Российские дзюдоисты смогут выступать за рубежом под флагом и гимном России

Международная федерация дзюдо сделала шаг, которого многие вообще не ожидали: сборная России снова допускается к соревнованиям под своим флагом, гимном и государственной символикой. И не когда-нибудь, а уже на ближайшем «Большом шлеме» в Абу-Даби, который пройдет с 28 по 30 ноября. На татами выйдут 19 российских спортсменов – наконец-то не в серой, обезличенной форме «нейтралов», а как полноценная российская команда.

Исполком IJF объяснил свое решение так: спорт должен оставаться спортом, быть про уважение, про честь, про нормальные правила игры. И если дзюдо строится на идеях мира и взаимного уважения, то странно держать одну из самых сильных команд в дзюдо за дверью международных соревнований.



Фактически это первый раз за три года, когда Россия получает право выступать со своей символикой в турнирах IJF. После весны 2022-го федерация сначала закрыла доступ полностью, а затем приняла полумеры – допуск только в нейтральном статусе.

Интересно, что даже в рамках состязаний с нейтральным статусом наши дзюдоисты показывали топовый уровень: только в июне на чемпионате мира они взяли пять медалей, из них три – золотые.

На фоне того, что многие другие виды спорта для россиян все еще закрыты или увязли в бесконечных ограничениях, ход IJF выглядит важнейшим исключением из правил. Глава МОК недавно призывала спортивные федерации не превращать спорт в место политических баталий, но большинство организаций пока не спешат менять курс.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 12:02
    Очень хорошие новости, НАШИМ спортсменам удачи и побед.
  2. Tooks Звание
    Tooks
    +3
    Сегодня, 12:09
    Долго же они метались из стороны в сторону.
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 12:18
    Ещё бы НЕ laughing Lf yt rjhjnrbq? f jxtym lkbyysq (пардон,других слов на счёт короткого комментария не нашлось)

  4. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -5
    Сегодня, 12:19
    Исполком IJF объяснил свое решение так: спорт должен оставаться спортом, быть про уважение, про честь, про нормальные правила игры.
    Интересно узнать у Исполкома IJF, почем нынче правильные мысли?
  5. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +4
    Сегодня, 12:43
    Исполком IJF объяснил свое решение так: спорт должен оставаться спортом, быть про уважение, про честь, про нормальные правила игры

    Я думаю все прозаичнее. Пришло 19 человек к ним. Положили всю охрану на ковры. И
    Цитата: "В. Высоцкий"
    И мгновенно в зале стало тише,
    Он заметил, что я привстаю...
    Видно, ему стало не до фишек —
    И хвалёный пресловутый Фишер
    Тут же согласился на ничью.
    laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 12:56
      Ещё прозаических - арабы хотят видеть дзюдо, а на наши разборки им глубоко наплевать
  6. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 13:18
    Цитата: роман66
    Ещё прозаических - арабы хотят видеть дзюдо, а на наши разборки им глубоко наплевать

    В любом случае Дзигоро Кано не для того открещивался от корней происхождения своего детища, чтобы неразумная часть последователей его школы прислушивалась к мнению каких-то гайдзин- политиков, желающих потрафить модному тренду на сохранение странного территориального образования "Окраина" в устоявшейся транскрипции местечкового суржика.
    Ощепкова лучше помяните по человечески.
  7. Николай А. Шадов Звание
    Николай А. Шадов
    0
    Сегодня, 13:19
    Что ж, нашим борцам - дополнительная мотивация! Дай им Бог удачи!
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 13:44
    Ни одно уважающее себя гособразование мира бы не стало посылать своих спортсменов выступать под нейтральным флагом и малинку-калинку.