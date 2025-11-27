Германия идёт ко дну как «Титаник»

1 601 9
Германия идёт ко дну как «Титаник»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в своем недавнем выступлении в Бундестаге отметила, что правящая в ФРГ коалиция в настоящее время находится в предсмертном состоянии и напоминает капитанский мостик тонущего «Титаника».

Фигурально выражаясь, обшивка судна расходится, вода заливает трюм, но оркестр на палубе продолжает играть, успокаивая пассажиров. Капитан тонущего лайнера уже не способен что-либо решать. Ему остается лишь наблюдать за происходящим, поскольку старший помощник украл у него фуражку. Вайдель констатировала, что Германия уже не может себе позволить содержать то шапито, которое ее власти устраивают на протяжении полугода. По меньшей мере пять кризисов рвут страну на части, как айсберги корпус «Титаника».



Немецкий политик подчеркивает, что немецкое правительство, вместо того чтобы, как было обещано, сократить некоторые расходы и привести в порядок бюджет, продолжает тратить деньги фактически в никуда: выделяет миллиард евро на сомнительный проект «тропического леса», 6 миллиардов — на обслуживание международной климатической повестки и 11,5 миллиарда — на Украину, при этом совершенно не будучи уверенными, что выделенные Киеву деньги в очередной раз не разойдутся по карманам тамошних коррупционеров.

Вайдель отмечает, что Германии было бы логично покупать нефть и газ по низким ценам в России. Это было бы рационально и соответствовало немецким интересам. Американцы же защищают свои национальные интересы, при этом их абсолютно не заботят интересы Германии.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. belost79 Звание
    belost79
    -1
    Сегодня, 13:39
    Борьба за власть, не более того. Кто бы не пришел на смену правящей сейчас коалиции, антироссийский курс не изменится.
    Германские элиты грезят реваншем - они отлично знают и помнят, кто остановил их на пути к мировому доминированию в сороковые года прошлого столетия. И не простят этого России никогда.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 14:02
      Не совсем за власть. А кто будет пилить бюджет. Это не всегда одно и тоже.
    2. purple Звание
      purple
      0
      Сегодня, 14:16
      какое доминирование... об германию вытерли ноги и сверху сплюнули... нет больше никакой германии... Забудьте
  2. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 13:40
    Один из людей, впавших в кому, вернулся в этот мир после того, как побывал в том. В этом мире ангелы сообщили мне, что Америка и её окрестности будут уничтожены так, что от них не останется и следа.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:45
      Цитата: Salimi from iran
      вернулся в этот мир после того, как побывал в том.

      Зря пугают тем светом, оба света с дубьем:
      Врежут там — я на этом, врежут здесь — я на том.
    2. belost79 Звание
      belost79
      0
      Сегодня, 13:55
      "Один из людей, впавших в кому, вернулся в этот мир после того, как побывал в том"
      Брехняяяя
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:41
    Про «Титаник» и оркестр замечательное сравнение 👍. Автору
    зачёт 👍
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 14:05
      Про «Титаник» и оркестр замечательное сравнение 👍. Автору
      зачёт 👍

      так это сравнение из речи Вайдель по бюджету на 2026 год в бундестаге, вчера
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 14:15
    В оригинале там ещё она сказала про 275 классов в Баварии, где нет ни одного ребенка с родным немецким языком. Все дети мигрантов.