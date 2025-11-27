Второй импортозамещённый МС-21 приступил к сертификационным полётам

Второй пассажирский лайнер МС-21-310 с российскими системами приступил к сертификационным испытаниям. Самолет находится в Жуковском, откуда совершает полеты. Об этом сообщает Ростех.

Второй импортозамещенный МС-21 начал летные сертификационные испытания, уже совершив первый вылет, в ходе которого экипаж проверил устойчивость и управляемость лайнера с отечественными приводами системы управления. Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, ведущих инженеров по летным испытаниям – бортовых операторов Олега Березина, Антона Кузнецова и Григория Кудряшова, а также летчика-испытателя 1 класса Николая Григорьева.



Отмечается, что ранее этот борт совершил беспересадочный полет из Иркутска в Жуковский, преодолев 4300 км. Как подчеркнули в ОАК, подключение второго самолета МС-21 к сертификационным испытаниям значительно ускорит их.

Как ранее сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации, импортозамещенный пассажирский лайнер МС-21-310 начнет поступать в российские авиакомпании в следующем году после завершения сертификационных испытаний. На данный момент первые серийные самолеты уже собираются в цехах Иркутского авиазавода.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Лайнер создан на базе новейших разработок и ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.

  1. dnestr74 Звание
    dnestr74
    +1
    Сегодня, 13:37
    От чего зависят сроки этих испытаний? Скорее бы в серию.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 13:42
      Как подчеркнули в ОАК, подключение второго самолета МС-21 к сертификационным испытаниям значительно ускорит их.

      процесс пойдет быстрее.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      -1
      Сегодня, 13:52
      Скорее бы в серию

      Да, скорее бы в серию запустили.
      Но, тут уже писали, что с МС-21 не все так просто: самолет в производстве потяжелел на 5 т относительно проекта, и поэтому не получили заявленную в ТЗ дальность. Так, что, будет летать совсем не там, где предполагалось ранее.
      Но, и это более, чем, хорошо. Т.к. нам удалось восстановить разрушенное в лихие 90-е либерастами наше самолетостроение. Все остальное в дальнейшем приложиться. Главное - полетел полностью сделанным в России - нами самолет, без всяких этих буржуйских заморочек.
      1. faiver Звание
        faiver
        +2
        Сегодня, 14:03
        удалось восстановить разрушенное в лихие 90-е либерастами наше самолетостроение
        - а может не надо про 90-ые? Это было уже в 2000-ые, а в 90-ые строились Ту-154б, Ту-204, Ил-96, я не единожды на Ил-96 летал в качестве пассажира в 2000 году по моему или в 2001г.
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 14:03
        Он не потяжелел на 5 тонн.Уже опровергали эту новость официально.
        1. faiver Звание
          faiver
          0
          Сегодня, 14:05
          тогда в чем траблы? .........
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            +1
            Сегодня, 14:16
            Всё новое всегда трудно и долго рождается. МС-21-310 во многом первопроходец гражданской авиации России 21 века,на нём всё соответствует современным мировым стандартам в авиации,но при этом же он создаётся полностью усилиями одной страны.Некоторое перетяжеление конструкции есть,но через два года уже в новой модификации этот просчёт обещают устранить за счёт внедрения новых отечественных композитов.Так как в своё время появилась срочная необходимость импортозаместить иностранные композиты,то пришлось искать свои композиты которые оказались немного тяжелее специализированных западных,но выбора не было,так как было мало времени на поиск решения.
            1. faiver Звание
              faiver
              0
              Сегодня, 14:21
              т.е. он все-таки потяжелел, но не на 5 тонн?
              но через два года уже в новой модификации этот просчёт обещают устранить за счёт внедрения новых отечественных композитов
              - дай то бог, но вот нет веры ни Чемезову, ни Мантурову - поживем, увидим....
              1. Sky Strike fighter Звание
                Sky Strike fighter
                0
                Сегодня, 14:23
                Цитата: faiver
                тогда в чем траблы? .........


                Вот ещё информация.Фактически более высокий MTOW компенсировал рост пустого веса — и дальность 3830 км соответствует оптимальной загрузке для 175 кресел. Выходит, что при полной загрузке дальность составит около 3160 км, а при облегчённой компоновке — до 4000 км.

