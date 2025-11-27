Единственная подлодка Польши сломалась по дороге на парад в честь Дня ВМС
В этом году поляки так и не смогут оценить «мощь и гордость» боевого подводного флота республики. Единственная остающаяся на ходу дизель-электрическая подводная лодка в составе флота ORP Orzeł («Орел») не сумела добраться до места проведения парада, посвященного Дню Военно-морских сил. Он должен состояться в день, приуроченный к дате образования ВМС Польши 28 ноября 1918 года.
Польская пресса сообщает, что подлодка накануне вышла из порта Гдыни, но по пути была обнаружена поломка. Экипаж ORP Orzeł сообщил о проблемах, когда субмарина всплыла на поверхность. Что именно произошло и какова причина поломки, информация отсутствует. Подлодка, очевидно на буксире, была возвращена в порт базирования, где будет проходить очередной ремонт на военных верфях оборонного концерна PGZ.
Капитан ВМС Польши Дамиан Пшибыш так прокомментировал инцидент порталу Interia:
Советская дизель-электрическая подводная лодка ORP Orzeł проекта 877 «Палтус» («Варшавянка») была принята на вооружение ВМС Польши в 1986 году в рамках Организации Варшавского договора. За почти сорок лет в строю ВМС республики субмарина неоднократно выходила из строя. В последний раз такой инцидент произошел в 2024 году.
Портал Interia.pl отмечает, что сильно устаревшая подлодка несет большую опасность для членов экипажа, чем для возможного противника. В свою очередь, польское издание Komputer Świat констатирует:
Формально ВМС Польши имеют в своем составе дивизион подводных лодок, но фактически на вооружении лишь одна условно боеспособная подлодка ORP Orzeł. Она используется в основном для тренировок экипажей на живучесть. Две остальные субмарины проекта «Сокол» давно не на ходу.
Правительство Польши планирует закупку новых субмарин в рамках программы Orka. Поставить подводные лодки предложили Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.
Однако вопрос упирается в наличие средств. Хотя Польша — единственная страна НАТО, которая максимально приблизилась к 5% ВВП оборонного бюджета, в абсолютном выражении в следующем году эти расходы составят 55 млрд евро (4,7% ВВП). При этом Варшава намерена закупить сотни единиц бронетехники, артиллерийских установок, систем ПВО и других вооружений, включая современные самолеты, в основном в Южной Корее и США.
Деньги на всё это приходится привлекать в основном в виде займов. В середине августа этого года бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о надвигающейся угрозе банкротства военного ведомства, если источники финансирования долга не изменятся в ближайшие годы.
