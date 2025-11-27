Суд вынес приговор по делу о теракте на Крымском мосту

2 749 20
Суд вынес приговор по делу о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поставил точку в одном из самых громких дел последних лет касательно теракта на Крымском мосту. Восемь человек получили пожизненные сроки – максимальное наказание, которое возможно в современной Росиии.

В списке – Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.



Следствие настаивает, что именно эти люди оказались звеньями одной большой схемы, которую, по версии обвинения, курировал первый замглавы СБУ Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ).

Взрывчатку, как утверждают следователи, изготовили на Украине, замаскировали под груз строительной пленки, погрузили в фуру и отправили через несколько границ к Крымскому мосту.

Утро 8 октября 2022 года помнят многие: кадры огня и обрушенных пролетов разлетелись по всему миру за минуты. Фура взорвалась прямо на автодорожной части моста. Три пролета рухнули, пять человек погибли – сам водитель грузовика и четверо гражданских в соседней машине.

Суд шел в закрытом режиме – без прессы, без подробностей, которые можно было бы обсуждать в прямом эфире. Прокуратура потребовала для всех пожизненное и свое получила. Ни один из обвиняемых свою вину так и не признал. Они твердят, что не знали, что перевозят, что были обычными предпринимателями, логистами, арендаторами SIM-карт или водителями, которые просто делали свою работу.

Но следствие уверено в другом: что все они, каждый по-своему, были частью организованной группы, собранной СБУ специально для проведения теракта.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kriten Звание
    kriten
    -2
    Сегодня, 13:24
    Еще бы принять меры к тому, что бы содержать под стражей, кормить и лечить было за счет личных средств депутатов и администрации президента.
    1. Новик225 Звание
      Новик225
      0
      Сегодня, 14:13
      ну, вообще-то ФСИН - доходное учреждение. Дешевый труд заключенных приносит прибыли государству. Не уверен, что это относится к осужденным пожизненно - у них особые условия содержания, но в целом - система приносит государству деньги.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 13:26
    Прокуратура потребовала для всех пожизненное и свое получила. Ни один из обвиняемых свою вину так и не признал.
    Жаль, нет альтернативы - в таз с цементом, и с моста сбросить. Потом можно было бы дайверов на экскурсии водить за большую денежку. Отбою, КМК, от желающих не было бы.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 13:46
      Я тоже за возвращение высшей меры за госизмену. am
      Цитата: Товарищ Берия
      в таз с цементом, и с моста сбросить

      Конечно не "зачем жэ так круто" (с). Пуля в тупую башку. Дешиво и сердито + пару месяцев на баланде подержать и туда-сюда даты переназначать. Ожидание смерти хуже самой смерти (с)
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Сегодня, 13:48
      Может кто то и не знал о взрывчатке, однако в условиях войны был обязан бдеть, что бы чего то неладного не случилось, а не переоформлять липовые документы. Это также, что бы другим было неповадно.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:13
      По большому счету-есть.Правда,это все было бы делать втихую.Так,инфаркт,поскользнулся..Как запасные челюсти,на всякий случай в к.ф."Комедия строгого режима"
  3. Комментарий был удален.
  4. ЛМН Звание
    ЛМН
    +4
    Сегодня, 13:34
    Рискну сейчас на критику нарваться.. feel
    Вроде сейчас комментарий написал,даже Нурпаша Кулаева вспомнил.
    Но ведь реально кто то мог не знать?
    Водитель грузовика ведь не знал request
    1. Chip4ik Звание
      Chip4ik
      0
      Сегодня, 13:37
      На полиграф всех по 2 раза и все выяснится.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 13:54
        Цитата: Chip4ik
        На полиграф всех по 2 раза и все выяснится.

        Надеюсь их на полиграфе проверили
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:01
        Chip4ik hi ,эту систему можно обмануть причём не надо быть семи пядей во лбу или Джейсоном Борном.
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 13:40
      Цитата: ЛМН
      Водитель грузовика ведь не знал

      В живых остались кто знал. Парадокс... да? Если влепили по максимуму- значит улик и т.д.достаточно.Случайных людей на пожизненное приговоренных не бывает. А тут за сам факт связи с врагом нада вышку давать по законам военного времени. am
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        +2
        Сегодня, 13:57
        Цитата: Алексей_12
        Цитата: ЛМН
        Водитель грузовика ведь не знал

        В живых остались кто знал. Парадокс... да? Если влепили по максимуму- значит улик и т.д.достаточно.Случайных людей на пожизненное приговоренных не бывает. А тут за сам факт связи с врагом нада вышку давать по законам военного времени. am

        Да не вопрос.
        Просто там достаточно много народу.И все в отказ ..обычно один-другой сливаются.
        Странно,что ни кто не признал.
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          0
          Сегодня, 14:18
          Цитата: ЛМН
          Странно,что ни кто не признал

