Единственная подлодка Польши сломалась по дороге на парад в честь Дня ВМС

В этом году поляки так и не смогут оценить «мощь и гордость» боевого подводного флота республики. Единственная остающаяся на ходу дизель-электрическая подводная лодка в составе флота ORP Orzeł («Орел») не сумела добраться до места проведения парада, посвященного Дню Военно-морских сил. Он должен состояться в день, приуроченный к дате образования ВМС Польши 28 ноября 1918 года.

Польская пресса сообщает, что подлодка накануне вышла из порта Гдыни, но по пути была обнаружена поломка. Экипаж ORP Orzeł сообщил о проблемах, когда субмарина всплыла на поверхность. Что именно произошло и какова причина поломки, информация отсутствует. Подлодка, очевидно на буксире, была возвращена в порт базирования, где будет проходить очередной ремонт на военных верфях оборонного концерна PGZ.

Капитан ВМС Польши Дамиан Пшибыш так прокомментировал инцидент порталу Interia:

Во время выхода в надводном положении произошла неисправность, которая сделала невозможным дальнейший поход. Экипаж немедленно вернулся в порт.

Советская дизель-электрическая подводная лодка ORP Orzeł проекта 877 «Палтус» («Варшавянка») была принята на вооружение ВМС Польши в 1986 году в рамках Организации Варшавского договора. За почти сорок лет в строю ВМС республики субмарина неоднократно выходила из строя. В последний раз такой инцидент произошел в 2024 году.

Портал Interia.pl отмечает, что сильно устаревшая подлодка несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника. В свою очередь, польское издание Komputer Świat констатирует:

Не будет преувеличением сказать, что польские подводные лодки — самая заброшенная часть наших вооружённых сил.

Формально ВМС Польши имеют в своем составе дивизион подводных лодок, но фактически на вооружении лишь одна условно боеспособная подлодка ORP Orzeł. Она используется в основном для тренировок экипажей на живучесть. Две остальные субмарины проекта «Сокол» давно не на ходу.

Правительство Польши планирует закупку новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.

Однако вопрос упирается в наличие средств. Хотя Польша — единственная страна НАТО, которая максимально приблизилась к 5% ВВП оборонного бюджета, в абсолютном выражении в следующем году эти расходы составят 55 млрд евро (4,7% ВВП). При этом Варшава намерена закупить сотни единиц бронетехники, артиллерийских установок, систем ПВО и других вооружений, включая современные самолеты, в основном в Южной Корее и США.

Деньги на всё это приходится привлекать в основном в виде займов. В середине августа этого года бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о надвигающейся угрозе банкротства военного ведомства, если источники финансирования долга не изменятся в ближайшие годы.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 12:50
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:50
    ❝ Единственная подлодка Польши сломалась по дороге на парад в честь Дня ВМС ❞ —

    — «Ну не шмогла я, не шмогла» © ...
  Nexcom
Сегодня, 12:51
    Nexcom
    0
    Сегодня, 12:51
    да распилите уже на иголки эту древнюю ПЛ, поляки, не позорьтесь, если восстановить нормально не можете...laughing
    или к пирсу приварите - музей сделаете.
    ALCA056000
Сегодня, 12:56
      ALCA056000
      +1
      Сегодня, 12:56
      Какой пирс-музей ? Отдать её кастрюлям, будут по своим степям рассекать, ещё кучу адмиралов наплодят laughing
      Nexcom
Сегодня, 13:02
        Nexcom
        0
        Сегодня, 13:02
        laughing отдать то какелам наверно можно. только доплывёт ли своим ходом то... wassat
    Монтесума
Сегодня, 12:56
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 12:56
      Цитата: Nexcom
      или к пирсу приварите

