Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке назвал главную задачу организации

С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене.

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке рассказал о приоритетах российского председательства, которое начнется с 1 января 2026 года, а также назвал главную задачу организации.Путин также предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые подтвердили свою эффективность в реальных боевых условиях в рамках вооруженного конфликта на Украине. Российский лидер высказал идею организации в Москве международного форума экспертов, где ключевой темой станет создание архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте.Путин:Российский лидер подчеркнул необходимость расширять взаимодействие между странами для достижения технологического превосходства ОДКБ в военной области. При этом особое внимание планируется уделить укреплению сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.Кроме того, Россия намерена инициировать совместную разработку обновленной антитеррористической стратегии ОДКБ и вместе с партнерами продолжить работу по выявлению и нейтрализации международных террористических групп и их сетей, а также по блокированию источников их финансирования.Следующий саммит ОДКБ Путин предложил провести в Москве 11 ноября следующего года.