          Вы слабо знакомы с судебной практикой. У меня одна из бывших - нач следоков спец милиции одного ЗАТО. Просто те, кто признал, пошел на сделку и открыто не фигурировал. Остались те, кого сдали их жэ подельники. А на тех кто остался - это идиологические. Их продавливать смысла нет. Потраченное время и ресурсы. Поэтому им кроме как в отказку идти - делать то и нечего. Следствию плевать признали они или нет. Есть ли раскаянье. РАньше при этом можно было смягчить приговор с вышки иногда до пожизненного. Сейчас пожизненное -это высшая мера на территории РФ. Так что я не думаю, чтобы они там стали ползать на коленях и созноваться во всем, вплоть до таракана, которого в детстве убили и у них психологическая травма.
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            0
            Сегодня, 14:24
            Цитата: Алексей_12
            Цитата: ЛМН
            Странно,что ни кто не признал

            Вы слабо знакомы с судебной практикой. У меня одна из бывших - нач следоков спец милиции одного ЗАТО. Просто те, кто признал, пошел на сделку и открыто не фигурировал. Остались те, кого сдали их жэ подельники. А на тех кто остался - это идиологические. Их продавливать смысла нет. Потраченное время и ресурсы. Поэтому им кроме как в отказку идти - делать то и нечего. Следствию плевать признали они или нет. Есть ли раскаянье. РАньше при этом можно было смягчить приговор с вышки иногда до пожизненного. Сейчас пожизненное -это высшая мера на территории РФ. Так что я не думаю, чтобы они там стали ползать на коленях и созноваться во всем, вплоть до таракана, которого в детстве убили и у них психологическая травма.

            Это тянет на фильм!
            hi
            Ждём в прокате))
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:03
      ЛМН hi ,в верху написали в условиях проведения С.В.О. повышенная бдительность не роскошь и не режим хочу-не хочу особенно для перевозчиков,и атака на аэродромы лишнее тому подтверждение.
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 14:10
      Цитата: ЛМН
      Рискну сейчас на критику нарваться.. feel
      Вроде сейчас комментарий написал,даже Нурпаша Кулаева вспомнил.
      Но ведь реально кто то мог не знать?
      Водитель грузовика ведь не знал request
      Ваш риск вполне оправдан, поскольку о том, что в грузовике находится взрывчатка водитель грузовика действительно не знал, т.к. его использовали вслепую и по задумке бандерлогов он не должен был доехать до конца моста.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 14:15
        Цитата: Ныробский
        Цитата: ЛМН
        Рискну сейчас на критику нарваться.. feel
        Вроде сейчас комментарий написал,даже Нурпаша Кулаева вспомнил.
        Но ведь реально кто то мог не знать?
        Водитель грузовика ведь не знал request
        Ваш риск вполне оправдан, поскольку о том, что в грузовике находится взрывчатка водитель грузовика действительно не знал, т.к. его использовали вслепую и по задумке бандерлогов он не должен был доехать до конца моста.

        Так в том и вопрос!
        Кто из этих 8-ых,знал что в грузе есть взрывчатка?
        Кто то из них мог кокаин перевозить,другой редких животных и т.д.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:51
    А что насчёт Малюка и прочих? Им никто не собирается отправить подарочков чтоб отправить на страшный суд? Или им амнистия, а эти пусть сидят?
  6. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 13:57
    Цитата: ЛМН
    Рискну сейчас на критику нарваться.. feel
    Вроде сейчас комментарий написал,даже Нурпаша Кулаева вспомнил.
    Но ведь реально кто то мог не знать?
    Водитель грузовика ведь не знал request

    Люди перестают думать и прогнозировать последствия своих действий/бездействий, объясняя осознанием себя маленькими квадроберами системы. Удобно и всех устраивает. Послушные маленькие потребители. Такие никогда осознано не вынесут кортеж с зажравшимися членовозами. А вот просто сделать мимоходом бяку никому конкретно, но за толику малую: пол-страны наберётся. Это как фиги в кармане крутить. На избранников наших гляньте, цвет же нации, плюнуть некуда.
  7. ЛМН Звание
    ЛМН
    0
    Сегодня, 14:11
    Цитата: Ропот 55
    ЛМН hi ,в верху написали в условиях проведения С.В.О. повышенная бдительность не роскошь и не режим хочу-не хочу особенно для перевозчиков,и атака на аэродромы лишнее тому подтверждение.

    hi
    Да,скорее соглашусь,хотя соглашусь lol
    Хз кто проверяет,что именно туда загружается.Виноваты они?Конечно!
    Был ли там умысел?Нет или был..

    Согласен впрочем,лучше садить,а там смотреть