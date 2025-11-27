Лукашенко: Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор

4 366 27
Лукашенко: Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор

Участвующий в саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с опубликованным прессой США вариантом плана мирного соглашения. Речь идёт о возможном мирном договоре между Россией и Украиной, а фактически – между Россией и Западом по украинскому вопросу.

По словам Александра Лукашенко, Украина подпишет мирный договор, проект которого предложен Дональдом Трампом.



Лукашенко:

Этот план мирного договора действительно работоспособный. И президент Путин признаёт, что это хорошая основа для дальнейших переговоров.

Напомним, что помимо «плана Трампа» существует ещё и «европейский план». Если в первом варианте ещё встречаются «вменяемые» пункты, то вариант европейский уже сам по себе выглядит как попытка заставить Россию капитулировать. Взять хотя бы пункты о том, что Украина в любом случае может стать членом НАТО, обладать 800-тысячной армией и при этом ни на какие территориальные уступки не пойдёт.

В самих США тем временем пытаются раскрутить скандал со Стивом Уиткоффом, якобы переговоры которого с Юрием Ушаковым попали в сеть. Противники переговорного процесса с Россией даже не спрашивают, а как эти разговоры (если они подлинные) оказались в прессе? Зато следуют призывы к Трампу немедленно снять Уиткоффа с должности спецпредставителя по украинскому урегулированию как «предателя». Трамп накануне прокомментировал этот «слив», заявив, что не видит в словах Уиткоффа ничего предосудительного.
  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +3
    Сегодня, 12:24
    Если в первом варианте ещё встречаются «вменяемые» пункты, то вариант европейский уже сам по себе выглядит как попытка заставить Россию капитулировать
    Оба плана это разные вариации капитуляции РФ.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 13:01
      Не понял а Лукашенко хоть читал, что там нацарапал Трамп, это же в чистом виде бред...... Сказано по пускам ракет по Москве и СПб.... а что по остальным городам можно ? Амнистия всем военным преступникам ВСУ...... остановка по линии соприкосновения, без освобождения регионов входящих в Россию.. сохранение ВСУ ..... и юридическое не признание новых границ России.... это даже не капитуляция, а полное нарушение Конституции России, т.е. измена Родине.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 14:00
        Про фактические репарации забыли.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 12:24
    По словам Александра Лукашенко, Украина подпишет мирный договор, проект которого предложен Дональдом Трампом.


    Был лучшего мнения об Григорьиче. Ну нельзя же так надра**вать на рыжего. Ведь если Россия проиграет, твои шансы, как и Белоруссии, стремяться к нулю.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:26
      Тут такое дело.Видимо амерзцы ему что то пообещали ,и он распелся соловьем на эту тему,помиловал осужденных по террористическим статьям.И-согласен,был тоже лучшего мнения.Хотя он то на своих людей служит,а не на граждан России.А там ,в Белоруссии тоже не все гладко.Эмагары,блин
      1. Maksim Rot Звание
        Maksim Rot
        +4
        Сегодня, 12:32
        Там ещё 100 человек он планирует освободить по аналогичным статьям
        ему что то пообещали

        То что ему пообещали не значит что это будут исполнять
      2. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 12:33
        Не, освобождение Тихановского и смешивание его с коричневой вонючей субстанцией - гениальный ход.
        1. Maksim Rot Звание
          Maksim Rot
          +2
          Сегодня, 12:37
          освобождение Тихановского и смешивание его с коричневой вонючей субстанцией
          европейцам плевать какую куклу ставить ведь кукловод один, вон Зеленый играл 4леном на пианино и его выбрали президентом чтобы начал войну с РФ.
          1. Товарищ Берия Звание
            Товарищ Берия
            0
            Сегодня, 12:42
            Немного не так. Расчет Запада был на Порошенко, но неожиданно для него (Запада), победил Зеленский. Западу плюс, в том, что он сумел быстро сориентироваться, что это за у*****ще (чучело) , и сумел разыграть свою карту.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:30
        Походу Бацка необучаемый. В 2019 году к нему приезжал посланник Трампа, Лукашенко опысался от счастья и стал дистанцироваться от России, вагнеров арестовал. А потом марши, Тихоновская. Сейчас отпустил оппозиционеров в обмен ни на что, на те же грабли
    2. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      +2
      Сегодня, 12:34
      Был лучшего мнения об Григорьиче
      он всегда таким был почитайте его слова о России до 2020 года удивитесь очень сильно.
      Россия проиграет, твои шансы, как и Белоруссии, стремяться к нулю.

      Так а смысл скоро он сам по естественным причинам идёт "после нас хоть потоп" это про него
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 12:24
    ❝ Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор ❞ —

    — Подпишет, но исполнять не будет ...
    (У наших на ЛБС свои планы: "Работайте, братья!")
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 12:27
    Все говорят о Украине, а вот мне интересно, что именно РФ подпишет, можно посмотреть на пункты там в плане?
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      0
      Сегодня, 13:15
      Абсолютно верно.
      Пока все,в том числе и тут в комментариях,обсуждают капитуляцию России,России глубоко пх на эти обсуждения laughing
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:30
    Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор
    Стесняюсь спросить...
    А что... Америка воюет с т.н. бывш. "украиной" (тм)?!..
    И ещё!
    А Россия тоже?.. feel
    Ну, ты... Ляксандра... гонишь.
    Отвечай за себя.
  6. Maksim Rot Звание
    Maksim Rot
    -2
    Сегодня, 12:30
    Этот план мирного договора действительно работоспособный.

