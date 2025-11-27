Второй импортозамещённый МС-21 приступил к сертификационным полётам

Второй пассажирский лайнер МС-21-310 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям. Самолет находится в Жуковском, откуда совершает полеты. Об этом сообщает Ростех.Второй импортозамещенный МС-21 начал летные сертификационные испытания, уже совершив первый вылет, в ходе которого экипаж проверил устойчивость и управляемость лайнера с отечественными приводами системы управления. Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, ведущих инженеров по летным испытаниям – бортовых операторов Олега Березина, Антона Кузнецова и Григория Кудряшова, а также летчика-испытателя 1 класса Николая Григорьева.Отмечается, что ранее этот борт совершил беспересадочный полет из Иркутска в Жуковский, преодолев 4300 км. Как подчеркнули в ОАК, подключение второго самолета МС-21 к сертификационным испытаниям значительно ускорит их.Как ранее сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации, импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310 начнет поступать в российские авиакомпании в следующем году после завершения сертификационных испытаний. На данный момент первые серийные самолеты уже собираются в цехах Иркутского авиазавода.МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»