Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке назвал главную задачу организации

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке рассказал о приоритетах российского председательства, которое начнется с 1 января 2026 года, а также назвал главную задачу организации.

Путин также предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые подтвердили свою эффективность в реальных боевых условиях в рамках вооруженного конфликта на Украине. Российский лидер высказал идею организации в Москве международного форума экспертов, где ключевой темой станет создание архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте.

Путин:
С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене.


Российский лидер подчеркнул необходимость расширять взаимодействие между странами для достижения технологического превосходства ОДКБ в военной области. При этом особое внимание планируется уделить укреплению сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, Россия намерена инициировать совместную разработку обновленной антитеррористической стратегии ОДКБ и вместе с партнерами продолжить работу по выявлению и нейтрализации международных террористических групп и их сетей, а также по блокированию источников их финансирования.

Следующий саммит ОДКБ Путин предложил провести в Москве 11 ноября следующего года.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 12:12
    Мы видим как "члены" этой организации относятся к интересам России на мировой арене.
    1. Курильщик Звание
      Курильщик
      +7
      Сегодня, 12:26
      ОДКБ- бутафорская организация на деньги России..
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        -6
        Сегодня, 12:28
        ОДКБ- бутафорская организация на деньги России..
        ОДКБ это организация по борьбе с цветными революциями.
        1. Курильщик Звание
          Курильщик
          -1
          Сегодня, 12:33
          по тексту статьи:
          Путин также предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые подтвердили свою эффективность в реальных боевых

          Цитата: Trapp1st
          ОДКБ это организация по борьбе с цветными революциями.

          что за цветные революции такие, где нужны вооружения применяемые на СВО?
          Может просто воровать прекратить и не будет почвы для цветных революций?
          1. Trapp1st Звание
            Trapp1st
            -4
            Сегодня, 12:36
            что за цветные революции такие, где нужны вооружения применяемые на СВО?
            Во первых не понятно о каких именно вооружениях идет речь, во вторых можно посмотреть на пример Сирии.
            Может просто воровать прекратить
            1. Курильщик Звание
              Курильщик
              -1
              Сегодня, 12:39
              Цитата: Trapp1st
              можно посмотреть на пример Сирии.

              Пример Сирии - может просто воровать прекратить? И позаботится о народе?
              1. Trapp1st Звание
                Trapp1st
                +1
                Сегодня, 12:45
                Пример Сирии - может просто воровать прекратить? И позаботится о народе?
                Структура власти в РФ скрупулёзно создаваемая по крупицам, десятками лет, таким рабским трудом на галерах, и что просто взять и перестать воровать, разрушить все что создано для десятков поколений олигархата вперед? Может Вам еще и выборы проводить?
                1. Курильщик Звание
                  Курильщик
                  +1
                  Сегодня, 12:48

                  Не будем дискредитировать власть !!! не холопское это дело!
                  Давайте лучше скинемся на вооружения для ОДКБ!
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Курильщик
        ОДКБ- бутафорская организация на деньги России..

        БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ... what
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Сегодня, 13:01
      Цитата: Vulpes
      Мы видим как "члены" этой организации относятся к интересам России
      Они и на самом деле члены wink
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 12:13
    А как эти страны помогли России с начала С.В.О.? А ну да мы помним что Россия большая и сильная сама разберётся,а то не дай Бог и мы под санкции Запада попадём. А торговать с этими странами опять в кредит или деньги вперёд?
  4. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +3
    Сегодня, 12:20
    Назвал и что? С ним другие участники согласились? Денег на решение выделили?
  6. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    +3
    Сегодня, 12:25
    С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене.

    А что это значит и какие интересы например у России в этой организации ?
    необходимость расширять взаимодействие между странами для достижения технологического превосходства ОДКБ в военной области.

    Например в том что никто из этих стран ОДКБ не признал Крым за Россией, не разорвал дипломатические связи с Украиной, не указал поддержку своему союзнику на международных площадках? Рост русофобии и пропаганда через западные НКО кто-то с этим из ОДКБ борется? Сколько денег вложила каждая страна из ОДКБ в развитие России хотя бы на уровне обороны? И много чего ещё... крч один минус
    Следующий саммит ОДКБ Путин предложил провести в Москве 11 ноября следующего года.

    Будут обсуждать договариваться и дальше вместо реальных дел
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:31
    Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке назвал главную задачу организации


    А Александр III сказал - «У России есть только два союзника — её армия и флот» .

    А все остальные, согласно Писанию,
    Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.
  8. tabex Звание
    tabex
    -1
    Сегодня, 12:32
    Прогаммы русские там развивайте, приезжают новые граждане из ТУК, двух слов связать не могут
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    +5
    Сегодня, 12:43
    К существовании ОДКБ очень много вопросов, начиная с внутренней русофобии, существующей в той или иной мере во всех государствах Средней Азии, и заканчивая помощью этих государств России тогда, когда эта помощь необходима уже самой России. Но, к сожалению, ничего иного на горизонте нет и не предвидится. Поэтому пусть будет ОДКБ, т.к. в противном случае образуется пустота, которая тут же будет заполнена англосаксами, всякими иными гейропейцами и турками и, с учетом истории англосаксов и гейропейцев, тут же начнется война всех против всех. Но, нужно ли это России!?
    Так, что ОДКБ это - такой ограничитель, позволяющий регулировать отношения между странами, который Россия должна постоянно сохранять и следить за тем, чтобы этот ограничитель не развалился.
  11. Arnok Звание
    Arnok
    +3
    Сегодня, 12:50
    запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями

    Это чтоб наши "братушки", которые уже отдались Западу, по нам же этим оружием и впарывали через пару годиков? request
    1. К_4 Звание
      К_4
      0
      Сегодня, 14:01
      Ну так наши верхи об этом не думают, не им же воевать потом, а вот деньги сейчас дают и в нужные карманы. Так что такое вот селяви...
  12. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 13:58
    К этим событиям подходит классика: "С такими союзниками и врагов не надо".
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 14:02
    С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене.

    Высадка на Марс в 2030 году звучит реалистичнее.
    1. Arnok Звание
      Arnok
      0
      Сегодня, 14:14
      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время визита в Вашингтон назвал Дональда Трампа "великим лидером и государственным деятелем, посланным небесами". По словам Токаева, "миллионы людей во многих странах благодарны" Трампу.
      Также Токаев заявил, что под руководством Трампа "Америка вступает в золотой век".

      Ну я не знаю прям, тут может и два года ждать не будут, воткнут кинжал и пораньше.
      Про дружочков армян вообще промолчу.
      Остальные там тоже красавчики, к англичанам и ртом и опой.
  14. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 14:21
    Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке назвал главную задачу организации

    Судя по реакции ОДКБ на войну на Украине, задаешься вопросом- а есть ли ОДКБ или только на бумаге?