      Да как же вам это в голову пришло - взять вот так просто, и весь военный подводный флот Польши к пирсу приварить! negative
      Nexcom
Сегодня, 12:58
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 12:58
        ...я понял всю глубину своих неправильных советов... feel lol
        поляки меня, наверно, за такое сразу бы грохнули... yes
        Монтесума
Сегодня, 13:04
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 13:04
          Цитата: Nexcom
          поляки меня, наверно, за такое сразу бы грохнули

          Ещё бы, там сейчас такая накачка военной угрозы идёт, аж для всех крупных городов рассчитали риск российского нападения. Всем готовиться и бояться каждый день! fool smile
          Nexcom
Сегодня, 13:14
            Nexcom
            0
            Сегодня, 13:14
            ну а как бздышекам ещё себя вести? за Катынь мы виноваты, Ил-62 ремонтировать двигатели не хотели - пришлось им самим колхозить и мы виноваты что два борта упали (хотя всё было с точностью до наоборот с ремонтом), Качиньского тоже мы спецом гробанули.... прям злодеи мы адские wassat И чего ж бздышекам ещё то ожидать? laughing
      Ропот 55
Сегодня, 13:22
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 13:22
        Монтесума hi ,а ничего что их ВЕСЬ подводный флот состоит из лодки родом из ненавистных им СССР которую им этот самый ненавистный Союз подарил? Вот ведь не ломает их от этого факта
        Монтесума
Сегодня, 13:53
          Монтесума
          0
          Сегодня, 13:53
          Цитата: Ропот 55
          Вот ведь не ломает их от этого факта

          Выборочная десоветизация, как и у их соседей - то, что работает и без чего не обойтись, под каток десоветизации и декоммунизации не подпадает, в отличие от памятников.
  Товарищ Берия
Сегодня, 12:53
    Товарищ Берия
    -1
    Сегодня, 12:53
    Не к рукам (объект Урсулы), так хуже варежки. laughing

    877-й проект в подводном флоте, это как АКМ в пехоте.

    Ну АК - это мой любимый "Фокстрот" (супостат обозвал, но мне нравится), ДЭПЛ 641 проекта, а конкретно - Б-416. Сейчас фото поищу, боюсь времени не хватит.
    Nexcom
Сегодня, 12:56
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:56
      что-то у поляков этот "АКМ" ну никак работать не хочет.... laughing
    Товарищ Берия
Сегодня, 13:04
      Товарищ Берия
      0
      Сегодня, 13:04
      Во. нашел. Момент подготовки к выходу в в почти годовую автономку в Средиземку. По середине.
      Та, кто мористее, стоит сейчас в Калининграде, У стенки - была одно время в Австралии. Обе в качестве музеев.
  4. Комментарий был удален.
  oleg-nekrasov-19
Сегодня, 13:05
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 13:05
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Единственная польская , остающаяся на ходу дизель-электрическая подводная лодка в составе флота ORP Orzeł («Орел») не сумела добраться до места проведения парада

    а назвали бы "Бобер" , то еще как бы дошла
    Товарищ Берия
Сегодня, 13:08
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 13:08
      Не дошла бы. А вот Курва Бобр - точно доплыла бы. По течению lol
      oleg-nekrasov-19
Сегодня, 13:10
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 13:10
        Такое название надо давать только атомным подводным лодкам в составе ВМС Польши , но к сожалению в составе польского флота таковых не имеется , название само по себе резкое, дерзкое и быстрое !!!!
  faiver
Сегодня, 13:11
    faiver
    0
    Сегодня, 13:11
    Мы рады за наших партнеров laughing
  андрей мартов
Сегодня, 13:12
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:12
    Пшеки подводной лодке дали имя "Орёл" . Орлы вроде сухопутные птицы и плавать,а тем более нырять и плавать под водой не умеют. Или по пшекски "Орёл" означает что то морское,типа "Кiт" у укров. . . hi
    solar
Сегодня, 13:51
      solar
      0
      Сегодня, 13:51
      Это историческое название. Польская подлодка Орел известна переходом в Англию в начале Второй Мировой войны. Воевала против фашистов в составе английского флота, пропала без вести в одном из боевых походов.
      андрей мартов
Сегодня, 13:53
        андрей мартов
        0
        Сегодня, 13:53
        "Как вы яхту назовёте,так она и поплывёт!" - из советского мультфильма. . . winked
        solar
Сегодня, 14:09
          solar
          0
          Сегодня, 14:09
          Нормальное название. После смелого прорыва в Англию без карт при попытке интернировать лодку в Таллине, семь раз выходила в боевые выходы, есть потопленные немецкие суда и корабли. В российском флоте, кстати, есть лодка с таким же названием- К-266 «Орёл».
  Алексей_12
Сегодня, 13:13
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 13:13
    Она используется в основном для тренировок экипажей на живучесть

