяется к агрессивным планам НАТО.
    2. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 13:54
      Они до сих пор думают, что Россия в состоянии нападать на кого то? Они не видят из-за чего была введена СВО? Понятное дело население оболваненно, но есть же спец службы , правительства этих стран. Они то должны владеть информацией или все же владея информацией очень удобно пилить бюджет под мнимую угрозу то кого угодно?
  2. Damien_C Звание
    Damien_C
    +1
    Сегодня, 11:47
    Apparently they want to buy the S400 to do it.
  3. Soveticos Звание
    Soveticos
    +1
    Сегодня, 11:51
    Территория Швеции 447 тыс. кв. км. Попутали со Швейцарией?
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 12:28
      А что есть разница? laughing Швеция, Швейцария, Иран, Ирак, какая разница.... Главное, чтобы РВСН не перепутали, хотя может тоже никакой разницы, сжигать, так уж всех, а там пусть на небесах разбираются кого куда smile
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:51
    Честно говоря , думаю они хотят так решить тему мигрантов. Надо же кому то погибать. Думаю если шведские регулярные войска ,вдруг окажутся на Украине, я не удивлюсь
  5. rosomaha Звание
    rosomaha
    -2
    Сегодня, 12:23
    вот что заметил...на любое заявление о усиление страны нато (закупки новых ракет и бп) мы отвечаем "напоминанием о наших РВСН"...блин, но они то собираются бить большим кол-вом обычн вооружения..их (нато) численно больше...идёт ставка на выс/технологичные дальнобойные системы в массовом кол-ве. Создаётся впечатление, что мы как наши геройские прадеды - готовы взорвать планету вместе с собою..дак не доставайся же ты никому!
    1. multicaat Звание
      multicaat
      0
      Сегодня, 12:55
      Цитата: rosomaha
      дак не доставайся же ты никому!

      США за последние лет 30 сделали большой скачок в глобальных возможностях перехвата ракет с ядерными боеголовками. Скажем так, возможности по обороне от ракетного удара выросли в разы.
      Это вполне себе нормальная логика. Проблема в том, что это может сформировать иллюзию безопасности и резко усилить агрессивность поведения, что уже видно. Напомню, что в Румынии и другой восточной европе появились ракетные базы. Когда это было сделало при Кеннеди в Турции, начался серьезный кризис, который называют кубинским, а сейчас США и НАТО наглеют настолько, что считают чем-то обычным размещение подобного вооружения недалеко от нас.
  6. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Сегодня, 12:49
    Иных забот как водится у Швеции нет =/

    Шведы кстати в курсе, что размещение подобных вооружений как раз таки повод иметь к ним вопросы, а не наоборот