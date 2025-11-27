Российские дзюдоисты смогут выступать за рубежом под флагом и гимном России

Международная федерация дзюдо сделала шаг, которого многие вообще не ожидали: сборная России снова допускается к соревнованиям под своим флагом, гимном и государственной символикой. И не когда-нибудь, а уже на ближайшем «Большом шлеме» в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября. На татами выйдут 19 российских спортсменов – наконец-то не в серой, обезличенной форме «нейтралов», а как полноценная российская команда.Исполком IJF объяснил свое решение так: спорт должен оставаться спортом, быть про уважение, про честь, про нормальные правила игры. И если дзюдо строится на идеях мира и взаимного уважения, то странно держать одну из самых сильных команд в дзюдо за дверью международных соревнований.Фактически это первый раз за три года, когда Россия получает право выступать со своей символикой в турнирах IJF. После весны 2022-го федерация сначала закрыла доступ полностью, а затем приняла полумеры – допуск только в нейтральном статусе.Интересно, что даже в рамках состязаний с нейтральным статусом наши дзюдоисты показывали топовый уровень: только в июне на чемпионате мира они взяли пять медалей, из них три – золотые.На фоне того, что многие другие виды спорта для россиян все еще закрыты или увязли в бесконечных ограничениях, ход IJF выглядит важнейшим исключением из правил. Глава МОК недавно призывала спортивные федерации не превращать спорт в место политических баталий, но большинство организаций пока не спешат менять курс.