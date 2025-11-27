Суд вынес приговор по делу о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поставил точку в одном из самых громких дел последних лет касательно теракта на Крымском мосту. Восемь человек получили пожизненные сроки – максимальное наказание, которое возможно в современной Росиии.В списке – Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян.Следствие настаивает, что именно эти люди оказались звеньями одной большой схемы, которую, по версии обвинения, курировал первый замглавы СБУ Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ).Взрывчатку, как утверждают следователи, изготовили на Украине, замаскировали под груз строительной пленки, погрузили в фуру и отправили через несколько границ к Крымскому мосту.Утро 8 октября 2022 года помнят многие: кадры огня и обрушенных пролетов разлетелись по всему миру за минуты. Фура взорвалась прямо на автодорожной части моста. Три пролета рухнули, пять человек погибли – сам водитель грузовика и четверо гражданских в соседней машине.Суд шел в закрытом режиме – без прессы, без подробностей, которые можно было бы обсуждать в прямом эфире. Прокуратура потребовала для всех пожизненное и свое получила. Ни один из обвиняемых свою вину так и не признал. Они твердят, что не знали, что перевозят, что были обычными предпринимателями, логистами, арендаторами SIM-карт или водителями, которые просто делали свою работу.Но следствие уверено в другом: что все они, каждый по-своему, были частью организованной группы, собранной СБУ специально для проведения теракта.