    Как и минские например...
    Напомним, что помимо «плана Трампа» существует ещё и «европейский план». Если в первом варианте ещё встречаются «вменяемые» пункты, то вариант европейский уже сам по себе выглядит как попытка заставить Россию капитулировать.

    Точно такой же как и план у Трампа уровня Минских только хуже например чего стоит пункт о бомбежках москвы и питера (на ракеты запрет а на дроны нет)
    В самих США тем временем пытаются раскрутить скандал со Стивом Уиткоффом, якобы переговоры которого с Юрием Ушаковым попали в сеть. Противники переговорного процесса с Россией даже не спрашивают, а как эти разговоры (если они подлинные) оказались в прессе? Зато следуют призывы к Трампу немедленно снять Уиткоффа с должности спецпредставителя по украинскому урегулированию как «предателя».

    Просто дедок Ушаков не в курсе что ватцап сливает данные ЦРУ
  7. жучок120560 Звание
    жучок120560
    +1
    Сегодня, 12:36
    Предложенный Трампом вариант "мирного договора" более всего напоминает Версальский договор, со всеми вытекающими. Только на месте Германии, Россия. Не просто его подписание, а уже сама возможность его обсуждения и принятия в качестве рабочей версии является предательством национальных интересов. Мне кажется, что сейчас ситуация с истинным "лицом" нашей власти очень напоминает фотографию, находящуюся в проявителе - по истечению положенного времени фото будет доступно к просмотру.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:43
    И так, итоги:
    Лукашенко передал Зеленскому: «если ты хочешь сохранить Украину в нынешних границах, нужно договариваться, не надо торпедировать переговоры»

    Другие важные заявления президента Белоруссии журналисту "России-1" Павлу Зарубину:

    🟦 В плане США по Украине Лукашенко не увидел моментов, по которым Киев не мог бы договориться;

    🟦 Пока у Украины есть выход к морю и есть Одесса и Николаев, "этого может и не быть в один миг";

    🟦 В конфликте с Украиной может не быть победителей, а если будет, то это не Евросоюз;

    🟦 Президент Белоруссии "как никогда" верит, что конфликт на Украине близок к окончанию.
  9. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 12:53
    Лукашенко: Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор
    Это не договор - это "филькина грамота", и вменяемые люди это понимают... . sad
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      0
      Сегодня, 13:19
      Цитата: Radikal
      Лукашенко: Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор
      Это не договор - это "филькина грамота", и вменяемые люди это понимают... . sad

      А почему у вменяемых людей такое грустное лицо?)
  10. Виктор Масюк Звание
    Виктор Масюк
    +2
    Сегодня, 12:59
    Лукашенко очень любит надувать щеки по вопросам, к решению которых не имеет никакого отношения.
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:03
    А Лукашенко то откуда знает? С ним что, зеленский консультируется. Или Трамп.
  12. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +2
    Сегодня, 13:05
    Я смотрю Минск 1, Минск 2, Стамбул ничему гаранта не научили.
    Потом опять нам будет жаловаться, что его, как Буратину за нос водили.
    Как сказал Лавров - **билы блин!
    1. К_4 Звание
      К_4
      0
      Сегодня, 14:04
      Так уже депутаты стали говорить, мой "какой хороший план".
      Также Журова в разговоре с "Лентой.ру" заявила, что план мирного урегулирования на Украине из 28 пунктов является достаточно взвешенным, но некоторые моменты необходимо проговорить и усовершенствовать: "Там есть много моментов, которые мы считаем необходимыми. Например, пункт о защите русского языка. Но есть и другие. Например, не до конца ясно, как будет реализовываться схема с расходованием российских замороженных средств с участием США" (Светлана Журова, депутат Госдумы). Она добавила, что лучше комментировать уже окончательный текст. "Но в целом я бы не сказала, что из существующего плана стоит что-то убирать, скорее уточнять", - резюмировала политик.
      Так что я уже начинаю волноваться, что опять на те же грабли, а на мнение народа пофиг и с большой колокольни.
  13. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 13:11
    У Трампа есть козырной туз (раз уж Трамп говорил про козыри), который заставит Зелю мгновенно подписать все, что угодно (туз, кстати, прверен на Януковиче) - пообещать Зеле, что он кончит жизнь в американской тюрьме с 10 пожизнеными сроками по обвинению в коррупции и краже денег США, а также с полной конфискацией всех зарубежных активов и имущества
  14. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 13:48
    Цитата: ЛМН
    Цитата: Radikal
    Лукашенко: Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор
    Это не договор - это "филькина грамота", и вменяемые люди это понимают... . sad

    А почему у вменяемых людей такое грустное лицо?)

    А Вы где этих людей разглядели? bully
  15. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:11
    Лукашенко: Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор

    Главное чтобы мы не подписали эту бумажку!