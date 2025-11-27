Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР

Русский язык в КНДР теперь не просто факультатив для энтузиастов – его сделали обязательным для всех школьников с четвертого класса. Об этом на межправкомиссии в Москве напомнил министр Александр Козлов.

Для Северной Кореи это не выглядит чем-то необычным: русский там и так в топе самых популярных иностранных языков. Сейчас его учат примерно 600 человек – немного, конечно, но для закрытой страны с жесткой образовательной системой это внушительная цифра. А вот в России корейский изучают около 3000 школьников, чаще как второй или третий иностранный.



Обмен студентами растет. В прошлом году почти сотня северокорейцев поступила в российские вузы – ДВФУ, МГИМО, РУДН. С другой стороны, около 300 российских студентов решили попробовать себя в корейском языке. Педвузов с таким направлением всего три, но желающих хватает.

Параллельно идет и профессиональная подготовка: 29 геологов из КНДР прошли российские курсы по поисковым и аналитическим специальностям, а еще были программы для банковских работников, энергетиков, медиков.

На уровне вузов контактов между Россией и КНДР становится все больше. Так, в мае 2025-го во Владивостоке впервые прошел форум ректоров двух стран.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:53
    ❝ Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР ❞ —

    — Ким плохому не научит ...
    Fachmann
      Fachmann
      0
      Сегодня, 13:57
      Владимир Владимирович! В "Телеге" пишут, что корейские бойцы вновь конкретно начали действовать на фронте. И не только как сапёры...
      Владимир Владимирович Воронцов
        Владимир Владимирович Воронцов
        +1
        Сегодня, 13:59
        ❝ В "Телеге" пишут, что корейские бойцы вновь конкретно начали действовать на фронте. И не только как сапёры ... ❞ —
        isv000
          isv000
          0
          Сегодня, 14:21
          .
          Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
          ❝ В "Телеге" пишут, что корейские бойцы вновь конкретно начали действовать на фронте. И не только как сапёры ... ❞ —

          Это буряты...
  Fachmann
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 13:53
    Вот кому нужно конкретно в оснащении новейшим оружием помогать! А то, ОДКБ, ОДКБ... angry
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Fachmann
      А то, ОДКБ, ОДКБ...

      Обеспечение безопасности взвалено на Россию... recourse
      Fachmann
        Fachmann
        0
        Сегодня, 14:00
        По Ильфу и Петрову?
        "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" recourse
  Алексей_12
    Алексей_12
    +1
    Сегодня, 13:57
    к 5 нашим союзникам (армия, флот, вкс, рвсн + Беларусь) - добавилась КНДР soldier
    З.Ы. По отзывам сослуживцев, кто с ними контактировал и частично обучал - спецы грамотные. Несмотря на языковой барьер- схватывают все отлично. Но приходится в большинстве случаев пока на английском. Но я думаю не надолго good .
    Лимон
      Лимон
      0
      Сегодня, 14:03
      Ну насчет Белоруссии (пока там ЛАГ двухстултчатый) спорно? в случае чего он опять заявит,что это не их война...
    советник 2 уровня
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Алексей_12
      Но приходится в большинстве случаев пока на английском.

      странно.. в армии КНДР английский учит только разведка.. а у нас вроде стрелки и саперы "гостят".. опять усомнился в правдивости Ваше информации hi
      Алексей_12
        Алексей_12
        0
        Сегодня, 14:22
        Цитата: советник 2 уровня
        в армии КНДР английский учит только разведка.

        Мы как то проект на гражданке с хёндэ внедряли (южнокорейцы понятное дело, но не суть). Так там все представители проекта, вплоть до младших разрабов и тестеров знали английский, пусть и с акцентом и ошибками небольшими, кто младший специалист. А вы про военных сомневаитесь? Пусть и соседней страны и все такое.
        советник 2 уровня
          советник 2 уровня
          0
          Сегодня, 14:23
          Цитата: Алексей_12
          Мы как то проект на гражданке с хёндэ внедряли (южнокорейцы понятное дело, но не суть). Так там все представители проекта, вплоть до младших разрабов и тестеров знали английский, пусть и с акцентом и ошибками небольшими, кто младший специалист.

          да нет.. как раз в этом и суть.. ЮК специалисты встроены в мировое сообщество, в отличие от солдат КНДР.. как то странно их считать тождественными лицами.. laughing
    isv000
      isv000
      +2
      Сегодня, 14:19
      Цитата: Алексей_12
      По отзывам сослуживцев, кто с ними контактировал и частично обучал - спецы грамотные. Несмотря на языковой барьер- схватывают все отлично.

      Военкор спросил у нашего командира: опишите корейцев одним словом.
      - Дисциплина!
      - А наши?
      - ... Находчивые.
  KLM77
    KLM77
    +3
    Сегодня, 14:10
    Вот кому надо школы строить и студентам места в наших ВУЗ-ах предоставлять.
  isv000
    isv000
    +2
    Сегодня, 14:15
    Учить русский это хорошо. Ещё надо отдать северокорейским товарищам общестрой в России, от нашего ворья с "армяндорстроем" толку никакого.
  Правдодел
    Правдодел
    +3
    Сегодня, 14:18
    Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР

    Вот это - действительно пример дружбы с Россией.
    Показательно на фоне того, как наши "друзья" в Средней Азии и на Кавказе исключают русский язык из образования и общения.
  Vulpes
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 14:20
    КНДР в сто раз полезнее оказалась чем убогое ОДКБ, и доказала все реальными делами.