                .Напомним, сразу после новостей о сокращении дальности полёта МС-21 с 5100 до 3830 км появились слухи, что российский лайнер «поправился» на 6 тонн. Эти цифры разошлись по СМИ, но, как выяснилось, оказались неверны: журналисты спутали максимальный взлётный вес (MTOW) с весом пустого самолёта (OEW).
                Реально увеличился только взлётный вес — с 79 250 до 85 000 кг, то есть на 5,75 тонны. Сам самолёт стал тяжелее всего приблизительно 3 тонны, с 43 400 до 46 500 кг, если считать по новым расчётам.
                Однако увеличение веса не страшно. Ведь при проектировании любого лайнера конструкторы балансируют между весом пустого самолёта, загрузкой и объёмом топлива. ... Снизить вес обратно уже не получится: отечественные материалы и системы неизбежно немного тяжелее западных аналогов. Теперь ключ к дальности — не в композитах, а в доработке двигателей ПД-14 для снижения удельного расхода топлива.


                https://www1.ru/news/2025/11/13/stal-izvesten-ves-samoleta-ms-21-310-posle-snizeniia-dalnosti-poleta.html
    3. Phoenix Point
      Phoenix Point
      +1
      Сегодня, 13:54
      Если очень грубо, устранение дефектов проекта на ранних этапах, которые были неочевидны на этапе проектирования. Чтобы не повторять путь F-35.
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 14:00
      Цитата: dnestr74
      От чего зависят сроки этих испытаний? Скорее бы в серию.


      От интенсивности выполнения программы летных испытаний.Подробности прохождения летных испытаний по ссылке.

      . Промежуточные итоги сертификации
      Наш мини-рейтинг продвижения проектов ОАК на 16 ноября 2025 года выглядит следующим образом.

      Ту-214 - 100% (+1% за 19 дней)
      Ил-114-300 - 89% (+4%)
      Суперджет - 86% (+2%)
      МС-21 - 62% (+3%)
      Ил-96-400М - 15% (без изменений)


      https://dzen.ru/a/aRs3zLcrO1D4q3KH
    5. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 14:14
      Цитата: dnestr74
      От чего зависят сроки этих испытаний? Скорее бы в серию.

      Сроки испытания зависит от многих парметров, которые должны выдержать все режимы: от климатических до критических отказ(ов) движка(ов) во время полёта. И конечно же, минимальные шумы в салоне или вообще без шума (опять же, зависит от самых движков).
      И еще проверяют выбрации и облединение как фюзеляжа и так крыло.
      С одной машиной испытание на сертификации долго и муторно. С двумя, это уже быстрее. И самое главное, уже идет набор статитики на отказ блоков и модулей.
      А так, пожелаю нашим испытателям быстрее и качественно провести все необходимые сертификационные испытания для ввода в серию.
    6. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 14:18
      Ни в коем случае не торопиться, иначе мс21 грозит участь лайнера мечты 787. Уже в стадии производства у того пошли косяки с горящими аккумуляторами, треснутыми крыльями и т.д. Там больше десятка косяков было. Это привело к убыткам, от которых Боинг до сих пор не может оправиться.
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 13:40
    Слава Богу, стронулись с мертвой точки.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 13:45
      Что есть стронулось? Так оно вроде уж больше 10 лет двигается и двигается. Вправо
      1. Azimutt Звание
        Azimutt
        0
        Сегодня, 14:18
        Так долго, потому что проделывается двойная работа - сначала самолёты разрабатывались в том числе и под западные комплектующие, а сейчас уже с импортозамещённые, что намного сложнее, потому что некоторые компетенции были утеряны или их не было совсем в авиаотрасли.
        И вообще, "скоро только кошки родятся" (с)
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      0
      Сегодня, 13:55
      Слава Богу, стронулись с мертвой точки.


      Главное не бросать на полпути начатое дело и запустить в серию. Западные конкуренты видимо заранее начнут грязные статейки тискать в сми, а то и просто вредить экономически через нашу пятую колонну.
  3. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 13:43
    Напоминает "все в ОСАВИАХИМ", годы первых пятилеток и гайки, выточенные вручную напильниками.