    Обычно лодку на живучесть проверяют.А тут - экипаж то не жалко?
    Товарищ Берия
Сегодня, 13:20
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 13:20
      Если следовать букве Корабельного Устава, то "для тренировок экипажа в борьбе за живучесть". Лодка без экипажа - "железо", а оно, как известно, тяжелее воды.
      Алексей_12
Сегодня, 13:24
        Алексей_12
        +2
        Сегодня, 13:24
        Ну немного не все выделил. "На", это далеко не
        Цитата: Товарищ Берия
        за

        lol
        З.Ы. ДА и не все Уставы знают. Я вот как ползущая корабельные не знаю от слова совсем, даже гуглом лень laughing
  kriten
Сегодня, 13:22
    kriten
    0
    Сегодня, 13:22
    Поляк без лошади не воин совсем. А конницы сейчас нет. Подлодки -это игрушки для самоутверждения, особенно на Балтике.
    solar
Сегодня, 14:14
      solar
      0
      Сегодня, 14:14
      Поляк без лошади не воин совсем.

      По степи, зноем опаленной,
      В сухом, горячем ковыле
      Семен Михайлович Буденный
      Скакал на рыжем кобыле.
  Metallurg_2
Сегодня, 13:27
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 13:27
    Как xoxлы со своим пiдвiдним човнiм "Запорiжжя".
    Но эта хотя бы на ходу, а не к пирсу приварена рельсами. Но надолго ли?
  Дилетант
Сегодня, 13:30
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:30
    "Варшавянка" не захотела потешить пшек0в. У мореходов "от можа до можа" руки не оттуда растут, что бы с такой техникой управляться.
  AK-1945
Сегодня, 13:31
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 13:31
    Жаль, что сломалась, а не утонула. laughing
  rosomaha
Сегодня, 13:52
    rosomaha
    -2
    Сегодня, 13:52
    а это потому, что у них экипаж соотв-й: Бобр Курвовский, Бздашек Заподловский, Мразек Гнидовский, Гаджеж Подлецкий, Гныдак Подлянкович, Анти Российский, Крут Жопатинский
  Sergey39
Сегодня, 13:58
    Sergey39
    -1
    Сегодня, 13:58
    Польская ПЛ «Орел», все больше напоминает украинскую ПЛ «Запорожье». Которая, была приварена к причалу в Севастополе, чтоб не утонула.
  Ronrew
Сегодня, 14:02
    Ronrew
    0
    Сегодня, 14:02
    Внесу ложку дегтя в бочку мёда. В чужом глазу соринку видим, а в своём бревна не замечаем. На Балтийском Флоте в строю единственная подводная лодка проекта 877ЭКМ Б-806 Дмитров (почти ровесница польской ПЛ). Показательна история "ремонта" и списания ПЛ проекта 641Б, а именно Б-380 на Черноморском Флоте (история, читая которую одновременно плачешь и гомерически смеёшься).
  Joker62
Сегодня, 14:17
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:17
    Единственная подлодка Польши сломалась по дороге на парад в честь Дня ВМС

    Замечательно! good
    А теперь, пшеки, берите весла и гребите до пирса. wassat
    Два фута вам, пшеки, под килём! lol