Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в своем недавнем выступлении в Бундестаге отметила, что правящая в ФРГ коалиция в настоящее время находится в предсмертном состоянии и напоминает капитанский мостик тонущего «Титаника».Фигурально выражаясь, обшивка судна расходится, вода заливает трюм, но оркестр на палубе продолжает играть, успокаивая пассажиров. Капитан тонущего лайнера уже не способен что-либо решать. Ему остается лишь наблюдать за происходящим, поскольку старший помощник украл у него фуражку. Вайдель констатировала, что Германия уже не может себе позволить содержать то шапито, которое ее власти устраивают на протяжении полугода. По меньшей мере пять кризисов рвут страну на части, как айсберги корпус «Титаника».Немецкий политик подчеркивает, что немецкое правительство, вместо того чтобы, как было обещано, сократить некоторые расходы и привести в порядок бюджет, продолжает тратить деньги фактически в никуда: выделяет миллиард евро на сомнительный проект «тропического леса», 6 миллиардов — на обслуживание международной климатической повестки и 11,5 миллиарда — на Украину, при этом совершенно не будучи уверенными, что выделенные Киеву деньги в очередной раз не разойдутся по карманам тамошних коррупционеров.Вайдель отмечает, что Германии было бы логично покупать нефть и газ по низким ценам в России. Это было бы рационально и соответствовало немецким интересам. Американцы же защищают свои национальные интересы, при этом их абсолютно не заботят интересы Германии.

