Лукашенко: Украина подпишет предложенный Трампом мирный договор
Участвующий в саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с опубликованным прессой США вариантом плана мирного соглашения. Речь идёт о возможном мирном договоре между Россией и Украиной, а фактически – между Россией и Западом по украинскому вопросу.
По словам Александра Лукашенко, Украина подпишет мирный договор, проект которого предложен Дональдом Трампом.
Лукашенко:
Этот план мирного договора действительно работоспособный. И президент Путин признаёт, что это хорошая основа для дальнейших переговоров.
Напомним, что помимо «плана Трампа» существует ещё и «европейский план». Если в первом варианте ещё встречаются «вменяемые» пункты, то вариант европейский уже сам по себе выглядит как попытка заставить Россию капитулировать. Взять хотя бы пункты о том, что Украина в любом случае может стать членом НАТО, обладать 800-тысячной армией и при этом ни на какие территориальные уступки не пойдёт.
В самих США тем временем пытаются раскрутить скандал со Стивом Уиткоффом, якобы переговоры которого с Юрием Ушаковым попали в сеть. Противники переговорного процесса с Россией даже не спрашивают, а как эти разговоры (если они подлинные) оказались в прессе? Зато следуют призывы к Трампу немедленно снять Уиткоффа с должности спецпредставителя по украинскому урегулированию как «предателя». Трамп накануне прокомментировал этот «слив», заявив, что не видит в словах Уиткоффа ничего предосудительного.
